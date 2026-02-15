Рейтинг@Mail.ru
Временное трудоустройство детей и подростков практикуется в лагерях Крыма - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Временное трудоустройство детей и подростков практикуется в лагерях Крыма
Временное трудоустройство детей и подростков практикуется в лагерях Крыма - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Временное трудоустройство детей и подростков практикуется в лагерях Крыма
На 2026 год крымским главам администраций муниципалитетов рекомендовано увеличить объемы финансирования детского отдыха, оздоровления и трудоустройства. В связи РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. На 2026 год крымским главам администраций муниципалитетов рекомендовано увеличить объемы финансирования детского отдыха, оздоровления и трудоустройства. В связи с этим будет расширена сеть лагерей труда и отдыха для несовершеннолетних. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник управления организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Министерства образования Крыма Александра Шелухина.Специалист уточнила, что оплата детского труда отличается от зарплат квалифицированных взрослых кадров."Тем не менее это один из способов попробовать себя в различных сферах деятельности, применить какие-то свои умения на практике. Оплачиваются такие работы за счет средств, выделяемых в муниципальных образованиях. Все, конечно, зависит и от конкретного муниципального образования, и от вида выполняемых работ", – пояснила собеседница.В связи с тем, что ребята еще несовершеннолетние, ограничены и количество их рабочего времени, и функционал, дополнила Александра Шелухина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Какие профессии выбирает молодежь в Крыму"Немного печально": что в Крыму выбирают выпускники девятых классовГде на работу ждут пенсионеров и где зумеров – мнение эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. На 2026 год крымским главам администраций муниципалитетов рекомендовано увеличить объемы финансирования детского отдыха, оздоровления и трудоустройства. В связи с этим будет расширена сеть лагерей труда и отдыха для несовершеннолетних. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник управления организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Министерства образования Крыма Александра Шелухина.
"Временное трудоустройство – это отдельная история. Мы ежегодно стараемся расширять сеть лагерей труда и отдыха. Также есть трудовые отряды", – пояснила гостья эфира.
Специалист уточнила, что оплата детского труда отличается от зарплат квалифицированных взрослых кадров.
"Тем не менее это один из способов попробовать себя в различных сферах деятельности, применить какие-то свои умения на практике. Оплачиваются такие работы за счет средств, выделяемых в муниципальных образованиях. Все, конечно, зависит и от конкретного муниципального образования, и от вида выполняемых работ", – пояснила собеседница.
В связи с тем, что ребята еще несовершеннолетние, ограничены и количество их рабочего времени, и функционал, дополнила Александра Шелухина.
Лента новостейМолния