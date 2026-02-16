Рейтинг@Mail.ru
ЧС на газонакопительной станции: в Махачкале режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 16.02.2026
ЧС на газонакопительной станции: в Махачкале режим повышенной готовности
ЧС на газонакопительной станции: в Махачкале режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 16.02.2026
ЧС на газонакопительной станции: в Махачкале режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели в Махачкале после пожара на газонакопительной станции в поселке Новый Хушет, из зоны поражения эвакуировано население, сообщил РИА Новости Крым, 16.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153264376_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1e7d17387c989bac43b88da55d3a1e29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Режим повышенной готовности ввели в Махачкале после пожара на газонакопительной станции в поселке Новый Хушет, из зоны поражения эвакуировано население, сообщил глава города Джамбулат Салавов.Создан оперативный штаб, который будет заниматься устранением последствий инцидента и обеспечением безопасности граждан. Из зоны поражения была успешно проведена эвакуация населения, также проинформировал Салавов.Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что на территории газонакопительной станции в поселке Новый Хушет произошло возгорание цистерны со сжиженным газом. Один человек погиб, проинформировал руководитель региона.Специалисты пока не смогли полностью устранить утечку из-за неисправностей – рассматривается вопрос перекачки газа в безопасную емкость, также сообщил глава республики. Силами МВД участок оцеплен, развернут штаб пожаротушения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ЧС на газонакопительной станции: в Махачкале режим повышенной готовности

23:50 16.02.2026 (обновлено: 23:55 16.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Режим повышенной готовности ввели в Махачкале после пожара на газонакопительной станции в поселке Новый Хушет, из зоны поражения эвакуировано население, сообщил глава города Джамбулат Салавов.
"В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией на территории газонакопительной станции в поселке Новый Хушет мною было принято решение о введении режима повышенной готовности в Махачкале. Пожар успешно ликвидирован, экстренные службы работают в усиленном режиме, приняты все необходимые меры для ликвидации угрозы", – проинформировал глава города.
Создан оперативный штаб, который будет заниматься устранением последствий инцидента и обеспечением безопасности граждан. Из зоны поражения была успешно проведена эвакуация населения, также проинформировал Салавов.
Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что на территории газонакопительной станции в поселке Новый Хушет произошло возгорание цистерны со сжиженным газом. Один человек погиб, проинформировал руководитель региона.

Специалисты пока не смогли полностью устранить утечку из-за неисправностей – рассматривается вопрос перекачки газа в безопасную емкость, также сообщил глава республики. Силами МВД участок оцеплен, развернут штаб пожаротушения.
