https://crimea.ria.ru/20260215/poezda-tavriya-zaderzhivayutsya-do-95-chasov-posle-zakrytiya-krymskogo-mosta-1153219378.html

Поезда "Таврия" задерживаются до 9,5 часов после закрытия Крымского моста

Поезда "Таврия" задерживаются до 9,5 часов после закрытия Крымского моста - РИА Новости Крым, 15.02.2026

Поезда "Таврия" задерживаются до 9,5 часов после закрытия Крымского моста

15 поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за приостановки движения на Крымском мосту. Время отставания от графика – до 9,5 часов. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 15.02.2026

2026-02-15T08:47

2026-02-15T08:47

2026-02-15T08:57

гранд сервис экспресс

новости крыма

крым

новости

поезд "таврия"

железная дорога

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152350975_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_a0fb7d002fa5d25d1e67fe571f09eded.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. 15 поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за приостановки движения на Крымском мосту. Время отставания от графика – до 9,5 часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 08:00 мск, в Крым:№077 Санкт-Петербург – Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 7,5 часов;№007 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 7 часов;№327 Кисловодск – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;№092 Москва – Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 4 часа;№316 Адлер – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;№195 Москва – Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 4 часа;№028 Москва – Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 2 часа.По состоянию на 08:00 мск, из Крыма:№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 9,5 часов;№316 Симферополь – Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 6,5 часов;№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 7 часов;№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 6,5 часов;№328 Симферополь – Кисловодск отправлением 14 февраля задерживается на 5 часов;№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 5 часов;№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задержка на 3,5 часа;№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 3,5 часа.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки, подчеркнул перевозчик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, новости крыма, крым, новости, поезд "таврия", железная дорога, происшествия