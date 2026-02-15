https://crimea.ria.ru/20260215/vsu-bolee-12-chasov-vedut-massirovannuyu-ataku-na-bryanskuyu-oblast-1153232548.html

ВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и света

ВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и света - РИА Новости Крым, 15.02.2026

ВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и света

15.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Брянская область в воскресенье подвергается беспрецедентной атаке со стороны киевских боевиков – после массированного удара ВСУ регион и Брянск частично без тепла и света. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.И призвал соблюдать необходимые меры безопасности, не приближаться к опасным и незнакомым предметам и сообщать об обнаружении подозрительных предметов.После удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствует тепло и электричество, также сообщил губернатор.Все аварийные бригады находятся на своих местах. Идет подключение резервных мощностей. Ведутся работы по подключению объектов тепло- и энергоснабжения, подчеркнул глава региона.Средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом. В частности, при массированной атаке на Кубань зафиксированы повреждения в Сочи, в Сочи и в селе Юровка Анапы и в поселке Волна Темрюкского района, где повреждение получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Ранены два человека.Утром в воскресенье российские военные перехватили и уничтожили еще 88 дронов над РФ, в том числе над Черным и Азовским морями. В первой половине дня за четыре часа средства российской ПВО ликвидировали 102 вражеских БПЛА, во второй половине дня – 123 украинских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

