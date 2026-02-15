Рейтинг@Mail.ru
Провал Зеленского в Мюнхене и атаки ВСУ на регионы России: главное - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260215/proval-zelenskogo-v-myunkhene-i-ataki-vsu-na-regiony-rossii-glavnoe-1153228960.html
Провал Зеленского в Мюнхене и атаки ВСУ на регионы России: главное
Провал Зеленского в Мюнхене и атаки ВСУ на регионы России: главное - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Провал Зеленского в Мюнхене и атаки ВСУ на регионы России: главное
Эксперты подвели итог поездки главы киевского режима Владимира Зеленского на конференцию безопасности в Мюнхене. ВСУ предприняли массированные атаки на регионы... РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T22:42
2026-02-15T22:42
главное за день
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/17/1131612262_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_595e57069a4a2c7732455302702d6b52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Эксперты подвели итог поездки главы киевского режима Владимира Зеленского на конференцию безопасности в Мюнхене. ВСУ предприняли массированные атаки на регионы РФ. Российские военнослужащие освободили четыре населенных пункта в Запорожской области. Экс-министра энергетики Украины задержали по коррупционному делу при попытке бежать из страны. В Азовском море продолжается поиск пропавших рыбаков. На Земле началась новая двухдневная магнитная буря.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Итоги поездки Зеленского в МюнхенПереговоры лидеров ЕС с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Мюнхене о финансировании Украины провалились, а заявления госсекретаря США Марко Рубио стали для главы киевского режима ударом, пишут в воскресенье немецкие СМИ. Рубио во время своего выступления лишь однажды упомянул Украину – и то для того, чтобы подчеркнуть американское лидерство в вопросе переговоров.Также в воскресенье ряд политологов оценили хамские заявления Зеленского в Мюнхене, сделанные в адрес венгерского премьера Виктора Орбана.По мнению профессора факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктора политических наук Андрея Манойло, хамское поведение Зеленского говорит о растущем напряжении главы киевского режима, который все отчетливее осознает неизбежность своего конца.Историк, первый зампред комиссии по просвещению Общественной палаты РФ Армен Гаспарян считает, что так глава киевского режима ставит под удар собственные интересы и членство Украины в ЕС, поскольку от голоса Венгрии зависит финансирование Украины и вопрос ее членства в ЕС.Российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков напомнил, что Зеленский является марионеткой более крупных держав. По его мнению, главе киевского режима поручено "уронить" рейтинги Орбана перед предстоящими парламентскими выборами в Венгрии.А политолог Александр Семченко заявил, что хамские выпады в адрес Орбана нацелены на то, чтобы отвлечь внимание от происходящего внутри Украины.Атаки на регионы РоссииСредства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом. В частности, при массированной атаке на Кубань зафиксированы повреждения в Сочи, в Сочи и в селе Юровка Анапы и в поселке Волна Темрюкского района, где повреждение получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Ранены два человека.Утром в воскресенье российские военные перехватили и уничтожили еще 88 дронов над РФ, в том числе над Черным и Азовским морями. В первой половине дня за четыре часа средства российской ПВО ликвидировали 102 вражеских БПЛА, во второй половине дня – 123 украинских дрона.Брянская область в воскресенье подверглась беспрецедентной атаке со стороны киевских боевиков – после массированного удара ВСУ регион и Брянск частично остались без тепла и света.Успехи армии РоссииРоссийские военнослужащие освободили четыре населенных пункта в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье. В частности, подразделения группировки войск "Восток" освободили Цветковое, а бойцы "Днепра" – Запасное, Магдалиновку и Приморское. За сутки боев на всех направлениях фронта уничтожены еще более 1100 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения.Задержание экс-министра энергетики УкраиныБывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали в воскресенье в рамках дела "Мидас" при попытке пересечь границу, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Продолжаются первоочередные следственные действия.Поиски рыбаков в Азовском мореВ Азовском море продолжается поиск пропавших рыбаков, которые вышли на промысел в четверг, 12 февраля – в этот день на море был трехбалльный шторм. По состоянию на 15 февраля в поисках задействованы сотрудники ГИМС, специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, аварийно-спасательного отряда КРЫМ-СПАС, МВД и другие службы взаимодействия.Новая магнитная буряНа Земле в ночь на 15 февраля началась вторая магнитная буря февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Пик события пришелся на время около 5 утра по Москве и составил G1.3 по шкале от 1 до 5. По данным Лаборатории, общая продолжительность начавшегося ночью периода возмущений может составить до двух суток.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260215/ostanetsya-tolko-putin-volodin-o-buduschem-zelenskogo-i-liderov-es-1153225541.html
https://crimea.ria.ru/20260215/bespilotniki-atakuyut-moskvu-1153229989.html
https://crimea.ria.ru/20260215/konets-s-obnuleniem-chto-oznachayut-oskorbleniya-zelenskogo-v-adres-orbana-1153225993.html
https://crimea.ria.ru/20260215/krivorozhskaya-shkola-diplomatii-k-chemu-privedet-khamstvo-zelenskogo-1153225228.html
https://crimea.ria.ru/20260215/dvukh-malchikov-nasmert-zavalilo-snegom-vo-vremya-kataniya-na-tyubingakh-1153228357.html
https://crimea.ria.ru/20260215/intervyu-sergeya-aksenova-i-zamedlenie-telegram-top-novostey-nedeli-1153180258.html
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/17/1131612262_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_27b0a2d640ad33c7df4797df8546208e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия
Провал Зеленского в Мюнхене и атаки ВСУ на регионы России: главное

Провал Зеленского в Мюнхене и массированные атаки ВСУ на регионы России – главное за день

