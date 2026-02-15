Рейтинг@Mail.ru
Тепло, туман и дождь: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260215/teplo-tuman-i-dozhd-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1153170977.html
Тепло, туман и дождь: погода в Крыму в воскресенье
Тепло, туман и дождь: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Тепло, туман и дождь: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму Балканский циклон обусловит неустойчивый харрактер погоды: местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T00:01
2026-02-15T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму Балканский циклон обусловит неустойчивый харрактер погоды: местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью юго- западный 7-12 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +14...+16 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ночью, утром туман. Ветер юго-восточный ночью 10-15м/с, утром, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +15...+17.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +3...+6, днем +12...+14 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +4...+8, днем от +8 до +16 градусов.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
Тепло, туман и дождь: погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 15.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму Балканский циклон обусловит неустойчивый харрактер погоды: местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 10-15 м/с, днем 15 февраля в отдельных районах порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6; днем +11…+16, в горах +5…+10", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью юго- западный 7-12 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +14...+16 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ночью, утром туман. Ветер юго-восточный ночью 10-15м/с, утром, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +15...+17.
В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +3...+6, днем +12...+14 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +4...+8, днем от +8 до +16 градусов.
