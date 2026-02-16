https://crimea.ria.ru/20260216/armiya-rossii-osvobodila-pokrovku-v-sumskoy-oblasti-i-minkovku-v-dnr--1153243464.html
Армия России освободила Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.02.2026
новости
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
сумская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне подразделения группировки войск "Восток" в ходе продвижения в глубину обороны противника освободили населенный пункт Цветковое Запорожской области, а бойцы "Днепра" установили контроль над населенными пунктами Запасное, Магдалиновка и Приморское Запорожской области.
донецкая народная республика (днр)
сумская область
