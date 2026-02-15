https://crimea.ria.ru/20260215/v-odesse-posle-massirovannoy-ataki-goryat-transportnye-i-zhd-obekty-1153220897.html
В Одессе после массированной атаки горят транспортные и ж/д объекты
В Одессе после массированной атаки горят транспортные и ж/д объекты - РИА Новости Крым, 15.02.2026
В Одессе после массированной атаки горят транспортные и ж/д объекты
В Одессе в результате ночных ударов повреждены объекты транспортной и железнодорожной инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале написал подконтрольный... РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T12:49
2026-02-15T12:49
2026-02-15T12:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Одессе в результате ночных ударов повреждены объекты транспортной и железнодорожной инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале написал подконтрольный Киеву глава военной администрации города Олег Кипер.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по критической инфраструктуре Украины - что поврежденоУдары по Украине: в Одессе сгорело промышленное предприятиеУдары по Украине сегодня: пожары в Одессе и Киев без тепла и света
12:49 15.02.2026 (обновлено: 12:52 15.02.2026)