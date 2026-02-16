Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Армия России освободила Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
Армия России освободила Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Армия России освободила Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T13:02
2026-02-16T13:02
новости
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
сумская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне подразделения группировки войск "Восток" в ходе продвижения в глубину обороны противника освободили населенный пункт Цветковое Запорожской области, а бойцы "Днепра" установили контроль над населенными пунктами Запасное, Магдалиновка и Приморское Запорожской области.
донецкая народная республика (днр)
сумская область
новости, новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), сумская область
Армия России освободила Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР

Минобороны: российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР

13:02 16.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Покровка Сумской области. А подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Миньковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Накануне подразделения группировки войск "Восток" в ходе продвижения в глубину обороны противника освободили населенный пункт Цветковое Запорожской области, а бойцы "Днепра" установили контроль над населенными пунктами Запасное, Магдалиновка и Приморское Запорожской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиНовости СВОМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Сумская область
 
