В Азовском море третий день ищут пропавших рыбаков - РИА Новости Крым, 15.02.2026
В Азовском море третий день ищут пропавших рыбаков
В Азовском море третий день ищут пропавших рыбаков - РИА Новости Крым, 15.02.2026
В Азовском море третий день ищут пропавших рыбаков
в этот день на море был трехбалльный шторм, сообщают в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T10:33
2026-02-15T10:33
новости крыма
"крым-спас"
азовское море
гу мчс рф по республике крым
гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)
мвд по республике крым
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море продолжается поиск пропавших рыбаков, которые вышли на промысел в четверг, 12 февраля – в этот день на море был трехбалльный шторм, сообщают в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Всего обследовано 91 километр береговой линии и 212 квадратных метров акватории Азовского моря. Группой КРЫМ-СПАС проведено три водолазных спуска.Всего привлечено от РСЧС 122 человека и 11 единиц техники, том числе 4 плавсредства, 1 беспилотный летательный аппарат, сообщили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Азовском море третий день ищут пропавших рыбаков

В Азовском море третий день ищут пропавших рыбаков – обследовано 212 "квадратов" акватории

10:33 15.02.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымКрымские спасатели ищут пропавших рыбаков в Азовском море
Крымские спасатели ищут пропавших рыбаков в Азовском море
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море продолжается поиск пропавших рыбаков, которые вышли на промысел в четверг, 12 февраля в этот день на море был трехбалльный шторм, сообщают в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По состоянию на 15 февраля поиски продолжаются. Для оказания помощи двум пропавшим рыбакам в акватории Азовского моря привлечены сотрудники ГИМС, специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, Аварийно-спасательного отряда КРЫМ-СПАС, МВД и другие службы взаимодействия", – проинформировали в ведомстве.
Всего обследовано 91 километр береговой линии и 212 квадратных метров акватории Азовского моря. Группой КРЫМ-СПАС проведено три водолазных спуска.
Всего привлечено от РСЧС 122 человека и 11 единиц техники, том числе 4 плавсредства, 1 беспилотный летательный аппарат, сообщили спасатели.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости Крыма"КРЫМ-СПАС"Азовское мореГУ МЧС РФ по Республике КрымГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России)МВД по Республике КрымНовости
 
