Сняли с поезда: на Украине задержали экс-министра энергетики - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Сняли с поезда: на Украине задержали экс-министра энергетики
Сняли с поезда: на Украине задержали экс-министра энергетики - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Сняли с поезда: на Украине задержали экс-министра энергетики
Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали при попытке пересечь границу, его сняли с поезда, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали при попытке пересечь границу, его сняли с поезда, сообщают украинские СМИ.Коррупционные скандалы на Украине следуют один за другим. Ранее разоблачена преступная группа, которую возглавляла депутат Верховной рады. 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. В тот же день глава киевского режима заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую он принял.По мнению военного и политического эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова, коррупция является главной составляющей функционирования нынешнего режима в Киеве.
украина
Новости
новости, украина, энергетика, сбу (служба безопасности украины), национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
Сняли с поезда: на Украине задержали экс-министра энергетики

На Украине задержали экс-министра энергетики

12:56 15.02.2026 (обновлено: 13:03 15.02.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-министр энергетики Герман Галущенко
Экс-министр энергетики Герман Галущенко - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали при попытке пересечь границу, его сняли с поезда, сообщают украинские СМИ.
"В ночь 15 февраля при попытке пересечения границы задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Он был снят с поезда. Пограничники имели запрос от НАБУ и САП относительно Галущенко – для получения информации в случае его попытки пересечь границу", – цитирует публикацию РИА Новости.
Коррупционные скандалы на Украине следуют один за другим. Ранее разоблачена преступная группа, которую возглавляла депутат Верховной рады. 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. В тот же день глава киевского режима заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую он принял.
По мнению военного и политического эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова, коррупция является главной составляющей функционирования нынешнего режима в Киеве.
