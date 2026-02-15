https://crimea.ria.ru/20260215/proval-zelenskogo-v-myunkhene-i-ataki-vsu-na-regiony-rossii-glavnoe-1153228960.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Эксперты подвели итог поездки главы киевского режима Владимира Зеленского на конференцию безопасности в Мюнхене. ВСУ предприняли массированные атаки на регионы РФ. Российские военнослужащие освободили четыре населенных пункта в Запорожской области. Экс-министра энергетики Украины задержали по коррупционному делу при попытке бежать из страны. В Азовском море продолжается поиск пропавших рыбаков. На Земле началась новая двухдневная магнитная буря.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Итоги поездки Зеленского в МюнхенПереговоры лидеров ЕС с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Мюнхене о финансировании Украины провалились, а заявления госсекретаря США Марко Рубио стали для главы киевского режима ударом, пишут в воскресенье немецкие СМИ. Рубио во время своего выступления лишь однажды упомянул Украину – и то для того, чтобы подчеркнуть американское лидерство в вопросе переговоров.Также в воскресенье ряд политологов оценили хамские заявления Зеленского в Мюнхене, сделанные в адрес венгерского премьера Виктора Орбана.По мнению профессора факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктора политических наук Андрея Манойло, хамское поведение Зеленского говорит о растущем напряжении главы киевского режима, который все отчетливее осознает неизбежность своего конца.Историк, первый зампред комиссии по просвещению Общественной палаты РФ Армен Гаспарян считает, что так глава киевского режима ставит под удар собственные интересы и членство Украины в ЕС, поскольку от голоса Венгрии зависит финансирование Украины и вопрос ее членства в ЕС.Российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков напомнил, что Зеленский является марионеткой более крупных держав. По его мнению, главе киевского режима поручено "уронить" рейтинги Орбана перед предстоящими парламентскими выборами в Венгрии.А политолог Александр Семченко заявил, что хамские выпады в адрес Орбана нацелены на то, чтобы отвлечь внимание от происходящего внутри Украины.Атаки на регионы РоссииСредства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом. В частности, при массированной атаке на Кубань зафиксированы повреждения в Сочи, в Сочи и в селе Юровка Анапы и в поселке Волна Темрюкского района, где повреждение получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Ранены два человека.Утром в воскресенье российские военные перехватили и уничтожили еще 88 дронов над РФ, в том числе над Черным и Азовским морями. В первой половине дня за четыре часа средства российской ПВО ликвидировали 102 вражеских БПЛА, во второй половине дня – 123 украинских дрона.Брянская область в воскресенье подверглась беспрецедентной атаке со стороны киевских боевиков – после массированного удара ВСУ регион и Брянск частично остались без тепла и света.Успехи армии РоссииРоссийские военнослужащие освободили четыре населенных пункта в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье. В частности, подразделения группировки войск "Восток" освободили Цветковое, а бойцы "Днепра" – Запасное, Магдалиновку и Приморское. За сутки боев на всех направлениях фронта уничтожены еще более 1100 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения.Задержание экс-министра энергетики УкраиныБывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали в воскресенье в рамках дела "Мидас" при попытке пересечь границу, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Продолжаются первоочередные следственные действия.Поиски рыбаков в Азовском мореВ Азовском море продолжается поиск пропавших рыбаков, которые вышли на промысел в четверг, 12 февраля – в этот день на море был трехбалльный шторм. По состоянию на 15 февраля в поисках задействованы сотрудники ГИМС, специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, аварийно-спасательного отряда КРЫМ-СПАС, МВД и другие службы взаимодействия.Новая магнитная буряНа Земле в ночь на 15 февраля началась вторая магнитная буря февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Пик события пришелся на время около 5 утра по Москве и составил G1.3 по шкале от 1 до 5. По данным Лаборатории, общая продолжительность начавшегося ночью периода возмущений может составить до двух суток.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

