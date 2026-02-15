https://crimea.ria.ru/20260215/ptitsy-na-zimovke-v-krymu-chem-mozhno-i-nuzhno-li-podkarmlivat-1126935781.html

Птицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать

Птицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать

2026-02-15T19:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Крыму в феврале зимует более 80 видов водоплавающих птиц, многие из перелетных решают остаться здесь из-за аномального для этого времени года тепла, но тут их подстерегают коварные морозы. Нужно ли подкармливать пернатых, и если да, то когда и чем, чтобы не навредить им. Это выяснял корреспондент РИА Новости Крым.Нельзя кормить птиц бездумноНикаких объедков и хлеба, советуют специалисты. Но людям так поступать гораздо проще, чем принести птицам морковки или каши без соли. Проще покрошить хлеб – именно это чаще всего делают взрослые и дети, приходя к водоему с зимующими птицами. Это делают даже те, кто знает, что давать птицам хлеб - вредно, и такое проявление любви к пернатым их губит.Таблички для людей ради здоровья птицТаблички и правда не помешают. Ведь хлеб совсем не та пища, которая полезна водоплавающим птицам, лучше кормить их зерном.Такое мнение высказал старший научный сотрудник отдела изучения биоразнообразия и экологического мониторинга Карадагской научной станции (филиал Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН) Михаил Бескаравайный."Зерновые – более естественный для них корм: зерна и зеленая часть растений. Так как это в основном в Крыму зимуют птицы растительноядные. Это касается большинства водоплавающих, уток и лебедей", – рассказал Бескаравайный."Правда, есть утки и более животноядные, например некоторые нырки", – добавил он.Самая полезная еда для птицНаучный сотрудник Государственного природного заповедника "Опукский" (ФГБУ "Заповедный Крым") Игорь Сикорский уточняет: "В целом нырки едят практически ту же пищу, что и водоплавающие, хотя и могут нырять и всегда найдут себе еду, в отличие лебедей и крякв".У последних и правда проблемы, когда наступают морозы. Вот тогда их и нужно подкармливать.Что касается хлебобулочных изделий, которыми частенько любят "побаловать" пернатых, они совершенно нежелательны, подтверждает мнение коллеги Сикорский: "Если больше совсем нечем, то можно, но чуть-чуть". И есть нюансы."Если давать, то только измельченный и желательно подсушенный хлеб. Потому что если кусками, то потом у птиц возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом. И кидать не вверх или в воду, а на побережье – в пределах метра от береговой линии, от уреза воды, чтобы птица видела и доставала. Рассыпать, чтобы они могли самостоятельно взять", – рекомендовал ученый.Хорошим вариантом для зимующих в Крыму водоплавающих будет мелко порубленная зелень – петрушка, сельдерей, укроп, а также фрукты, преимущественно яблоки, морковь и ягоды. Все в измельченном варианте, уточнил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

