https://crimea.ria.ru/20260216/ideologicheskiy-marazm-v-rossii-podveli-itogi-myunkhenskoy-konferentsii-1153237164.html

Идеологический маразм: в России "подвели итоги" Мюнхенской конференции

Идеологический маразм: в России "подвели итоги" Мюнхенской конференции - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Идеологический маразм: в России "подвели итоги" Мюнхенской конференции

Темы коррупции на Украине, похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и возможной военной операции США и Израиля против Ирана стали табуированными на... РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T10:18

2026-02-16T10:18

2026-02-16T10:18

мюнхенская конференция

политика

европа

константин косачев

мнения

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153237315_0:0:3072:1729_1920x0_80_0_0_e4a1ead1dbee5bb7f485056b152a0878.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Темы коррупции на Украине, похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и возможной военной операции США и Израиля против Ирана стали табуированными на состоявшейся Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.Как отметил сенатор РФ, по завершении Мюнхенской конференции можно сделать вывод о наличии в дискуссия трех "табу", о которых не упоминается в принципе.Третья тема – возможное повторение военных действий США и Израиля образца лета прошлого года против Ирана и то, как это скажется на безопасности в регионе.Гренландию, по мнению зампредседателя Совфеда, обсуждали не с трибуны, а, судя по всему, "шепотом и вдали от посторонних глаз", чтобы "не бередить эмоции". При этом очень много "по поводу и без повода" рассуждали о российской угрозе."Вот и все, что нужно знать о Мюнхенской конференции, пережившей многообещающую молодость и солидную зрелость, но впавшую с некоторых пор в старческий идеологический маразм", - подытожил Косачев.62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Германии. В этом году ее посетили более 50 глав государств и правительств. Среди них лидеры большинства европейских стран, министр иностранных дел Китая Ван И, представители Украины во главе с Владимиром Зеленским. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио.Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию ее руководства, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кость в горле: кто и зачем срежиссировал конфликт Зеленского и ОрбанаОстанется только Путин: Володин о будущем Зеленского и лидеров ЕСДвойной удар: провал Зеленского в Мюнхене

европа

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мюнхенская конференция, политика, европа, константин косачев, мнения, россия