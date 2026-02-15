Рейтинг@Mail.ru
Задержка поездов "Таврия" – число составов с опозданием сокращается - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Задержка поездов "Таврия" – число составов с опозданием сокращается
Задержка поездов "Таврия" – число составов с опозданием сокращается - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Задержка поездов "Таврия" – число составов с опозданием сокращается
12 поездов крымского направления задерживаются в пути к обеду воскресенья из-за ночной остановки движения на Крымском мосту. Об этом информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 12 поездов крымского направления задерживаются в пути к обеду воскресенья из-за ночной остановки движения на Крымском мосту. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сэрвис Экспресс".По состоянию на 14:00 мск, в Крым:№092 Москва – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 4,5 часа;№ 316 Адлер – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа;№ 195 Москва – Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 3 часа;№ 028 Москва – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 3 часа.По состоянию на 14:00 мск, из Крыма:№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 10 часов;№316 Симферополь – Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 6,5 часов;№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 6 часов;№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 5,5 часов;№328 Симферополь – Кисловодс отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа;№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 2,5 часа.Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, проинформировал первозчик.Сотрудники компании "Гранд Сервис Экспресс" делают все возможное, чтобы сократить время задержек. О точном времени задержек в пути информируют начальники поездов.Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.
Задержка поездов "Таврия" – число составов с опозданием сокращается

Задержка поездов крымского направления – 12 составов опаздывают на срок до 10 часов

14:43 15.02.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 12 поездов крымского направления задерживаются в пути к обеду воскресенья из-за ночной остановки движения на Крымском мосту. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сэрвис Экспресс".

"В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь с 14 на 15 февраля, сейчас в пути задерживаются поезда "Таврия", – проинформировали в пресс-службе по состоянию на 14 часов.

По состоянию на 14:00 мск, в Крым:
№092 Москва – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 4,5 часа;
№ 316 Адлер – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа;
№ 195 Москва – Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 3 часа;
№ 028 Москва – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 3 часа.
По состоянию на 14:00 мск, из Крыма:
№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 10 часов;
№316 Симферополь – Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 6,5 часов;
№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 6 часов;
№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 5,5 часов;
№328 Симферополь – Кисловодс отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа;
№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;
№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;
№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 2,5 часа.
Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, проинформировал первозчик.
Сотрудники компании "Гранд Сервис Экспресс" делают все возможное, чтобы сократить время задержек. О точном времени задержек в пути информируют начальники поездов.

Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.
