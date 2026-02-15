https://crimea.ria.ru/20260215/parad-planet-vystroitsya-v-nebe-nad-krymom--kogda-i-kuda-smotret-1153227767.html

Парад планет выстроится в небе над Крымом – когда и куда смотреть

Парад планет выстроится в небе над Крымом – когда и куда смотреть

александр вольвач

космос

парад планет

новости

астрономия

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 28 февраля на вечернем небе соберутся сразу шесть планет, к которым присоединится и Луна. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.По словам ученого, при ясной погоде невооруженным глазом без оптики в вечернем небе хорошо будут видны Юпитер, Венера и Сатурн. Меркурий можно разглядеть только в бинокль, Уран и Нептун – исключительно в телескоп.Он также уточняет, что парад планет будет виден в течение нескольких вечеров, поскольку планеты сближаются и расходятся не мгновенно.Вечером и ночь 21 января жители и гости Крыма могли увидеть парад планет, который образовывали почти прямую линию Солнце – Марс – Венера – Меркурий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаМагнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясенияАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"

космос

Новости

александр вольвач, космос, парад планет, новости, астрономия