В Одессе мужчина пытался отпилить себе руку и избежать мобилизации - РИА Новости Крым, 15.02.2026
В Одессе мужчина пытался отпилить себе руку и избежать мобилизации
В Одессе мужчина пытался отпилить себе руку и избежать мобилизации - РИА Новости Крым, 15.02.2026
В Одессе мужчина пытался отпилить себе руку и избежать мобилизации
Житель Одессы попытался отпилить себе руку, чтобы избежать мобилизации в ВСУ, пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T19:51
2026-02-15T19:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Житель Одессы попытался отпилить себе руку, чтобы избежать мобилизации в ВСУ, пишут украинские СМИ.Судя по публикуемым украинскими СМИ фото, мужчина не смог отпилить руку и находится в областной больнице.Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.На прошлой неделе в Харькове мужчина ранил ножом двух военкомов при попытке уличной мобилизации.В Николаеве ранее неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.В ноябре в здании одесского территориального центра комплектования произошел взрыв. Как сообщали украинские СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это худший период с февраля 22-го": на Украине признали крупные проблемыЧисло дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 годаУкраину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет
В Одессе мужчина пытался отпилить себе руку и избежать мобилизации

19:51 15.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Житель Одессы попытался отпилить себе руку, чтобы избежать мобилизации в ВСУ, пишут украинские СМИ.
"Одессит пытался отпилить себе руку болгаркой, чтобы не попасть под мобилизацию", – цитирует публикацию РИА Новости.
Судя по публикуемым украинскими СМИ фото, мужчина не смог отпилить руку и находится в областной больнице.
Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.
На прошлой неделе в Харькове мужчина ранил ножом двух военкомов при попытке уличной мобилизации.
В Николаеве ранее неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.
В ноябре в здании одесского территориального центра комплектования произошел взрыв. Как сообщали украинские СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Это худший период с февраля 22-го": на Украине признали крупные проблемы
Число дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 года
Украину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет
 
