В Китае восемь человек погибли из-за взрыва в магазине пиротехники
2026-02-15T20:02
новости
китай
пиротехника
пожар
взрыв
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Восемь человек погибли и двое пострадали из-за взрыва в магазине пиротехники на востоке Китая, передает агентство Синьхуа.Взрыв произошел около 14:30, его причиной стал неправильный запуск фейерверка жителем деревни вблизи магазина. Возникший пожар был потушен примерно через 1,5 часа благодаря оперативной работе спасателей, отмечается в публикации.Лица, ответственные за инцидент, взяты под стражу. В настоящее время ведется расследование точной причины происшествия и принимаются меры по ликвидации последствий.
китай
Новости
