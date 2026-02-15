Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260215/reyd-v-sevastopole-otkryli-1153232399.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T20:20
2026-02-15T20:20
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
севастополь
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_4caa2bb8492506757c62ec3ccba231cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, паромы и катера в севастополе, севастополь, департамент транспорта севастополя, морской транспорт
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе открыли рейд

20:20 15.02.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", – сказано в сообщении.
Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СевастополяПаромы и катера в СевастополеСевастопольДепартамент транспорта СевастополяМорской транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48Временное трудоустройство детей и подростков практикуется в лагерях Крыма
21:31Для себя и мамы: подросток в Крыму за рулем собрал сразу четыре протокола
21:08Как соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернет
20:52Кость в горле: кто и зачем срежиссировал конфликт Зеленского и Орбана
20:32ВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и света
20:20Рейд в Севастополе открыли
20:02В Китае восемь человек погибли из-за взрыва в магазине пиротехники
19:51В Одессе мужчина пытался отпилить себе руку и избежать мобилизации
19:40В Севастополе закрыли рейд
19:31Девять поездов в Крым и из Крыма идут с опозданием до 9,5 часов
19:10Птицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать
18:47Арктическое вторжение: Крым зальет ливнями и рухнет температура воздуха
18:29Еще 123 беспилотника ВСУ ликвидировали над восемью регионами России
18:10Есть шанс: Telegram осталось сделать несколько шагов для снятия претензии
17:48Как правильно выбрать муку для блинов на Масленицу – советы эксперта
17:28Курс на потепление – улицы Симферополя приводят в порядок после зимы
17:09Демонстрация "потужности": что прячет Зеленский за хамством Орбану
16:52Беспилотники атакуют Москву
16:28Все опаздывающие поезда в Крым прибыли на станции
16:07Интервью Сергея Аксенова и замедление Telegram: топ новостей недели
Лента новостейМолния