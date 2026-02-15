https://crimea.ria.ru/20260215/zaderzhka-poezdov-krymskogo-napravleniya--aktualnye-dannye-1153223632.html

Задержка поездов крымского направления – актуальные данные

2026-02-15T12:37

2026-02-15T12:37

2026-02-15T12:45

гранд сервис экспресс

новости крыма

новости

поезд "таврия"

железная дорога

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 13 поездов крымского направления задерживаются в пути к полудню воскресенья из-за ночной остановки движения на Крымском мосту. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сэрвис Экспресс".По состоянию на 12:00 мск, в Крым:№007 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 6,5 часов;№092 Москва – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 4,5 часа;№ 316 Адлер – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 5 часов;№ 195 Москва – Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 3 часа;№ 028 Москва – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 3 часа.По состоянию на 12:00 мск, из Крыма:№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 10 часов;№316 Симферополь – Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 7 часов;№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 6,5 часов;№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 5,5 часов;№328 Симферополь – Кисловодск отправлением 14 февраля задерживается на 5,5 часов;№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа;№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа.Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, проинформировал первозчик.Сотрудники компании "Гранд Сервис Экспресс" делают все возможное, чтобы сократить время задержек. О точном времени задержек в пути информируют начальники поездов.Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

Новости

гранд сервис экспресс, новости крыма, новости, поезд "таврия", железная дорога