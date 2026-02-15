Рейтинг@Mail.ru
В Одессе после массированной атаки горят транспортные и ж/д объекты - РИА Новости Крым, 15.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260215/v-odesse-posle-massirovannoy-ataki-goryat-transportnye-i-zhd-obekty-1153220897.html
В Одессе после массированной атаки горят транспортные и ж/д объекты
В Одессе после массированной атаки горят транспортные и ж/д объекты - РИА Новости Крым, 15.02.2026
В Одессе после массированной атаки горят транспортные и ж/д объекты
В Одессе в результате ночных ударов повреждены объекты транспортной и железнодорожной инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале написал подконтрольный... РИА Новости Крым, 15.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153222125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70317080fbe2ce70b433b2c6d66100c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Одессе в результате ночных ударов повреждены объекты транспортной и железнодорожной инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале написал подконтрольный Киеву глава военной администрации города Олег Кипер.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
РИА Новости Крым
В Одессе после массированной атаки горят транспортные и ж/д объекты

В Одессе после массированной атаки горит транспортная и ж/д инфраструктура – власти

12:49 15.02.2026 (обновлено: 12:52 15.02.2026)
 
© Пожарная служба УкраиныУдары по Украине
Удары по Украине
© Пожарная служба Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Одессе в результате ночных ударов повреждены объекты транспортной и железнодорожной инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале написал подконтрольный Киеву глава военной администрации города Олег Кипер.

"В результате попадания и падения обломков есть повреждения транспортной инфраструктуры. В Одесском районе повреждены объекты железнодорожной станции", – написал Кипер.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
Лента новостейМолния