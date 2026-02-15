Рейтинг@Mail.ru
Есть шанс: Telegram осталось сделать несколько шагов для снятия претензии - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Telegram осталось сделать "несколько шагов" для снятия претензии Роскомнадзора по поводу ограничений работы мессенджера, его администрация находится в контакте... РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Telegram осталось сделать "несколько шагов" для снятия претензии Роскомнадзора по поводу ограничений работы мессенджера, его администрация находится в контакте с ведомством, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, пишет РИА Новости со ссылкой на беседу парламентария с изданием "Фонтанка".Глава IT-комитета отметил, что Telegram идет на контакт, в отличие от WhatsApp*, администрация которого не реагировала "ни на одно письмо, ни на одни претензии". Боярский заявил, что не понимает, что мешает Telegram "сделать еще несколько шагов вперед", чтобы снять претензии Роскомнадзора и выстроить с ним отношения.На этой неделе россияне массово сообщали о плохой работе мессенджера Telegram. Как сообщил во вторник зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов, вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждался на заседаниях комитета.При этом в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательство. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.В замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять. Так прокомментировал заявление Роскомнадзора об ограничении работы мессенджера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.*Деятельность Meta запрещена в России как экстремистскаяСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
новости, роскомнадзор, мессенджеры, telegram
Есть шанс: Telegram осталось сделать несколько шагов для снятия претензии

Telegram осталось сделать несколько шагов для снятия претензии – глава комитета Госдумы

18:10 15.02.2026 (обновлено: 18:32 15.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Telegram осталось сделать "несколько шагов" для снятия претензии Роскомнадзора по поводу ограничений работы мессенджера, его администрация находится в контакте с ведомством, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, пишет РИА Новости со ссылкой на беседу парламентария с изданием "Фонтанка".
"На сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Там, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно", – цитирует РИА Новости главу комитета Госдумы.
Глава IT-комитета отметил, что Telegram идет на контакт, в отличие от WhatsApp*, администрация которого не реагировала "ни на одно письмо, ни на одни претензии". Боярский заявил, что не понимает, что мешает Telegram "сделать еще несколько шагов вперед", чтобы снять претензии Роскомнадзора и выстроить с ним отношения.
На этой неделе россияне массово сообщали о плохой работе мессенджера Telegram. Как сообщил во вторник зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов, вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждался на заседаниях комитета.
При этом в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательство. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.
В замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять. Так прокомментировал заявление Роскомнадзора об ограничении работы мессенджера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

*Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
 
