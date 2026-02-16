https://crimea.ria.ru/20260216/kakoy-segodnya-prazdnik-16-fevralya-1134957488.html

Какой сегодня праздник: 16 февраля

Какой сегодня праздник: 16 февраля - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Какой сегодня праздник: 16 февраля

16 февраля Северная Корея празднует день рождения Ким Чен Ира, а в России отмечают День архива Минэнерго. Еще в этот день был найден саркофаг фараона

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. 16 февраля Северная Корея празднует день рождения Ким Чен Ира, а в России отмечают День архива Минэнерго. Еще в этот день был найден саркофаг фараона Тутанхамона.Что празднуют в России и миреДень архива Минэнерго отмечается в честь дня основания учреждения 16 февраля 1939 года. В архиве хранится более 40 тысяч документальных свидетельств двухвековой истории отрасли, начиная со времен ее становления. Первые заметки относятся к 1801 году, когда в России началась разработка 25 угольных шахт. Позже к энергоресурсам страны добавились электричество и гидростанции.Северная Корея отмечает национальный праздник – День сияющей звезды. Такое название ему дали в честь дня рождения Ким Чен Ира – руководителя КНДР в 1994–2011 годах. Сегодня ему исполнилось бы 83 года. В стране пройдут памятные мероприятия и праздничные выступления.Еще сегодня День разведки ВМФ РФ. Именины у Михаила, Анны, Николая, Романа, Адриана, Павла.Знаменательные событияВ 1571 году Иван Грозный утвердил "Приговор о станичной и сторожевой службе" – первый в России воинский устав, разработанный воеводой Михаилом Воротынским.В 1722 году Петр I подписал "Указ о наследии престола", согласно которому император мог назначать преемника по личному усмотрению, а не по старшинству.В 1923 году английские египтологи Говард Картер и лорд Карнарвон обнаружили каменный саркофаг фараона Тутанхамона с золотым гробом и мумией внутри. Саркофаг с фараоном оставлен в своей гробнице в Долине царей, а все найденные сокровища хранятся в Каирском музее.В 2005 году вступил в силу Международный Киотский протокол, обязавший развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008–2012 годах.Кто родился16 февраля 1831 года родился русский писатель-прозаик Николай Лесков. Произведения Лескова отличает особый стиль изложения – они написаны языком ХVIII века. Он повествовал о бытовой и духовной жизни простого народа, которую хорошо знал. Лучшими работами Лескова являются повести "Леди Макбет Мценского уезда" (1865) и "Левша" (1881).А в 1893 году на свет появился Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский. Он – участник Первой мировой войны, удостоенный многих царских наград. После революции 1917 года Тухачевский перешел в ряды Красной Армии.Также 16 февраля родились русский бард Александр Непомнящий, итальянский мотогонщик Валентино Росси, американская актриса Элизабет Олсен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

