Задержка поездов в Крым и из Крыма – время опоздания увеличилось

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 16 поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за ночной остановки движения на Крымском мосту. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сэрвис Экспресс".Ранее в пятницу с задержкой следовали 15 поездов "Таврия". Время отставания от графика составляло до 9,5 часов.По состоянию на 10:00 мск, в Крым:№077 Санкт-Петербург – Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 5 часов;№007 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 6,5 часов;№327 Кисловодск – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;№092 Москва – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 4,5 часа;№ 316 Адлер – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа;№ 195 Москва – Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 3 часа;№ 028 Москва – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 2,5 часа.Время задержки в пути может измениться. Пассажиры поездов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.По состоянию на 10:00 мск, из Крыма:№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 10 часов;№316 Симферополь – Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 7 часов;№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 7 часов;№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 6 часов;№328 Симферополь – Кисловодск отправлением 14 февраля задерживается на 6 часов;№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 5 часов;№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задержка на 4,5 часа;№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа.Пассажиры поездов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.В настоящее время движение по Крымскому мосту возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов, подчеркивали ранее в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из России в Китай на поезде – когда возобновят рейсыПрямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апрелеВремя в пути поезда Симферополь – Москва сократится на 8 часов

