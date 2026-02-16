Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 16 февраля - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/kakoy-segodnya-prazdnik-16-fevralya-1134957488.html
Какой сегодня праздник: 16 февраля
Какой сегодня праздник: 16 февраля - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Какой сегодня праздник: 16 февраля
16 февраля Северная Корея празднует день рождения Ким Чен Ира, а в России отмечают День архива Минэнерго. Еще в этот день был найден саркофаг фараона... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T00:00
2026-02-16T00:00
праздники и памятные даты
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/11/1133609731_0:33:1938:1123_1920x0_80_0_0_fec51992e3366a14049439b83df92a7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. 16 февраля Северная Корея празднует день рождения Ким Чен Ира, а в России отмечают День архива Минэнерго. Еще в этот день был найден саркофаг фараона Тутанхамона.Что празднуют в России и миреДень архива Минэнерго отмечается в честь дня основания учреждения 16 февраля 1939 года. В архиве хранится более 40 тысяч документальных свидетельств двухвековой истории отрасли, начиная со времен ее становления. Первые заметки относятся к 1801 году, когда в России началась разработка 25 угольных шахт. Позже к энергоресурсам страны добавились электричество и гидростанции.Северная Корея отмечает национальный праздник – День сияющей звезды. Такое название ему дали в честь дня рождения Ким Чен Ира – руководителя КНДР в 1994–2011 годах. Сегодня ему исполнилось бы 83 года. В стране пройдут памятные мероприятия и праздничные выступления.Еще сегодня День разведки ВМФ РФ. Именины у Михаила, Анны, Николая, Романа, Адриана, Павла.Знаменательные событияВ 1571 году Иван Грозный утвердил "Приговор о станичной и сторожевой службе" – первый в России воинский устав, разработанный воеводой Михаилом Воротынским.В 1722 году Петр I подписал "Указ о наследии престола", согласно которому император мог назначать преемника по личному усмотрению, а не по старшинству.В 1923 году английские египтологи Говард Картер и лорд Карнарвон обнаружили каменный саркофаг фараона Тутанхамона с золотым гробом и мумией внутри. Саркофаг с фараоном оставлен в своей гробнице в Долине царей, а все найденные сокровища хранятся в Каирском музее.В 2005 году вступил в силу Международный Киотский протокол, обязавший развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008–2012 годах.Кто родился16 февраля 1831 года родился русский писатель-прозаик Николай Лесков. Произведения Лескова отличает особый стиль изложения – они написаны языком ХVIII века. Он повествовал о бытовой и духовной жизни простого народа, которую хорошо знал. Лучшими работами Лескова являются повести "Леди Макбет Мценского уезда" (1865) и "Левша" (1881).А в 1893 году на свет появился Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский. Он – участник Первой мировой войны, удостоенный многих царских наград. После революции 1917 года Тухачевский перешел в ряды Красной Армии.Также 16 февраля родились русский бард Александр Непомнящий, итальянский мотогонщик Валентино Росси, американская актриса Элизабет Олсен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/11/1133609731_226:0:1938:1284_1920x0_80_0_0_95c5f12ce8540d8d46c03a9bea87d5bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, новости, общество
Какой сегодня праздник: 16 февраля

Что отмечают в России и в мире 16 февраля

00:00 16.02.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Дубов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Северного флота
Военнослужащие Северного флота - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости . Дмитрий Дубов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. 16 февраля Северная Корея празднует день рождения Ким Чен Ира, а в России отмечают День архива Минэнерго. Еще в этот день был найден саркофаг фараона Тутанхамона.

Что празднуют в России и мире

День архива Минэнерго отмечается в честь дня основания учреждения 16 февраля 1939 года. В архиве хранится более 40 тысяч документальных свидетельств двухвековой истории отрасли, начиная со времен ее становления. Первые заметки относятся к 1801 году, когда в России началась разработка 25 угольных шахт. Позже к энергоресурсам страны добавились электричество и гидростанции.
Северная Корея отмечает национальный праздник – День сияющей звезды. Такое название ему дали в честь дня рождения Ким Чен Ира – руководителя КНДР в 1994–2011 годах. Сегодня ему исполнилось бы 83 года. В стране пройдут памятные мероприятия и праздничные выступления.
Еще сегодня День разведки ВМФ РФ. Именины у Михаила, Анны, Николая, Романа, Адриана, Павла.

Знаменательные события

В 1571 году Иван Грозный утвердил "Приговор о станичной и сторожевой службе" – первый в России воинский устав, разработанный воеводой Михаилом Воротынским.
В 1722 году Петр I подписал "Указ о наследии престола", согласно которому император мог назначать преемника по личному усмотрению, а не по старшинству.
В 1923 году английские египтологи Говард Картер и лорд Карнарвон обнаружили каменный саркофаг фараона Тутанхамона с золотым гробом и мумией внутри. Саркофаг с фараоном оставлен в своей гробнице в Долине царей, а все найденные сокровища хранятся в Каирском музее.
В 2005 году вступил в силу Международный Киотский протокол, обязавший развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008–2012 годах.

Кто родился

16 февраля 1831 года родился русский писатель-прозаик Николай Лесков. Произведения Лескова отличает особый стиль изложения – они написаны языком ХVIII века. Он повествовал о бытовой и духовной жизни простого народа, которую хорошо знал. Лучшими работами Лескова являются повести "Леди Макбет Мценского уезда" (1865) и "Левша" (1881).
А в 1893 году на свет появился Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский. Он – участник Первой мировой войны, удостоенный многих царских наград. После революции 1917 года Тухачевский перешел в ряды Красной Армии.
Также 16 февраля родились русский бард Александр Непомнящий, итальянский мотогонщик Валентино Росси, американская актриса Элизабет Олсен.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01По Крыму перемещаются Балканские циклоны: погода в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 16 февраля
23:32В Санкт-Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян
23:11Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные
22:55Массированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктура
22:42Провал Зеленского в Мюнхене и атаки ВСУ на регионы России: главное
22:22Музей обороны Севастополя создаст краеведческую экспозицию города
22:04Парад планет выстроится в небе над Крымом – когда и куда смотреть
21:48Временное трудоустройство детей и подростков практикуется в лагерях Крыма
21:31Для себя и мамы: подросток в Крыму за рулем собрал сразу четыре протокола
21:08Как соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернет
20:52Кость в горле: кто и зачем срежиссировал конфликт Зеленского и Орбана
20:32ВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и света
20:20Рейд в Севастополе открыли
20:02В Китае восемь человек погибли из-за взрыва в магазине пиротехники
19:51В Одессе мужчина пытался отпилить себе руку и избежать мобилизации
19:40В Севастополе закрыли рейд
19:31Девять поездов в Крым и из Крыма идут с опозданием до 9,5 часов
19:10Птицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать
18:47Арктическое вторжение: Крым зальет ливнями и рухнет температура воздуха
Лента новостейМолния