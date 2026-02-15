https://crimea.ria.ru/20260215/v-rayone-voinskoy-chasti-v-sevastopole-slyshna-strelba-1153222703.html
В районе воинской части в Севастополе слышна стрельба
В одной из воинских частей Севастополя в воскресенье проходят учения. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В одной из воинских частей Севастополя в воскресенье проходят учения. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.И призвал не переживать при громких звуках.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному боюДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаКрым под охраной: кто и как защищает полуостров
11:42 15.02.2026 (обновлено: 11:47 15.02.2026)