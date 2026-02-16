Рейтинг@Mail.ru
4 часа борьбы с огнем: в Севастополе потушили крупный пожар - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/4-chasa-borby-s-ognem-v-sevastopole-potushili-krupnyy-pozhar--1153241275.html
4 часа борьбы с огнем: в Севастополе потушили крупный пожар
4 часа борьбы с огнем: в Севастополе потушили крупный пожар - РИА Новости Крым, 16.02.2026
4 часа борьбы с огнем: в Севастополе потушили крупный пожар
В Севастополе ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T11:47
2026-02-16T11:47
пожар
новости крыма
севастополь
новости севастополя
мчс севастополя
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f9bc45f8473f6418c978592e6ea2f1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России по городу.Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в понедельник в 5:40 минут. На улице Кряжева загорелись постройки. Выехавшие на место подразделения МЧС выяснили, что пламя охватило строения на площади около 400 метров. Самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе один ребенок.В ведомстве сейчас выясняют причины и обстоятельства происшествия.Ранее в Севастопольском садовом товариществе "Березка" произошел пожар в частном доме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0aeb95d58bfb2930b798e48764dbc06d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, новости крыма, севастополь, новости севастополя, мчс севастополя, происшествия
4 часа борьбы с огнем: в Севастополе потушили крупный пожар

В Севастополе удалось ликвидировать пожар в постройках на площади 400 "квадратов"

11:47 16.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России по городу.
Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в понедельник в 5:40 минут. На улице Кряжева загорелись постройки. Выехавшие на место подразделения МЧС выяснили, что пламя охватило строения на площади около 400 метров. Самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе один ребенок.

"Пожар ликвидировали полностью в 9:55 минут. Всего в работах задействовалось 23 человека и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 специалистов и 3 автомобиля", - говорится в сообщении.

В ведомстве сейчас выясняют причины и обстоятельства происшествия.
Ранее в Севастопольском садовом товариществе "Березка" произошел пожар в частном доме.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПожарНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМЧС СевастополяПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль
13:02Армия России освободила Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
12:59В Севастополе громко и звуки взрывов - людей просят соблюдать спокойствие
12:50В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса
12:46Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день
12:36Упала с высоты: рабочей в Севастополе выплатят компенсацию в 800 тысяч
12:32Шесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году
12:24Сколько поездов задерживаются по пути в Крым – свежая информация
12:20Оторвать Россию и Белоруссию друг от друга невозможно – Лукашенко
12:04Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область
12:01Взрыв газа в жилом доме на Кубани - под завалами погибла женщина
11:56Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине
11:474 часа борьбы с огнем: в Севастополе потушили крупный пожар
11:35На образование в Крыму направят 47 млрд рублей
11:29В Крыму произошли аварии на электросетях – без света Феодосия и Судак
11:09Пожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове
10:57Поиски пропавших рыбаков в Крыму – актуальная информация
10:53В Керчи и еще 9 населенных пунктах Крыма отключили свет из-за аварий
10:39Газ взорвался в частном доме на Кубани - под завалами человек
10:30Задержка поездов крымского направления - актуальные данные
Лента новостейМолния