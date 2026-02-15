Рейтинг@Mail.ru
В районе воинской части в Севастополе слышна стрельба - РИА Новости Крым, 15.02.2026
В районе воинской части в Севастополе слышна стрельба
В районе воинской части в Севастополе слышна стрельба - РИА Новости Крым, 15.02.2026
В районе воинской части в Севастополе слышна стрельба
В одной из воинских частей Севастополя в воскресенье проходят учения. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В одной из воинских частей Севастополя в воскресенье проходят учения. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.И призвал не переживать при громких звуках.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
В районе воинской части в Севастополе слышна стрельба

В районе воинской части в Севастополе слышна стрельба – идут учения

11:42 15.02.2026 (обновлено: 11:47 15.02.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Вид на Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В одной из воинских частей Севастополя в воскресенье проходят учения. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 13:00 в районе улицы Матроса Кошки в одной из воинских частей будут проходить учебные стрельбы", – проинформировал глава региона.
И призвал не переживать при громких звуках.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
