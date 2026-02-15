Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области обломки БПЛА упали на больницу
В Калужской области обломки БПЛА упали на больницу
В Калужской области обломки БПЛА упали на больницу - РИА Новости Крым, 15.02.2026
В Калужской области обломки БПЛА упали на больницу
Обломки сбитого БПЛА повредили кровлю и остекление больницы в Козельске Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Обломки сбитого БПЛА повредили кровлю и остекление больницы в Козельске Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.Днем в воскресенье были уничтожены семь беспилотников над Калугой и двумя муниципальными округами, проинформировал глава региона.Пострадавших нет, подчеркнул губернатор. На местах работают оперативные группы. Специалисты приступили к оценке ущерба и проведению оперативного ремонта. На время ремонта пациенты пострадавшего корпуса переводятся в Сосенскую городскую больницу.
В Калужской области обломки БПЛА упали на больницу

Обломки БПЛА упали на больницу в Калужской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Обломки сбитого БПЛА повредили кровлю и остекление больницы в Козельске Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Днем в воскресенье были уничтожены семь беспилотников над Калугой и двумя муниципальными округами, проинформировал глава региона.

"Обломки БПЛА, подавленного над территорией Козельского муниципального округа, незначительно повредили кровлю и остекление ЦМБ 3 (центральная межрайонная больница – ред.) города Козельск. Также незначительно повреждены два припаркованных рядом автомобиля", – написал глава региона в Telegram.

Пострадавших нет, подчеркнул губернатор. На местах работают оперативные группы. Специалисты приступили к оценке ущерба и проведению оперативного ремонта. На время ремонта пациенты пострадавшего корпуса переводятся в Сосенскую городскую больницу.
