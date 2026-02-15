Поезда "Таврия" задерживаются до 9,5 часов после закрытия Крымского моста
После перекрытия Крымского моста задерживаются 15 пассажирских поездов сроком до 9,5 часов
08:47 15.02.2026 (обновлено: 08:57 15.02.2026)
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. 15 поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за приостановки движения на Крымском мосту. Время отставания от графика – до 9,5 часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь с 14 на 15 февраля сейчас в пути задерживаются поезда "Таврия", – сказано в сообщении.
По состоянию на 08:00 мск, в Крым:
№077 Санкт-Петербург – Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 7,5 часов;
№007 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 7 часов;
№327 Кисловодск – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;
№092 Москва – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 4 часа;
№316 Адлер – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;
№195 Москва – Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 4 часа;
№028 Москва – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 2 часа.
№077 Санкт-Петербург – Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 7,5 часов;
№007 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 7 часов;
№327 Кисловодск – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;
№092 Москва – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 4 часа;
№316 Адлер – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;
№195 Москва – Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 4 часа;
№028 Москва – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 2 часа.
По состоянию на 08:00 мск, из Крыма:
№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 9,5 часов;
№316 Симферополь – Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 6,5 часов;
№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 7 часов;
№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 6,5 часов;
№328 Симферополь – Кисловодск отправлением 14 февраля задерживается на 5 часов;
№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 5 часов;
№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задержка на 3,5 часа;
№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 3,5 часа.
№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 9,5 часов;
№316 Симферополь – Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 6,5 часов;
№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 7 часов;
№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 6,5 часов;
№328 Симферополь – Кисловодск отправлением 14 февраля задерживается на 5 часов;
№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 5 часов;
№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задержка на 3,5 часа;
№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 3,5 часа.
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки, подчеркнул перевозчик.