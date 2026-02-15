Парад планет выстроится в небе над Крымом – когда и куда смотреть
Шесть планет выстроятся в вечернем небе 28 февраля – ученый
Восход солнца над группой планет
© © Fotolia/ sdecoret
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 28 февраля на вечернем небе соберутся сразу шесть планет, к которым присоединится и Луна. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.
"28 февраля шесть планет выстроятся вдоль эклектики – это визуально заметное сближение. Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера. Из них малый парад составят четыре планеты – Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера, которые выстроятся в линию в узком секторе неба", – рассказал ученый.
По словам ученого, при ясной погоде невооруженным глазом без оптики в вечернем небе хорошо будут видны Юпитер, Венера и Сатурн. Меркурий можно разглядеть только в бинокль, Уран и Нептун – исключительно в телескоп.
"Смотреть можно сразу после заката, направления – запад и юго-запад. Ориентиром может выступить Венера – она самая яркая на небосводе. Лучше всего выбрать места вдали от городской засветки, например в горах. Хорошие локации для наблюдения в Крыму – Форос, Байдарская долина, гора Кошка – что-то, чтобы был открыт западный горизонт", – советует доктор наук.
Он также уточняет, что парад планет будет виден в течение нескольких вечеров, поскольку планеты сближаются и расходятся не мгновенно.
Вечером и ночь 21 января жители и гости Крыма могли увидеть парад планет, который образовывали почти прямую линию Солнце – Марс – Венера – Меркурий.
