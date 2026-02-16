https://crimea.ria.ru/20260216/chs-na-gazonakopitelnoy-stantsii-v-makhachkale-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1153264317.html

ЧС на газонакопительной станции: в Махачкале режим повышенной готовности

ЧС на газонакопительной станции: в Махачкале режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 16.02.2026

ЧС на газонакопительной станции: в Махачкале режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели в Махачкале после пожара на газонакопительной станции в поселке Новый Хушет, из зоны поражения эвакуировано население, сообщил РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T23:50

2026-02-16T23:50

2026-02-16T23:55

новости

дагестан

сергей меликов

газ

происшествия

махачкала

режим повышенной готовности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153264376_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1e7d17387c989bac43b88da55d3a1e29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Режим повышенной готовности ввели в Махачкале после пожара на газонакопительной станции в поселке Новый Хушет, из зоны поражения эвакуировано население, сообщил глава города Джамбулат Салавов.Создан оперативный штаб, который будет заниматься устранением последствий инцидента и обеспечением безопасности граждан. Из зоны поражения была успешно проведена эвакуация населения, также проинформировал Салавов.Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что на территории газонакопительной станции в поселке Новый Хушет произошло возгорание цистерны со сжиженным газом. Один человек погиб, проинформировал руководитель региона.Специалисты пока не смогли полностью устранить утечку из-за неисправностей – рассматривается вопрос перекачки газа в безопасную емкость, также сообщил глава республики. Силами МВД участок оцеплен, развернут штаб пожаротушения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

дагестан

махачкала

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дагестан, сергей меликов, газ, происшествия, махачкала, режим повышенной готовности