В Азовском море третий день ищут пропавших рыбаков

В Азовском море третий день ищут пропавших рыбаков

в этот день на море был трехбалльный шторм, сообщают в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море продолжается поиск пропавших рыбаков, которые вышли на промысел в четверг, 12 февраля – в этот день на море был трехбалльный шторм, сообщают в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Всего обследовано 91 километр береговой линии и 212 квадратных метров акватории Азовского моря. Группой КРЫМ-СПАС проведено три водолазных спуска.Всего привлечено от РСЧС 122 человека и 11 единиц техники, том числе 4 плавсредства, 1 беспилотный летательный аппарат, сообщили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

