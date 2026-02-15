Рейтинг@Mail.ru
Парад планет выстроится в небе над Крымом – когда и куда смотреть - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260215/parad-planet-vystroitsya-v-nebe-nad-krymom--kogda-i-kuda-smotret-1153227767.html
Парад планет выстроится в небе над Крымом – когда и куда смотреть
Парад планет выстроится в небе над Крымом – когда и куда смотреть - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Парад планет выстроится в небе над Крымом – когда и куда смотреть
28 февраля на вечернем небе соберутся сразу шесть планет, к которым присоединится и Луна. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой... РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T22:04
2026-02-15T22:04
александр вольвач
космос
парад планет
новости
астрономия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110610/27/1106102759_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0131dacbbfae109b6bf299d57117f930.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 28 февраля на вечернем небе соберутся сразу шесть планет, к которым присоединится и Луна. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.По словам ученого, при ясной погоде невооруженным глазом без оптики в вечернем небе хорошо будут видны Юпитер, Венера и Сатурн. Меркурий можно разглядеть только в бинокль, Уран и Нептун – исключительно в телескоп.Он также уточняет, что парад планет будет виден в течение нескольких вечеров, поскольку планеты сближаются и расходятся не мгновенно.Вечером и ночь 21 января жители и гости Крыма могли увидеть парад планет, который образовывали почти прямую линию Солнце – Марс – Венера – Меркурий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаМагнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясенияАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110610/27/1106102759_156:0:640:363_1920x0_80_0_0_8e603b56c585eb9402bf946aedd1e751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр вольвач, космос, парад планет, новости, астрономия
Парад планет выстроится в небе над Крымом – когда и куда смотреть

Шесть планет выстроятся в вечернем небе 28 февраля – ученый

22:04 15.02.2026
 
© © Fotolia/ sdecoretВосход солнца над группой планет
Восход солнца над группой планет
© © Fotolia/ sdecoret
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 28 февраля на вечернем небе соберутся сразу шесть планет, к которым присоединится и Луна. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.

"28 февраля шесть планет выстроятся вдоль эклектики – это визуально заметное сближение. Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера. Из них малый парад составят четыре планеты – Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера, которые выстроятся в линию в узком секторе неба", – рассказал ученый.

По словам ученого, при ясной погоде невооруженным глазом без оптики в вечернем небе хорошо будут видны Юпитер, Венера и Сатурн. Меркурий можно разглядеть только в бинокль, Уран и Нептун – исключительно в телескоп.
"Смотреть можно сразу после заката, направления – запад и юго-запад. Ориентиром может выступить Венера – она самая яркая на небосводе. Лучше всего выбрать места вдали от городской засветки, например в горах. Хорошие локации для наблюдения в Крыму – Форос, Байдарская долина, гора Кошка – что-то, чтобы был открыт западный горизонт", – советует доктор наук.
Он также уточняет, что парад планет будет виден в течение нескольких вечеров, поскольку планеты сближаются и расходятся не мгновенно.
Вечером и ночь 21 января жители и гости Крыма могли увидеть парад планет, который образовывали почти прямую линию Солнце – Марс – Венера – Меркурий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
Магнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения
Астроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"
 
Александр ВольвачкосмосПарад планетНовостиАстрономия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:32В Санкт-Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян
23:11Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные
22:55Массированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктура
22:42Провал Зеленского в Мюнхене и атаки ВСУ на регионы России: главное
22:22Музей обороны Севастополя создаст краеведческую экспозицию города
22:04Парад планет выстроится в небе над Крымом – когда и куда смотреть
21:48Временное трудоустройство детей и подростков практикуется в лагерях Крыма
21:31Для себя и мамы: подросток в Крыму за рулем собрал сразу четыре протокола
21:08Как соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернет
20:52Кость в горле: кто и зачем срежиссировал конфликт Зеленского и Орбана
20:32ВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и света
20:20Рейд в Севастополе открыли
20:02В Китае восемь человек погибли из-за взрыва в магазине пиротехники
19:51В Одессе мужчина пытался отпилить себе руку и избежать мобилизации
19:40В Севастополе закрыли рейд
19:31Девять поездов в Крым и из Крыма идут с опозданием до 9,5 часов
19:10Птицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать
18:47Арктическое вторжение: Крым зальет ливнями и рухнет температура воздуха
18:29Еще 123 беспилотника ВСУ ликвидировали над восемью регионами России
18:10Есть шанс: Telegram осталось сделать несколько шагов для снятия претензии
Лента новостейМолния