4 часа борьбы с огнем: в Севастополе потушили крупный пожар

В Севастополе ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T11:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России по городу.Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в понедельник в 5:40 минут. На улице Кряжева загорелись постройки. Выехавшие на место подразделения МЧС выяснили, что пламя охватило строения на площади около 400 метров. Самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе один ребенок.В ведомстве сейчас выясняют причины и обстоятельства происшествия.Ранее в Севастопольском садовом товариществе "Березка" произошел пожар в частном доме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

