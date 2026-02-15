Рейтинг@Mail.ru
Православные христиане празднуют Сретение Господне - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260215/pravoslavnye-khristiane-prazdnuyut-sretenie-gospodne-1153210243.html
Православные христиане празднуют Сретение Господне
Православные христиане празднуют Сретение Господне - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Православные христиане празднуют Сретение Господне
15 февраля Православная Церковь отмечает двунадесятый праздник - Сретение Господне, в храмах служат Литургию и освещают свечи. РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T12:28
2026-02-15T12:28
православие
рпц (русская православная церковь)
христианство
праздники и памятные даты
новости
общество
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153217216_0:373:2047:1524_1920x0_80_0_0_5a653cb6955d1d70029331b3de068272.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 15 февраля Православная Церковь отмечает двунадесятый праздник - Сретение Господне, в храмах служат Литургию и освещают свечи.Согласно Евангелию, через 40 дней после Рождества Христова Иосиф и Мария принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм. Так они исполняли закон Моисея, по которому первенцев мужского рода посвящали Богу.В храме произошла важная встреча. И именно как “встреча” переводится с церковнославянского языка слово “сретение”. Здесь младенца Христа ждал старец Симеон, пришедший в храм ради этого события.По преданию, старец был одним из 70 переводивших книги Священного Писания. Когда он переводил строки пророка Исаии “се Дева во чреве приимет и родит Сына” (Ис 7:14), засомневался, как это может быть, и хотел перевести “дева” как “молодая женщина” (многозначность слова в еврейском тексте это допускала). Но Симеону явился ангел и пообещал, что он не умрет, пока лично не увидит исполнение этого пророчества и пришедшего в мир Мессию.На момент встречи со Христом, согласно преданию, старцу было 300 лет, и он взял младенца на руки со словами, которые позже стали церковной молитвой: “Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.” (Евангелие от Луки, 2:29-32)Также старец Симеон предрек страдания, которые ожидали Божию Матерь. Эти евангельские события отражены в иконографии праздника. На образах мы можем увидеть и святую Анну пророчицу, тоже ожидавшую пришествие в мир Спасителя.Христианская традиция видит в празднике Сретения символическую встречу Ветхого и Нового Завета и встречу человечества и Бога.В этот день в храмах освящают свечи, верующие забирают их домой и зажигают во время молитвы. Однако Церковь предостерегает от того, чтобы придавать “сретенским” свечам магическое или чудодейственное значение.Двунадесятые – двенадцать важнейших после Пасхи православных праздников. Они напоминают о событиях земной жизни Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Слово “двунадесятые” происходит от церковнославянского “дванадесять” (“двенадцать”) и указывает на количество таких дат.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153217216_0:181:2047:1716_1920x0_80_0_0_5e9110f94bd031c71808c51fb72492d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
православие, рпц (русская православная церковь), христианство, праздники и памятные даты, новости, общество, религия
Православные христиане празднуют Сретение Господне

Православные христиане празднуют Сретение Господне

12:28 15.02.2026
 
© РИА Новости . Игорь Бойко / Перейти в фотобанкРепродукция иконы "Сретение"
Репродукция иконы Сретение - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости . Игорь Бойко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 15 февраля Православная Церковь отмечает двунадесятый праздник - Сретение Господне, в храмах служат Литургию и освещают свечи.
Согласно Евангелию, через 40 дней после Рождества Христова Иосиф и Мария принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм. Так они исполняли закон Моисея, по которому первенцев мужского рода посвящали Богу.
В храме произошла важная встреча. И именно как “встреча” переводится с церковнославянского языка слово “сретение”. Здесь младенца Христа ждал старец Симеон, пришедший в храм ради этого события.
По преданию, старец был одним из 70 переводивших книги Священного Писания. Когда он переводил строки пророка Исаии “се Дева во чреве приимет и родит Сына” (Ис 7:14), засомневался, как это может быть, и хотел перевести “дева” как “молодая женщина” (многозначность слова в еврейском тексте это допускала). Но Симеону явился ангел и пообещал, что он не умрет, пока лично не увидит исполнение этого пророчества и пришедшего в мир Мессию.
На момент встречи со Христом, согласно преданию, старцу было 300 лет, и он взял младенца на руки со словами, которые позже стали церковной молитвой: “Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.” (Евангелие от Луки, 2:29-32)
Также старец Симеон предрек страдания, которые ожидали Божию Матерь. Эти евангельские события отражены в иконографии праздника. На образах мы можем увидеть и святую Анну пророчицу, тоже ожидавшую пришествие в мир Спасителя.
© РИА Новости . Эдуард Песов / Перейти в фотобанкИкона с изображением "Сретение". XII век. Грузинская перегородчатая эмаль.
Икона с изображением Сретение. XII век. Грузинская перегородчатая эмаль. - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости . Эдуард Песов
Перейти в фотобанк
Икона с изображением "Сретение". XII век. Грузинская перегородчатая эмаль.
Христианская традиция видит в празднике Сретения символическую встречу Ветхого и Нового Завета и встречу человечества и Бога.
В этот день в храмах освящают свечи, верующие забирают их домой и зажигают во время молитвы. Однако Церковь предостерегает от того, чтобы придавать “сретенским” свечам магическое или чудодейственное значение.
Двунадесятые – двенадцать важнейших после Пасхи православных праздников. Они напоминают о событиях земной жизни Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Слово “двунадесятые” происходит от церковнославянского “дванадесять” (“двенадцать”) и указывает на количество таких дат.
© РИА Новости . В. Робинов / Перейти в фотобанкФреска "Сретение" XVIII века на восточной стене Церкви Успения Богоматери в Каушанах Молдавской ССР.
Фреска Сретение XVIII века на восточной стене Церкви Успения Богоматери в Каушанах Молдавской ССР. - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости . В. Робинов
Перейти в фотобанк
Фреска "Сретение" XVIII века на восточной стене Церкви Успения Богоматери в Каушанах Молдавской ССР.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПравославиеРПЦ (Русская православная церковь)ХристианствоПраздники и памятные датыНовостиОбществоРелигия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03В Челябинске мужчина ранил ножом двух женщин в храме
12:56Сняли с поезда: на Украине задержали экс-министра энергетики
12:49В Одессе после массированной атаки горят транспортные и ж/д объекты
12:37Задержка поездов крымского направления – актуальные данные
12:28Православные христиане празднуют Сретение Господне
12:08Армия России освободила четыре населенных пункта в Запорожской области
12:01На горе Ильяс-Кая в Севастополе обвал – возможен сход валунов
11:42В районе воинской части в Севастополе слышна стрельба
11:39Двойной удар: провал Зеленского в Мюнхене
11:20Ночью в одном из парков Севастополя двое подростков напали на девушку
11:00На Кубани после атаки ВСУ тушат пожар в 2000 "квадратов"
10:47Задержка поездов в Крым и из Крыма – время опоздания увеличилось
10:33В Азовском море третий день ищут пропавших рыбаков
10:10Они выполняли свой долг: вывод советских войск из Афганистана – фотолента
09:4488 дронов сбили над Черным и Азовским морями и регионами РФ за два часа
09:29На Земле началась магнитная буря – сколько будет бушевать
09:11Крымский мост после ночного перекрытия движения: оперативная обстановка
08:47Поезда "Таврия" задерживаются до 9,5 часов после закрытия Крымского моста
08:12Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр"
07:36Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются 15 поездов
Лента новостейМолния