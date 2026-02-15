https://crimea.ria.ru/20260215/zaderzhka-poezdov-tavriya--chislo-sostavov-s-opozdaniem-sokraschaetsya-1153226737.html

Задержка поездов "Таврия" – число составов с опозданием сокращается

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 12 поездов крымского направления задерживаются в пути к обеду воскресенья из-за ночной остановки движения на Крымском мосту. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сэрвис Экспресс".По состоянию на 14:00 мск, в Крым:№092 Москва – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 4,5 часа;№ 316 Адлер – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа;№ 195 Москва – Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 3 часа;№ 028 Москва – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 3 часа.По состоянию на 14:00 мск, из Крыма:№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 10 часов;№316 Симферополь – Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 6,5 часов;№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 6 часов;№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 5,5 часов;№328 Симферополь – Кисловодс отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа;№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 2,5 часа.Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, проинформировал первозчик.Сотрудники компании "Гранд Сервис Экспресс" делают все возможное, чтобы сократить время задержек. О точном времени задержек в пути информируют начальники поездов.Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

