Идеологический маразм: в России "подвели итоги" Мюнхенской конференции
Идеологический маразм: в России "подвели итоги" Мюнхенской конференции
2026-02-16T10:18
2026-02-16T10:18
2026-02-16T10:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Темы коррупции на Украине, похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и возможной военной операции США и Израиля против Ирана стали табуированными на состоявшейся Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.Как отметил сенатор РФ, по завершении Мюнхенской конференции можно сделать вывод о наличии в дискуссия трех "табу", о которых не упоминается в принципе.Третья тема – возможное повторение военных действий США и Израиля образца лета прошлого года против Ирана и то, как это скажется на безопасности в регионе.Гренландию, по мнению зампредседателя Совфеда, обсуждали не с трибуны, а, судя по всему, "шепотом и вдали от посторонних глаз", чтобы "не бередить эмоции". При этом очень много "по поводу и без повода" рассуждали о российской угрозе."Вот и все, что нужно знать о Мюнхенской конференции, пережившей многообещающую молодость и солидную зрелость, но впавшую с некоторых пор в старческий идеологический маразм", - подытожил Косачев.62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Германии. В этом году ее посетили более 50 глав государств и правительств. Среди них лидеры большинства европейских стран, министр иностранных дел Китая Ван И, представители Украины во главе с Владимиром Зеленским. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио.Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию ее руководства, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кость в горле: кто и зачем срежиссировал конфликт Зеленского и ОрбанаОстанется только Путин: Володин о будущем Зеленского и лидеров ЕСДвойной удар: провал Зеленского в Мюнхене
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Темы коррупции на Украине, похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и возможной военной операции США и Израиля против Ирана стали табуированными на состоявшейся Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Как отметил сенатор РФ, по завершении Мюнхенской конференции можно сделать вывод о наличии в дискуссия трех "табу", о которых не упоминается в принципе.
"Первая тема – коррупция на Украине: куда уходят западные вливания, когда это кончится и кто за это ответит? Вторая – а что произошло с президентом Венесуэлы, как это соответствует международному праву и есть ли гарантии от неповторения подобных операций против суверенных государств в будущем?", – уточнил Косачев.
Третья тема – возможное повторение военных действий США и Израиля образца лета прошлого года против Ирана и то, как это скажется на безопасности в регионе.
Гренландию, по мнению зампредседателя Совфеда, обсуждали не с трибуны, а, судя по всему, "шепотом и вдали от посторонних глаз", чтобы "не бередить эмоции". При этом очень много "по поводу и без повода" рассуждали о российской угрозе.
"Вот и все, что нужно знать о Мюнхенской конференции, пережившей многообещающую молодость и солидную зрелость, но впавшую с некоторых пор в старческий идеологический маразм", - подытожил Косачев.
62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Германии. В этом году ее посетили более 50 глав государств и правительств. Среди них лидеры большинства европейских стран, министр иностранных дел Китая Ван И, представители Украины во главе с Владимиром Зеленским. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио.
Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию ее руководства, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
