ВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и света - РИА Новости Крым, 15.02.2026
ВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и света
ВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и света - РИА Новости Крым, 15.02.2026
ВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и света
Брянская область в воскресенье подвергается беспрецедентной атаке со стороны киевских боевиков – после массированного удара ВСУ регион и Брянск частично без... РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Брянская область в воскресенье подвергается беспрецедентной атаке со стороны киевских боевиков – после массированного удара ВСУ регион и Брянск частично без тепла и света. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.И призвал соблюдать необходимые меры безопасности, не приближаться к опасным и незнакомым предметам и сообщать об обнаружении подозрительных предметов.После удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствует тепло и электричество, также сообщил губернатор.Все аварийные бригады находятся на своих местах. Идет подключение резервных мощностей. Ведутся работы по подключению объектов тепло- и энергоснабжения, подчеркнул глава региона.Средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом. В частности, при массированной атаке на Кубань зафиксированы повреждения в Сочи, в Сочи и в селе Юровка Анапы и в поселке Волна Темрюкского района, где повреждение получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Ранены два человека.Утром в воскресенье российские военные перехватили и уничтожили еще 88 дронов над РФ, в том числе над Черным и Азовским морями. В первой половине дня за четыре часа средства российской ПВО ликвидировали 102 вражеских БПЛА, во второй половине дня – 123 украинских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и света

После массированного удара ВСУ по Брянской области регион частично обесточен и без тепла

20:32 15.02.2026 (обновлено: 21:31 15.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Брянская область в воскресенье подвергается беспрецедентной атаке со стороны киевских боевиков – после массированного удара ВСУ регион и Брянск частично без тепла и света. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион. Мужественные бойцы подразделений Минобороны РФ, бригады "БАРС – Брянск", спецподразделений Росгвардии по Брянской области все это время ведут работу по уничтожению воздушных целей. Над областью уничтожено более 170 вражеских БпЛА самолетного типа", – проинформировал глава региона.
И призвал соблюдать необходимые меры безопасности, не приближаться к опасным и незнакомым предметам и сообщать об обнаружении подозрительных предметов.
После удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствует тепло и электричество, также сообщил губернатор.
Все аварийные бригады находятся на своих местах. Идет подключение резервных мощностей. Ведутся работы по подключению объектов тепло- и энергоснабжения, подчеркнул глава региона.
Средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом. В частности, при массированной атаке на Кубань зафиксированы повреждения в Сочи, в Сочи и в селе Юровка Анапы и в поселке Волна Темрюкского района, где повреждение получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Ранены два человека.
Утром в воскресенье российские военные перехватили и уничтожили еще 88 дронов над РФ, в том числе над Черным и Азовским морями. В первой половине дня за четыре часа средства российской ПВО ликвидировали 102 вражеских БПЛА, во второй половине дня – 123 украинских дрона.
