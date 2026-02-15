Есть шанс: Telegram осталось сделать несколько шагов для снятия претензии

https://crimea.ria.ru/20260215/telegram-ostalos-sdelat-neskolko-shagov-dlya-snyatiya-pretenzii-1153230688.html

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/01/1118787874_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_7d4d313dff99939f95deb7585e561b33.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Telegram осталось сделать "несколько шагов" для снятия претензии Роскомнадзора по поводу ограничений работы мессенджера, его администрация находится в контакте с ведомством, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, пишет РИА Новости со ссылкой на беседу парламентария с изданием "Фонтанка".Глава IT-комитета отметил, что Telegram идет на контакт, в отличие от WhatsApp*, администрация которого не реагировала "ни на одно письмо, ни на одни претензии". Боярский заявил, что не понимает, что мешает Telegram "сделать еще несколько шагов вперед", чтобы снять претензии Роскомнадзора и выстроить с ним отношения.На этой неделе россияне массово сообщали о плохой работе мессенджера Telegram. Как сообщил во вторник зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов, вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждался на заседаниях комитета.При этом в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательство. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.В замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять. Так прокомментировал заявление Роскомнадзора об ограничении работы мессенджера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.*Деятельность Meta запрещена в России как экстремистскаяСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

