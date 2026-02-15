https://crimea.ria.ru/20260215/v-odesse-muzhchina-pytalsya-otpilit-sebe-ruku-i-izbezhat-mobilizatsii-1153231963.html
В Одессе мужчина пытался отпилить себе руку и избежать мобилизации
Житель Одессы попытался отпилить себе руку, чтобы избежать мобилизации в ВСУ, пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Житель Одессы попытался отпилить себе руку, чтобы избежать мобилизации в ВСУ, пишут украинские СМИ.Судя по публикуемым украинскими СМИ фото, мужчина не смог отпилить руку и находится в областной больнице.Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.На прошлой неделе в Харькове мужчина ранил ножом двух военкомов при попытке уличной мобилизации.В Николаеве ранее неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.В ноябре в здании одесского территориального центра комплектования произошел взрыв. Как сообщали украинские СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это худший период с февраля 22-го": на Украине признали крупные проблемыЧисло дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 годаУкраину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет
одесса
