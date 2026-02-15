Рейтинг@Mail.ru
Задержка поездов в Крым и из Крыма – время опоздания увеличилось - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Задержка поездов в Крым и из Крыма – время опоздания увеличилось
Задержка поездов в Крым и из Крыма – время опоздания увеличилось - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Задержка поездов в Крым и из Крыма – время опоздания увеличилось
16 поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за ночной остановки движения на Крымском мосту. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика... РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 16 поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за ночной остановки движения на Крымском мосту. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сэрвис Экспресс".Ранее в пятницу с задержкой следовали 15 поездов "Таврия". Время отставания от графика составляло до 9,5 часов.По состоянию на 10:00 мск, в Крым:№077 Санкт-Петербург – Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 5 часов;№007 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 6,5 часов;№327 Кисловодск – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;№092 Москва – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 4,5 часа;№ 316 Адлер – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа;№ 195 Москва – Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 3 часа;№ 028 Москва – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 2,5 часа.Время задержки в пути может измениться. Пассажиры поездов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.По состоянию на 10:00 мск, из Крыма:№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 10 часов;№316 Симферополь – Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 7 часов;№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 7 часов;№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 6 часов;№328 Симферополь – Кисловодск отправлением 14 февраля задерживается на 6 часов;№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 5 часов;№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задержка на 4,5 часа;№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа.Пассажиры поездов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.В настоящее время движение по Крымскому мосту возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов, подчеркивали ранее в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из России в Китай на поезде – когда возобновят рейсыПрямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апрелеВремя в пути поезда Симферополь – Москва сократится на 8 часов
гранд сервис экспресс, новости крыма, поезд "таврия", железная дорога, новости
Задержка поездов в Крым и из Крыма – время опоздания увеличилось

16 поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути – время опоздания до 10 часов

10:47 15.02.2026 (обновлено: 10:57 15.02.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 16 поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за ночной остановки движения на Крымском мосту. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сэрвис Экспресс".
Ранее в пятницу с задержкой следовали 15 поездов "Таврия". Время отставания от графика составляло до 9,5 часов.

"В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь с 14 на 15 февраля в пути задерживаются поезда "Таврия", – проинформировали в пресс-службе по состоянию на 10 часов утра.

По состоянию на 10:00 мск, в Крым:
№077 Санкт-Петербург – Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 5 часов;
№007 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 6,5 часов;
№327 Кисловодск – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;
№092 Москва – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 4,5 часа;
№ 316 Адлер – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа;
№ 195 Москва – Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 3 часа;
№ 028 Москва – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 2,5 часа.
Время задержки в пути может измениться. Пассажиры поездов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.
По состоянию на 10:00 мск, из Крыма:
№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 10 часов;
№316 Симферополь – Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 7 часов;
№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 7 часов;
№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 6 часов;
№328 Симферополь – Кисловодск отправлением 14 февраля задерживается на 6 часов;
№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 5 часов;
№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задержка на 4,5 часа;
№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа.
Пассажиры поездов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.
В настоящее время движение по Крымскому мосту возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов, подчеркивали ранее в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
