Рейтинг@Mail.ru
Идеологический маразм: в России "подвели итоги" Мюнхенской конференции - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/ideologicheskiy-marazm-v-rossii-podveli-itogi-myunkhenskoy-konferentsii-1153237164.html
Идеологический маразм: в России "подвели итоги" Мюнхенской конференции
Идеологический маразм: в России "подвели итоги" Мюнхенской конференции - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Идеологический маразм: в России "подвели итоги" Мюнхенской конференции
Темы коррупции на Украине, похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и возможной военной операции США и Израиля против Ирана стали табуированными на... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T10:18
2026-02-16T10:18
мюнхенская конференция
политика
европа
константин косачев
мнения
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153237315_0:0:3072:1729_1920x0_80_0_0_e4a1ead1dbee5bb7f485056b152a0878.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Темы коррупции на Украине, похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и возможной военной операции США и Израиля против Ирана стали табуированными на состоявшейся Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.Как отметил сенатор РФ, по завершении Мюнхенской конференции можно сделать вывод о наличии в дискуссия трех "табу", о которых не упоминается в принципе.Третья тема – возможное повторение военных действий США и Израиля образца лета прошлого года против Ирана и то, как это скажется на безопасности в регионе.Гренландию, по мнению зампредседателя Совфеда, обсуждали не с трибуны, а, судя по всему, "шепотом и вдали от посторонних глаз", чтобы "не бередить эмоции". При этом очень много "по поводу и без повода" рассуждали о российской угрозе."Вот и все, что нужно знать о Мюнхенской конференции, пережившей многообещающую молодость и солидную зрелость, но впавшую с некоторых пор в старческий идеологический маразм", - подытожил Косачев.62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Германии. В этом году ее посетили более 50 глав государств и правительств. Среди них лидеры большинства европейских стран, министр иностранных дел Китая Ван И, представители Украины во главе с Владимиром Зеленским. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио.Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию ее руководства, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кость в горле: кто и зачем срежиссировал конфликт Зеленского и ОрбанаОстанется только Путин: Володин о будущем Зеленского и лидеров ЕСДвойной удар: провал Зеленского в Мюнхене
европа
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153237315_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b6418f9eb0ac2b9833980ae94442812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мюнхенская конференция, политика, европа, константин косачев, мнения, россия
Идеологический маразм: в России "подвели итоги" Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция впала в старческий идеологический маразм – Косачев

10:18 16.02.2026
 
© REUTERS Alex BrandonМюнхенская конференция
Мюнхенская конференция - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS Alex Brandon
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Темы коррупции на Украине, похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и возможной военной операции США и Израиля против Ирана стали табуированными на состоявшейся Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Как отметил сенатор РФ, по завершении Мюнхенской конференции можно сделать вывод о наличии в дискуссия трех "табу", о которых не упоминается в принципе.
"Первая тема – коррупция на Украине: куда уходят западные вливания, когда это кончится и кто за это ответит? Вторая – а что произошло с президентом Венесуэлы, как это соответствует международному праву и есть ли гарантии от неповторения подобных операций против суверенных государств в будущем?", – уточнил Косачев.
Третья тема – возможное повторение военных действий США и Израиля образца лета прошлого года против Ирана и то, как это скажется на безопасности в регионе.
Гренландию, по мнению зампредседателя Совфеда, обсуждали не с трибуны, а, судя по всему, "шепотом и вдали от посторонних глаз", чтобы "не бередить эмоции". При этом очень много "по поводу и без повода" рассуждали о российской угрозе.
"Вот и все, что нужно знать о Мюнхенской конференции, пережившей многообещающую молодость и солидную зрелость, но впавшую с некоторых пор в старческий идеологический маразм", - подытожил Косачев.
62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Германии. В этом году ее посетили более 50 глав государств и правительств. Среди них лидеры большинства европейских стран, министр иностранных дел Китая Ван И, представители Украины во главе с Владимиром Зеленским. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио.
Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию ее руководства, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кость в горле: кто и зачем срежиссировал конфликт Зеленского и Орбана
Останется только Путин: Володин о будущем Зеленского и лидеров ЕС
Двойной удар: провал Зеленского в Мюнхене
 
Мюнхенская конференцияПолитикаЕвропаКонстантин КосачевМненияРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль
13:02Армия России освободила Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
12:59В Севастополе громко и звуки взрывов - людей просят соблюдать спокойствие
12:50В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса
12:46Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день
12:36Упала с высоты: рабочей в Севастополе выплатят компенсацию в 800 тысяч
12:32Шесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году
12:24Сколько поездов задерживаются по пути в Крым – свежая информация
12:20Оторвать Россию и Белоруссию друг от друга невозможно – Лукашенко
12:04Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область
12:01Взрыв газа в жилом доме на Кубани - под завалами погибла женщина
11:56Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине
11:474 часа борьбы с огнем: в Севастополе потушили крупный пожар
11:35На образование в Крыму направят 47 млрд рублей
11:29В Крыму произошли аварии на электросетях – без света Феодосия и Судак
11:09Пожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове
10:57Поиски пропавших рыбаков в Крыму – актуальная информация
10:53В Керчи и еще 9 населенных пунктах Крыма отключили свет из-за аварий
10:39Газ взорвался в частном доме на Кубани - под завалами человек
10:30Задержка поездов крымского направления - актуальные данные
Лента новостейМолния