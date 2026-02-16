https://crimea.ria.ru/20260216/krym-voshel-v-top-10-turnapravleniy-s-rezkim-rostom-vesennikh-bronirovaniy-1153226509.html

Крым вошел в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронирований

Крым вошел в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронирований - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Крым вошел в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронирований

Симферополь и Алушта вошли в десятку туристических направлений для отдыха весной, где число бронирований увеличилось сильнее всего. Таковы данные российского... РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T08:39

2026-02-16T08:39

2026-02-16T08:39

рейтинг

алушта

симферополь

новости крыма

крым

отдых в крыму

крым курортный

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/26/1115342604_0:184:3060:1905_1920x0_80_0_0_f9b68ffe29caf4c89137422b220ac72c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Симферополь и Алушта вошли в десятку туристических направлений для отдыха весной, где число бронирований увеличилось сильнее всего. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя стоимость ночевки в Барнауле составит 3327 рублей, в Симферополе – 3507, в Элисте –5282 рубля.Далее следуют Дербент, где стоимость проживания в сутки составит в среднем 4145 рублей, Алушта – 3408, Минеральные воды – 3272 рубля.Также в рейтинге оказались Тверь, где средний чек за ночевку равен 4103 рублям, Краснодар – 3511, Коломна и Тюмень – 6040 и 3433 рубля соответственно.Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в эти выходные – с 13 по 15 февраля 2026 года, выяснили ранее эксперты сервиса Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне едут в Ялту и Алушту за здоровьем – стоимость размещенияТуристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отеляхПочему туристы возвращаются в Крым

алушта

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рейтинг, алушта, симферополь, новости крыма, крым, отдых в крыму, крым курортный, туризм в крыму