ЧС на газонакопительной станции: в Махачкале режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели в Махачкале после пожара на газонакопительной станции в поселке Новый Хушет, из зоны поражения эвакуировано население, сообщил РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T23:50
2026-02-16T23:50
2026-02-16T23:55
23:50 16.02.2026 (обновлено: 23:55 16.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Режим повышенной готовности ввели в Махачкале после пожара на газонакопительной станции в поселке Новый Хушет, из зоны поражения эвакуировано население, сообщил глава города Джамбулат Салавов.
"В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией на территории газонакопительной станции в поселке Новый Хушет мною было принято решение о введении режима повышенной готовности в Махачкале. Пожар успешно ликвидирован, экстренные службы работают в усиленном режиме, приняты все необходимые меры для ликвидации угрозы", – проинформировал глава города.
Создан оперативный штаб, который будет заниматься устранением последствий инцидента и обеспечением безопасности граждан. Из зоны поражения была успешно проведена эвакуация населения, также проинформировал Салавов.
Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что на территории газонакопительной станции в поселке Новый Хушет произошло возгорание цистерны со сжиженным газом. Один человек погиб, проинформировал руководитель региона.
Специалисты пока не смогли полностью устранить утечку из-за неисправностей – рассматривается вопрос перекачки газа в безопасную емкость, также сообщил глава республики. Силами МВД участок оцеплен, развернут штаб пожаротушения.
