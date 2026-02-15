Задержка поездов крымского направления – актуальные данные
Задержка поездов крымского направления – 13 составов опаздывают на срок до 10 часов
12:37 15.02.2026 (обновлено: 12:45 15.02.2026)
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 13 поездов крымского направления задерживаются в пути к полудню воскресенья из-за ночной остановки движения на Крымском мосту. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сэрвис Экспресс".
"В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь с 14 на 15 февраля, сейчас в пути задерживаются поезда "Таврия", – проинформировали в пресс-службе по состоянию на 12 часов.
По состоянию на 12:00 мск, в Крым:
№007 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 6,5 часов;
№092 Москва – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 4,5 часа;
№ 316 Адлер – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 5 часов;
№ 195 Москва – Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 3 часа;
№ 028 Москва – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 3 часа.
По состоянию на 12:00 мск, из Крыма:
№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 10 часов;
№316 Симферополь – Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 7 часов;
№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 6,5 часов;
№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 5,5 часов;
№328 Симферополь – Кисловодск отправлением 14 февраля задерживается на 5,5 часов;
№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа;
№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;
№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа.
Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, проинформировал первозчик.
Сотрудники компании "Гранд Сервис Экспресс" делают все возможное, чтобы сократить время задержек. О точном времени задержек в пути информируют начальники поездов.
Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.
