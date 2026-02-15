Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по Кубани – повреждения в Сочи и других населенных пунктах
Удар ВСУ по Кубани – повреждения в Сочи и других населенных пунктах
В ночь на воскресенье украинские беспилотники массированно атаковали Кубань – зафиксированы повреждения в Сочи и еще двух населенных пунктах, сообщает краевой...
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские беспилотники массированно атаковали Кубань – зафиксированы повреждения в Сочи и еще двух населенных пунктах, сообщает краевой губернатор Вениамин Кондратьев.Самая сложная ситуация – в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. По имеющейся сейчас информации ранены два человека – их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь, также сообщил губернатор.И проинформировал, что есть несколько очагов возгораний – их тушат 126 человек и 34 единицы техники, в том числе МЧС России по Краснодарскому краю.В Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом – выбило окна и задело систему отопления. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло, также сообщил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Удар ВСУ по Кубани – повреждения в Сочи и других населенных пунктах

Массированный удар ВСУ по Кубани – повреждения в Сочи и других населенных пунктах

07:34 15.02.2026 (обновлено: 07:43 15.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские беспилотники массированно атаковали Кубань – зафиксированы повреждения в Сочи и еще двух населенных пунктах, сообщает краевой губернатор Вениамин Кондратьев.

"Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке киевского режима, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи. Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы", – сообщил лава региона в своем Telegram-канале.

Самая сложная ситуация – в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. По имеющейся сейчас информации ранены два человека – их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь, также сообщил губернатор.
И проинформировал, что есть несколько очагов возгораний – их тушат 126 человек и 34 единицы техники, в том числе МЧС России по Краснодарскому краю.
В Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом – выбило окна и задело систему отопления. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло, также сообщил глава региона.
