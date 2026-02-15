https://crimea.ria.ru/20260215/zaderzhka-poezdov-v-krym-i-iz-kryma--aktualnye-dannye-1153233395.html
Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные
Семь поездов крымского направления задерживаются в пути к вечеру воскресенья из-за ночной остановки движения на Крымском мосту. Об этом информирует пресс-служба РИА Новости Крым, 15.02.2026
Новости
Задержка поездов крымского направления – семь составов опаздывают на срок до 9,5 часов
23:11 15.02.2026 (обновлено: 23:20 15.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Семь поездов крымского направления задерживаются в пути к вечеру воскресенья из-за ночной остановки движения на Крымском мосту. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь с 14 на 15 февраля сейчас в пути задерживаются поезда "Таврия", – проинформировали в пресс-службе по состоянию на 23 часа.
По состоянию на 23:00 мск в Крым опаздывает поезд №316 Адлер – Симферополь отправлением 15 февраля: он задерживается на 4 часа, так как отправился со станции Адлер с опозданием, в 18:16, сообщили ранее в ГСЭ.
По состоянию на 23:00 мск, из Крыма:
№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 9,5 часов;
№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;
№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 3 часа;
№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 2 часа;
№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 2 часа;
№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 1,5 часа.
Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения
, проинформировал перевозчик.
Сотрудники компании "Гранд Сервис Экспресс" делают все возможное, чтобы сократить время задержек. О точном времени задержек в пути информируют начальники поездов.
Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.
