Крым и Севастополь назвали витриной успешной работы власти и бизнеса

Крым и Севастополь назвали витриной успешной работы власти и бизнеса - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Крым и Севастополь назвали витриной успешной работы власти и бизнеса

16.02.2026

2026-02-16T07:26

2026-02-16T07:26

2026-02-16T07:26

Крым и Севастополь демонстрируют, как могут преображаться регионы России

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Республика Крым и Севастополь стали своего рода витриной, демонстрирующей, как могут преображаться регионы при поддержке бизнеса в рамках успешно действующей государственной программы социально-экономического развития. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член ОП РФ от Севастополя, политконсультант Станислав Корякин.Корякин отметил, что Крым и Севастополь вернулись в Россию гораздо раньше регионов Новороссии, и уже сегодня могут продемонстрировать все, что произошло в них за минувшие годы, выступая для своих соседней своеобразной витриной.При этом в политическом смысле и республика, и город федерального значения – это субъекты, демонстрирующие, как меняется к лучшему страна в тех регионах, которыми слаженно занимаются федеральные и местные власти, добавил он.По словам Корякина, от того, как исполнительная власть и лично главы Крыма и Севастополя работают с поступающими в рамках госпрограммы социально-экономического развития федеральными средствами – распределяют их и реализуют проекты – зависит многое. Это и их личная репутация, и имидж региональной власти в целом, и масштабы вовлеченности бизнеса, и, как следствие, привлекательность территорий, получивших поддержку государства.Все взаимосвязано, потому интерес к Крыму и Севастополю растет и со стороны туристов, которые не просто приехали, увидели и уехали, а сделали фото, сняли видео и потом обо всем увиденном рассказали, заметил Корякин."Это все сказывается на узнаваемости регионов и привлекательности, и турпоток растет, и объем частных инвестиций. Это означает, что рост числа туристов замечает не только правительство, но и бизнес, который идет туда, где высока вероятность окупаемости, возврата инвестиций и так далее", – подытожил собеседник.В январе зампредседателя правительства России Марат сообщал, что благодаря реализации государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя туристический поток на полуостров продолжает расти, и, несмотря на сложную ситуацию, в 2025 году в Крым приехали 7,4 млн человек, что на 1,1 млн больше, чем в предыдущем. Также он напомнил, что президентом России Владимиром Путиным было поручено привлечь в экономику полуострова не менее 1 триллиона рублей внебюджетных инвестиций к 2026 году, и на сегодня работа идет опережающими темпами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Утверждена программа социально-экономического развития новых регионовДонбасс и Новороссия к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровеньКрым вошел в топ популярных регионов для отдыха в России

крым

севастополь

2026

Новости