22:42 15.02.2026
 
© AP Photo Evan VucciВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo Evan Vucci
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Эксперты подвели итог поездки главы киевского режима Владимира Зеленского на конференцию безопасности в Мюнхене. ВСУ предприняли массированные атаки на регионы РФ. Российские военнослужащие освободили четыре населенных пункта в Запорожской области. Экс-министра энергетики Украины задержали по коррупционному делу при попытке бежать из страны. В Азовском море продолжается поиск пропавших рыбаков. На Земле началась новая двухдневная магнитная буря.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Итоги поездки Зеленского в Мюнхен

Переговоры лидеров ЕС с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Мюнхене о финансировании Украины провалились, а заявления госсекретаря США Марко Рубио стали для главы киевского режима ударом, пишут в воскресенье немецкие СМИ. Рубио во время своего выступления лишь однажды упомянул Украину – и то для того, чтобы подчеркнуть американское лидерство в вопросе переговоров.
Также в воскресенье ряд политологов оценили хамские заявления Зеленского в Мюнхене, сделанные в адрес венгерского премьера Виктора Орбана.
По мнению профессора факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктора политических наук Андрея Манойло, хамское поведение Зеленского говорит о растущем напряжении главы киевского режима, который все отчетливее осознает неизбежность своего конца.
Историк, первый зампред комиссии по просвещению Общественной палаты РФ Армен Гаспарян считает, что так глава киевского режима ставит под удар собственные интересы и членство Украины в ЕС, поскольку от голоса Венгрии зависит финансирование Украины и вопрос ее членства в ЕС.
Российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков напомнил, что Зеленский является марионеткой более крупных держав. По его мнению, главе киевского режима поручено "уронить" рейтинги Орбана перед предстоящими парламентскими выборами в Венгрии.
А политолог Александр Семченко заявил, что хамские выпады в адрес Орбана нацелены на то, чтобы отвлечь внимание от происходящего внутри Украины.
Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
14:08
Останется только Путин: Володин о будущем Зеленского и лидеров ЕС

Атаки на регионы России

Средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом. В частности, при массированной атаке на Кубань зафиксированы повреждения в Сочи, в Сочи и в селе Юровка Анапы и в поселке Волна Темрюкского района, где повреждение получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Ранены два человека.
Утром в воскресенье российские военные перехватили и уничтожили еще 88 дронов над РФ, в том числе над Черным и Азовским морями. В первой половине дня за четыре часа средства российской ПВО ликвидировали 102 вражеских БПЛА, во второй половине дня – 123 украинских дрона.
Брянская область в воскресенье подверглась беспрецедентной атаке со стороны киевских боевиков – после массированного удара ВСУ регион и Брянск частично остались без тепла и света.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
16:52
Беспилотники атакуют Москву

Успехи армии России

Российские военнослужащие освободили четыре населенных пункта в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье. В частности, подразделения группировки войск "Восток" освободили Цветковое, а бойцы "Днепра" – Запасное, Магдалиновку и Приморское. За сутки боев на всех направлениях фронта уничтожены еще более 1100 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения.
Владимир Зеленский
15:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Конец с обнулением: что означают оскорбления Зеленского в адрес Орбана

Задержание экс-министра энергетики Украины

Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали в воскресенье в рамках дела "Мидас" при попытке пересечь границу, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Продолжаются первоочередные следственные действия.
Владимир Зеленский
13:49
Криворожская школа дипломатии: к чему приведет хамство Зеленского

Поиски рыбаков в Азовском море

В Азовском море продолжается поиск пропавших рыбаков, которые вышли на промысел в четверг, 12 февраля – в этот день на море был трехбалльный шторм. По состоянию на 15 февраля в поисках задействованы сотрудники ГИМС, специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, аварийно-спасательного отряда КРЫМ-СПАС, МВД и другие службы взаимодействия.
Происшествие в Свердловской области
15:50
Двоих детей насмерть завалило снегом во время катания на тюбингах

Новая магнитная буря

На Земле в ночь на 15 февраля началась вторая магнитная буря февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Пик события пришелся на время около 5 утра по Москве и составил G1.3 по шкале от 1 до 5. По данным Лаборатории, общая продолжительность начавшегося ночью периода возмущений может составить до двух суток.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
16:07
Интервью Сергея Аксенова и замедление Telegram: топ новостей недели
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:32В Санкт-Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян
23:11Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные
22:55Массированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктура
22:42Провал Зеленского в Мюнхене и атаки ВСУ на регионы России: главное
22:22Музей обороны Севастополя создаст краеведческую экспозицию города
22:04Парад планет выстроится в небе над Крымом – когда и куда смотреть
21:48Временное трудоустройство детей и подростков практикуется в лагерях Крыма
21:31Для себя и мамы: подросток в Крыму за рулем собрал сразу четыре протокола
21:08Как соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернет
20:52Кость в горле: кто и зачем срежиссировал конфликт Зеленского и Орбана
20:32ВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и света
20:20Рейд в Севастополе открыли
20:02В Китае восемь человек погибли из-за взрыва в магазине пиротехники
19:51В Одессе мужчина пытался отпилить себе руку и избежать мобилизации
19:40В Севастополе закрыли рейд
19:31Девять поездов в Крым и из Крыма идут с опозданием до 9,5 часов
19:10Птицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать
18:47Арктическое вторжение: Крым зальет ливнями и рухнет температура воздуха
18:29Еще 123 беспилотника ВСУ ликвидировали над восемью регионами России
18:10Есть шанс: Telegram осталось сделать несколько шагов для снятия претензии
Лента новостейМолния