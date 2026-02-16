https://crimea.ria.ru/20260216/krym-voshel-v-top-10-turnapravleniy-s-rezkim-rostom-vesennikh-bronirovaniy-1153226509.html
Крым вошел в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронирований
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Симферополь и Алушта вошли в десятку туристических направлений для отдыха весной, где число бронирований увеличилось сильнее всего. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя стоимость ночевки в Барнауле составит 3327 рублей, в Симферополе – 3507, в Элисте –5282 рубля.Далее следуют Дербент, где стоимость проживания в сутки составит в среднем 4145 рублей, Алушта – 3408, Минеральные воды – 3272 рубля.Также в рейтинге оказались Тверь, где средний чек за ночевку равен 4103 рублям, Краснодар – 3511, Коломна и Тюмень – 6040 и 3433 рубля соответственно.Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в эти выходные – с 13 по 15 февраля 2026 года, выяснили ранее эксперты сервиса Твил.Ру.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Симферополь и Алушта вошли в десятку туристических направлений для отдыха весной, где число бронирований увеличилось сильнее всего. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте – Барнаул в Алтайском крае, где рост бронирований составил 167% по сравнению с весной прошлого года. На втором месте – Симферополь, а на третьем – Элиста в Калмыкии – рост бронирований 86% и 60% соответственно", – сказано в сообщении.
Средняя стоимость ночевки в Барнауле составит 3327 рублей, в Симферополе – 3507, в Элисте –5282 рубля.
Далее следуют Дербент, где стоимость проживания в сутки составит в среднем 4145 рублей, Алушта – 3408, Минеральные воды – 3272 рубля.
Также в рейтинге оказались Тверь, где средний чек за ночевку равен 4103 рублям, Краснодар – 3511, Коломна и Тюмень – 6040 и 3433 рубля соответственно.
Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами
в эти выходные – с 13 по 15 февраля 2026 года, выяснили ранее эксперты сервиса Твил.Ру.
