Удар ВСУ по Кубани – повреждения в Сочи и других населенных пунктах

В ночь на воскресенье украинские беспилотники массированно атаковали Кубань – зафиксированы повреждения в Сочи и еще двух населенных пунктах, сообщает краевой...

2026-02-15T07:34

2026-02-15T07:34

2026-02-15T07:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские беспилотники массированно атаковали Кубань – зафиксированы повреждения в Сочи и еще двух населенных пунктах, сообщает краевой губернатор Вениамин Кондратьев.Самая сложная ситуация – в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. По имеющейся сейчас информации ранены два человека – их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь, также сообщил губернатор.И проинформировал, что есть несколько очагов возгораний – их тушат 126 человек и 34 единицы техники, в том числе МЧС России по Краснодарскому краю.В Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом – выбило окна и задело систему отопления. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло, также сообщил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

