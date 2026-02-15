Задержка поездов в Крым и из Крыма – время опоздания увеличилось
16 поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути – время опоздания до 10 часов
10:47 15.02.2026 (обновлено: 10:57 15.02.2026)
Поезд "Таврия"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 16 поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за ночной остановки движения на Крымском мосту. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сэрвис Экспресс".
Ранее в пятницу с задержкой следовали 15 поездов "Таврия". Время отставания от графика составляло до 9,5 часов.
"В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь с 14 на 15 февраля в пути задерживаются поезда "Таврия", – проинформировали в пресс-службе по состоянию на 10 часов утра.
По состоянию на 10:00 мск, в Крым:
№077 Санкт-Петербург – Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 5 часов;
№007 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 6,5 часов;
№327 Кисловодск – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;
№092 Москва – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 4,5 часа;
№ 316 Адлер – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа;
№ 195 Москва – Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 3 часа;
№ 028 Москва – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 2,5 часа.
Время задержки в пути может измениться. Пассажиры поездов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.
По состоянию на 10:00 мск, из Крыма:
№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 10 часов;
№316 Симферополь – Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 7 часов;
№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 7 часов;
№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 6 часов;
№328 Симферополь – Кисловодск отправлением 14 февраля задерживается на 6 часов;
№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 5 часов;
№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задержка на 4,5 часа;
№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа.
В настоящее время движение по Крымскому мосту возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов, подчеркивали ранее в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
