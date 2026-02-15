https://crimea.ria.ru/20260215/v-kaluzhskoy-oblasti-oblomki-bpla-upali-na-bolnitsu-1153224500.html
В Калужской области обломки БПЛА упали на больницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Обломки сбитого БПЛА повредили кровлю и остекление больницы в Козельске Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.Днем в воскресенье были уничтожены семь беспилотников над Калугой и двумя муниципальными округами, проинформировал глава региона.Пострадавших нет, подчеркнул губернатор. На местах работают оперативные группы. Специалисты приступили к оценке ущерба и проведению оперативного ремонта. На время ремонта пациенты пострадавшего корпуса переводятся в Сосенскую городскую больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260215/na-kubani-posle-ataki-vsu-tushat-pozhar-v-2000-kvadratov-1153221479.html
