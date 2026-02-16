4 часа борьбы с огнем: в Севастополе потушили крупный пожар

https://crimea.ria.ru/20260216/4-chasa-borby-s-ognem-v-sevastopole-potushili-krupnyy-pozhar--1153241275.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России по городу.Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в понедельник в 5:40 минут. На улице Кряжева загорелись постройки. Выехавшие на место подразделения МЧС выяснили, что пламя охватило строения на площади около 400 метров. Самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе один ребенок.В ведомстве сейчас выясняют причины и обстоятельства происшествия.Ранее в Севастопольском садовом товариществе "Березка" произошел пожар в частном доме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
