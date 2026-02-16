Рейтинг@Mail.ru
Газ взорвался в частном доме на Кубани - под завалами человек - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Газ взорвался в частном доме на Кубани - под завалами человек
Газ взорвался в частном доме на Кубани - под завалами человек
Газ взорвался в частном доме на Кубани - под завалами человек
Взрыв газа произошел в одном из жилых домов Северского района Кубани, под завалами находится один человек.
2026-02-16T10:39
2026-02-16T10:39
краснодарский край
происшествия
прокуратура краснодарского края
новости
взрыв газа
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Взрыв газа произошел в одном из жилых домов Северского района Кубани, под завалами находится один человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.По данным прокуратуры, под завалами находится один человек, еще трое, в том числе двое несовершеннолетних, не пострадали.Сейчас на место выехали оперативные службы, а также исполняющий обязанности прокурора района Виталий Петров.Ранее восемь человек пострадали в результате взрыва газа в частном доме в подмосковном Сергиевом Посаде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
ru-RU
Газ взорвался в частном доме на Кубани - под завалами человек

На Кубани человек оказался под завалами из-за взрыва газа в жилом доме

10:39 16.02.2026
 
Взрыв газа произошел в частном доме в Северском районе Краснодарского края
Взрыв газа произошел в частном доме в Северском районе Краснодарского края
© Прокуратура Краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Взрыв газа произошел в одном из жилых домов Северского района Кубани, под завалами находится один человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
"Прокуратурой района организована проверка по факту произошедшего утром 16 февраля 2026 года хлопка газа в жилом доме, расположенном по адресу: Северский район, ст. Крепостная, ул. Ленина, д. 16В, без последующего возгорания", - говорится в сообщении.
© Прокуратура Краснодарского краяВзрыв газа произошел в частном доме в Северском районе Краснодарского края
Взрыв газа произошел в частном доме в Северском районе Краснодарского края
© Прокуратура Краснодарского края
По данным прокуратуры, под завалами находится один человек, еще трое, в том числе двое несовершеннолетних, не пострадали.
Сейчас на место выехали оперативные службы, а также исполняющий обязанности прокурора района Виталий Петров.
Ранее восемь человек пострадали в результате взрыва газа в частном доме в подмосковном Сергиевом Посаде.
