https://crimea.ria.ru/20260215/snyali-s-poezda-na-ukraine-zaderzhali-eks-ministra-energetiki-1153223955.html
Сняли с поезда: на Украине задержали экс-министра энергетики
Сняли с поезда: на Украине задержали экс-министра энергетики - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Сняли с поезда: на Украине задержали экс-министра энергетики
Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали при попытке пересечь границу, его сняли с поезда, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T12:56
2026-02-15T12:56
2026-02-15T13:03
новости
украина
энергетика
сбу (служба безопасности украины)
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153224225_0:77:961:619_1920x0_80_0_0_b65c94245265cdb84b7b2c1b9e66c302.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали при попытке пересечь границу, его сняли с поезда, сообщают украинские СМИ.Коррупционные скандалы на Украине следуют один за другим. Ранее разоблачена преступная группа, которую возглавляла депутат Верховной рады. 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. В тот же день глава киевского режима заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую он принял.По мнению военного и политического эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова, коррупция является главной составляющей функционирования нынешнего режима в Киеве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – КремльВ Верховной раде призвали арестовать ЗеленскогоЗеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153224225_5:0:893:666_1920x0_80_0_0_cb4c001c712655f88246b5a7507ac1e7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, украина, энергетика, сбу (служба безопасности украины), национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
Сняли с поезда: на Украине задержали экс-министра энергетики
На Украине задержали экс-министра энергетики
12:56 15.02.2026 (обновлено: 13:03 15.02.2026)