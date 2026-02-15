Рейтинг@Mail.ru
Все опаздывающие поезда в Крым прибыли на станции - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260215/vse-opazdyvayuschie-poezda-v-krym-pribyli-na-stantsii-1153229195.html
Все опаздывающие поезда в Крым прибыли на станции
Все опаздывающие поезда в Крым прибыли на станции - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Все опаздывающие поезда в Крым прибыли на станции
Все следовавшие с опозданием поезда в Крым прибыли в пункты назначения, по пути следования из Крыма все еще задерживаются 8 составов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T16:28
2026-02-15T16:34
гранд сервис экспресс
новости крыма
поезд "таврия"
железная дорога
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124076022_0:72:1280:791_1920x0_80_0_0_dd00f09c7ba5dccec9b505fd13b177d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Все следовавшие с опозданием поезда в Крым прибыли в пункты назначения, по пути следования из Крыма все еще задерживаются 8 составов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 14 часов 12 поездов крымского направления задерживались на пути в Крым и обратно из-за ночной остановки движения на Крымском мосту.В пути из Крым, по данным компании, задерживаются восемь составов:№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 10 часов;№316 Симферополь – Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 6,5 часов;№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 5,5 часов;№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 5 часов;№328 Симферополь – Кисловодск отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 3,5 часа;№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 3,5 часа;№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 2 часа.Сотрудники компании "Гранд Сервис Экспресс" делают все возможное, чтобы сократить время задержек. О точном времени задержек в пути информируют начальники поездов.Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124076022_30:0:1169:854_1920x0_80_0_0_0a5cce89fbb532f3765ce06139ab3a77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, новости крыма, поезд "таврия", железная дорога, новости
Все опаздывающие поезда в Крым прибыли на станции

Задержки поездов в Крым нет – из Крыма с опозданием идут 8 поездов

16:28 15.02.2026 (обновлено: 16:34 15.02.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Все следовавшие с опозданием поезда в Крым прибыли в пункты назначения, по пути следования из Крыма все еще задерживаются 8 составов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
По состоянию на 14 часов 12 поездов крымского направления задерживались на пути в Крым и обратно из-за ночной остановки движения на Крымском мосту.
"Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" направлением в Крым, которые ранее опаздывали в связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь с 14 на 15 февраля, прибыли на станции назначения", – сказано в сообщении пресс-службы по состоянию на 16 часов.
В пути из Крым, по данным компании, задерживаются восемь составов:
№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 10 часов;
№316 Симферополь – Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 6,5 часов;
№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 5,5 часов;
№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 5 часов;
№328 Симферополь – Кисловодск отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;
№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 3,5 часа;
№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 3,5 часа;
№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 2 часа.
"Также обращаем внимание, что прогнозируется задержка отправления поезда №316 Адлер – Симферополь. Сегодня поезд №316 отправится со станции Адлер не ранее 18:00. При этом просим прибывать на вокзал заблаговременно", – добавили в пресс-службе.
Сотрудники компании "Гранд Сервис Экспресс" делают все возможное, чтобы сократить время задержек. О точном времени задержек в пути информируют начальники поездов.

Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Гранд Сервис ЭкспрессНовости КрымаПоезд "Таврия"Железная дорогаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Как правильно выбрать муку для блинов на Масленицу – советы эксперта
17:28Курс на потепление – улицы Симферополя приводят в порядок после зимы
17:09Демонстрация "потужности": что прячет Зеленский за хамством Орбану
16:52Беспилотники атакуют Москву
16:28Все опаздывающие поезда в Крым прибыли на станции
16:07Интервью Сергея Аксенова и замедление Telegram: топ новостей недели
15:50Двоих детей насмерть завалило снегом во время катания на тюбингах
15:28Как законно установить шлагбаум во дворе многоэтажки
15:10Конец с обнулением: что означают оскорбления Зеленского в адрес Орбана
14:43Задержка поездов "Таврия" – число составов с опозданием сокращается
14:28Эксперты назвали необходимые для современных военных качества
14:08Останется только Путин: Володин о будущем Зеленского и лидеров ЕС
13:49Криворожская школа дипломатии: к чему приведет хамство Зеленского
13:33102 беспилотника ликвидировали над регионами России за 4 часа
13:22Новости СВО: армия России движется вперед
13:12В Калужской области обломки БПЛА упали на больницу
13:03В Челябинске мужчина ранил ножом двух женщин в храме
12:56Хотел сбежать за границу: на Украине задержали экс-министра энергетики
12:49В Одессе после массированной атаки горят транспортные и ж/д объекты
12:37Задержка поездов крымского направления – актуальные данные
Лента новостейМолния