В Китае восемь человек погибли из-за взрыва в магазине пиротехники - РИА Новости Крым, 15.02.2026
В Китае восемь человек погибли из-за взрыва в магазине пиротехники
В Китае восемь человек погибли из-за взрыва в магазине пиротехники - РИА Новости Крым, 15.02.2026
В Китае восемь человек погибли из-за взрыва в магазине пиротехники
Восемь человек погибли и двое пострадали из-за взрыва в магазине пиротехники на востоке Китая, передает агентство Синьхуа. РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Восемь человек погибли и двое пострадали из-за взрыва в магазине пиротехники на востоке Китая, передает агентство Синьхуа.Взрыв произошел около 14:30, его причиной стал неправильный запуск фейерверка жителем деревни вблизи магазина. Возникший пожар был потушен примерно через 1,5 часа благодаря оперативной работе спасателей, отмечается в публикации.Лица, ответственные за инцидент, взяты под стражу. В настоящее время ведется расследование точной причины происшествия и принимаются меры по ликвидации последствий.
В Китае восемь человек погибли из-за взрыва в магазине пиротехники

Восемь человек погибли и двое получили ожоги из-за взрыва в магазине пиротехники в Китае

20:02 15.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Восемь человек погибли и двое пострадали из-за взрыва в магазине пиротехники на востоке Китая, передает агентство Синьхуа.

"Восемь человек погибли и двое получили ожоги в воскресенье днем в результате взрыва и последующего пожара в магазине пиротехники в деревне Дунъань уезда Дунхай провинции Цзянсу /Восточный Китай/", – сообщили уездные власти.

Взрыв произошел около 14:30, его причиной стал неправильный запуск фейерверка жителем деревни вблизи магазина. Возникший пожар был потушен примерно через 1,5 часа благодаря оперативной работе спасателей, отмечается в публикации.
Лица, ответственные за инцидент, взяты под стражу. В настоящее время ведется расследование точной причины происшествия и принимаются меры по ликвидации последствий.
