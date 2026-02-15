https://crimea.ria.ru/20260215/pravoslavnye-khristiane-prazdnuyut-sretenie-gospodne-1153210243.html

Православные христиане празднуют Сретение Господне

Православные христиане празднуют Сретение Господне - РИА Новости Крым, 15.02.2026

Православные христиане празднуют Сретение Господне

15 февраля Православная Церковь отмечает двунадесятый праздник - Сретение Господне, в храмах служат Литургию и освещают свечи.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 15 февраля Православная Церковь отмечает двунадесятый праздник - Сретение Господне, в храмах служат Литургию и освещают свечи.Согласно Евангелию, через 40 дней после Рождества Христова Иосиф и Мария принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм. Так они исполняли закон Моисея, по которому первенцев мужского рода посвящали Богу.В храме произошла важная встреча. И именно как “встреча” переводится с церковнославянского языка слово “сретение”. Здесь младенца Христа ждал старец Симеон, пришедший в храм ради этого события.По преданию, старец был одним из 70 переводивших книги Священного Писания. Когда он переводил строки пророка Исаии “се Дева во чреве приимет и родит Сына” (Ис 7:14), засомневался, как это может быть, и хотел перевести “дева” как “молодая женщина” (многозначность слова в еврейском тексте это допускала). Но Симеону явился ангел и пообещал, что он не умрет, пока лично не увидит исполнение этого пророчества и пришедшего в мир Мессию.На момент встречи со Христом, согласно преданию, старцу было 300 лет, и он взял младенца на руки со словами, которые позже стали церковной молитвой: “Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.” (Евангелие от Луки, 2:29-32)Также старец Симеон предрек страдания, которые ожидали Божию Матерь. Эти евангельские события отражены в иконографии праздника. На образах мы можем увидеть и святую Анну пророчицу, тоже ожидавшую пришествие в мир Спасителя.Христианская традиция видит в празднике Сретения символическую встречу Ветхого и Нового Завета и встречу человечества и Бога.В этот день в храмах освящают свечи, верующие забирают их домой и зажигают во время молитвы. Однако Церковь предостерегает от того, чтобы придавать “сретенским” свечам магическое или чудодейственное значение.Двунадесятые – двенадцать важнейших после Пасхи православных праздников. Они напоминают о событиях земной жизни Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Слово “двунадесятые” происходит от церковнославянского “дванадесять” (“двенадцать”) и указывает на количество таких дат.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

