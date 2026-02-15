Все опаздывающие поезда в Крым прибыли на станции
Задержки поездов в Крым нет – из Крыма с опозданием идут 8 поездов
16:28 15.02.2026 (обновлено: 16:34 15.02.2026)
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Все следовавшие с опозданием поезда в Крым прибыли в пункты назначения, по пути следования из Крыма все еще задерживаются 8 составов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
По состоянию на 14 часов 12 поездов крымского направления задерживались на пути в Крым и обратно из-за ночной остановки движения на Крымском мосту.
"Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" направлением в Крым, которые ранее опаздывали в связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь с 14 на 15 февраля, прибыли на станции назначения", – сказано в сообщении пресс-службы по состоянию на 16 часов.
В пути из Крым, по данным компании, задерживаются восемь составов:
№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 10 часов;
№316 Симферополь – Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 6,5 часов;
№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 5,5 часов;
№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 5 часов;
№328 Симферополь – Кисловодск отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;
№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 3,5 часа;
№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 3,5 часа;
№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 2 часа.
"Также обращаем внимание, что прогнозируется задержка отправления поезда №316 Адлер – Симферополь. Сегодня поезд №316 отправится со станции Адлер не ранее 18:00. При этом просим прибывать на вокзал заблаговременно", – добавили в пресс-службе.
Сотрудники компании "Гранд Сервис Экспресс" делают все возможное, чтобы сократить время задержек. О точном времени задержек в пути информируют начальники поездов.
Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.
