Все опаздывающие поезда в Крым прибыли на станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Все следовавшие с опозданием поезда в Крым прибыли в пункты назначения, по пути следования из Крыма все еще задерживаются 8 составов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 14 часов 12 поездов крымского направления задерживались на пути в Крым и обратно из-за ночной остановки движения на Крымском мосту.В пути из Крым, по данным компании, задерживаются восемь составов:№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 10 часов;№316 Симферополь – Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 6,5 часов;№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 5,5 часов;№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 5 часов;№328 Симферополь – Кисловодск отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 3,5 часа;№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 3,5 часа;№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 2 часа.Сотрудники компании "Гранд Сервис Экспресс" делают все возможное, чтобы сократить время задержек. О точном времени задержек в пути информируют начальники поездов.Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

