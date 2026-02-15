https://crimea.ria.ru/20260215/v-azovskom-more-tretiy-den-ischut-propavshikh-rybakov-1153220599.html
В Азовском море третий день ищут пропавших рыбаков
В Азовском море третий день ищут пропавших рыбаков - РИА Новости Крым, 15.02.2026
В Азовском море третий день ищут пропавших рыбаков
в этот день на море был трехбалльный шторм, сообщают в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T10:33
2026-02-15T10:33
2026-02-15T10:33
новости крыма
"крым-спас"
азовское море
гу мчс рф по республике крым
гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)
мвд по республике крым
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0e/1153207338_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_596d5fc0ee7669c7f1d0066e14e5bb49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море продолжается поиск пропавших рыбаков, которые вышли на промысел в четверг, 12 февраля – в этот день на море был трехбалльный шторм, сообщают в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Всего обследовано 91 километр береговой линии и 212 квадратных метров акватории Азовского моря. Группой КРЫМ-СПАС проведено три водолазных спуска.Всего привлечено от РСЧС 122 человека и 11 единиц техники, том числе 4 плавсредства, 1 беспилотный летательный аппарат, сообщили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0e/1153207338_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_adb08810b88c9611494cd8fb4f1bd637.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, "крым-спас", азовское море, гу мчс рф по республике крым, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), мвд по республике крым, новости
В Азовском море третий день ищут пропавших рыбаков
В Азовском море третий день ищут пропавших рыбаков – обследовано 212 "квадратов" акватории