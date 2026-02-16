Рейтинг@Mail.ru
Крым вошел в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронирований - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/krym-voshel-v-top-10-turnapravleniy-s-rezkim-rostom-vesennikh-bronirovaniy-1153226509.html
Крым вошел в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронирований
Крым вошел в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронирований - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Крым вошел в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронирований
Симферополь и Алушта вошли в десятку туристических направлений для отдыха весной, где число бронирований увеличилось сильнее всего. Таковы данные российского... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T08:39
2026-02-16T08:39
рейтинг
алушта
симферополь
новости крыма
крым
отдых в крыму
крым курортный
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/26/1115342604_0:184:3060:1905_1920x0_80_0_0_f9b68ffe29caf4c89137422b220ac72c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Симферополь и Алушта вошли в десятку туристических направлений для отдыха весной, где число бронирований увеличилось сильнее всего. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя стоимость ночевки в Барнауле составит 3327 рублей, в Симферополе – 3507, в Элисте –5282 рубля.Далее следуют Дербент, где стоимость проживания в сутки составит в среднем 4145 рублей, Алушта – 3408, Минеральные воды – 3272 рубля.Также в рейтинге оказались Тверь, где средний чек за ночевку равен 4103 рублям, Краснодар – 3511, Коломна и Тюмень – 6040 и 3433 рубля соответственно.Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в эти выходные – с 13 по 15 февраля 2026 года, выяснили ранее эксперты сервиса Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне едут в Ялту и Алушту за здоровьем – стоимость размещенияТуристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отеляхПочему туристы возвращаются в Крым
алушта
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/26/1115342604_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b8864919b80052a0e97cae39d31ec55e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рейтинг, алушта, симферополь, новости крыма, крым, отдых в крыму, крым курортный, туризм в крыму
Крым вошел в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронирований

Симферополь и Алушта вошли в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронирований

08:39 16.02.2026
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВид на приморский город Алушту
Вид на приморский город Алушту - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Симферополь и Алушта вошли в десятку туристических направлений для отдыха весной, где число бронирований увеличилось сильнее всего. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте – Барнаул в Алтайском крае, где рост бронирований составил 167% по сравнению с весной прошлого года. На втором месте – Симферополь, а на третьем – Элиста в Калмыкии – рост бронирований 86% и 60% соответственно", – сказано в сообщении.
Средняя стоимость ночевки в Барнауле составит 3327 рублей, в Симферополе – 3507, в Элисте –5282 рубля.
Далее следуют Дербент, где стоимость проживания в сутки составит в среднем 4145 рублей, Алушта – 3408, Минеральные воды – 3272 рубля.
Также в рейтинге оказались Тверь, где средний чек за ночевку равен 4103 рублям, Краснодар – 3511, Коломна и Тюмень – 6040 и 3433 рубля соответственно.
Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в эти выходные – с 13 по 15 февраля 2026 года, выяснили ранее эксперты сервиса Твил.Ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне едут в Ялту и Алушту за здоровьем – стоимость размещения
Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отелях
Почему туристы возвращаются в Крым
 
РейтингАлуштаСимферопольНовости КрымаКрымОтдых в КрымуКрым курортныйТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:46Мощная вспышка произошла на Солнце - есть ли риски для Земли
09:28Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на утро понедельника
09:21Массированная атака ВСУ на Брянщину - повреждены энергообъекты
09:13В Крыму заявили о готовности принять Трампа
08:54Заблудились между вершин – в Крыму спасли туристов
08:39Крым вошел в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронирований
08:21В пути задерживаются четыре поезда в Крым и из Крыма
08:18Российская полка: на маркетплейсах появится больше отечественных товаров
07:58Мощный пожар после атаки ВСУ потушили на Кубани
07:39Мораторий на повышение тарифов ЖКХ – в Госдуме выступили с предложением
07:26Крым и Севастополь назвали витриной успешной работы власти и бизнеса
07:09Сильный пожар на площади 400 "квадратов" тушат в Севастополе
06:54В МИД назвали неонацизмом призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде
06:40Что можно и нельзя делать на Масленицу
06:25Россиян ждут трехдневные выходные
06:08Селедка и Знамя Победы: как сохраняют нематериальное достояние Крыма
00:01По Крыму перемещаются Балканские циклоны: погода в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 16 февраля
23:32В Санкт-Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян
23:11Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные
Лента новостейМолния