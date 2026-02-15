https://crimea.ria.ru/20260215/v-chelyabinske-muzhchina-ranil-nozhom-dvukh-zhenschin-v-khrame-1153223999.html
В Челябинске мужчина ранил ножом двух женщин в храме
В Челябинске мужчина ранил ножом двух женщин в храме - РИА Новости Крым, 15.02.2026
В Челябинске мужчина ранил ножом двух женщин в храме
Мужчина ранил ножом двух женщин в храме Челябинска. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пострадавших госпитализировали, возбуждено... РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T13:03
2026-02-15T13:03
2026-02-15T13:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Мужчина ранил ножом двух женщин в храме Челябинска. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пострадавших госпитализировали, возбуждено уголовное дело.По ее словам, пострадавшие госпитализированы. Подозреваемый задержан, установлено, что он состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
В Челябинске мужчина ранил ножом двух женщин в храме
Мужчина ранил ножом двух женщин в храме Челябинска