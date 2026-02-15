https://crimea.ria.ru/20260215/zaderzhka-poezdov-v-krym-i-iz-kryma--aktualnye-dannye-1153233395.html

Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные

Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные

Семь поездов крымского направления задерживаются в пути к вечеру воскресенья из-за ночной остановки движения на Крымском мосту. Об этом информирует пресс-служба РИА Новости Крым, 15.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Семь поездов крымского направления задерживаются в пути к вечеру воскресенья из-за ночной остановки движения на Крымском мосту. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).По состоянию на 23:00 мск в Крым опаздывает поезд №316 Адлер – Симферополь отправлением 15 февраля: он задерживается на 4 часа, так как отправился со станции Адлер с опозданием, в 18:16, сообщили ранее в ГСЭ.По состоянию на 23:00 мск, из Крыма:№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 9,5 часов;№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 3 часа;№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 2 часа;№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 2 часа;№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 1,5 часа.Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, проинформировал перевозчик.Сотрудники компании "Гранд Сервис Экспресс" делают все возможное, чтобы сократить время задержек. О точном времени задержек в пути информируют начальники поездов.Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

