Останется только Путин: Володин о будущем Зеленского и лидеров ЕС

Останется только Путин: Володин о будущем Зеленского и лидеров ЕС - РИА Новости Крым, 15.02.2026

Останется только Путин: Володин о будущем Зеленского и лидеров ЕС

Глава киевского режима Владимир Зеленский не имеет политического будущего, как и его кураторы – лидеры стран Евросоюза. Об этом заявил председатель Госдумы РФ... РИА Новости Крым, 15.02.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111303/73/1113037389_0:942:1426:1744_1920x0_80_0_0_a819a85d3107cfd0ca5e86ab7f470bd4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский не имеет политического будущего, как и его кураторы – лидеры стран Евросоюза. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.По мнению Володина, к лидерам стран ЕС уже начало приходить осознание, что они остались на обочине политических процессов, однако своих ошибок кураторы киевского режима признать не могут из-за недостатка политической силы, поэтому "пытаются выкрутиться, по-разному обосновывая ранее принятые ими решения". Особенно, по мнению Володина, в этом преуспел президент Финляндии Александр Стубб, заявления которого можно расценивать как оправдание перед гражданами своей страны за вступление в НАТО."Финляндии никто и ничто не угрожало. Государство развивалось благодаря российским дешевым природным ресурсам и инвестициям. Сегодня нет ни первого, ни второго…Финляндия вступила в НАТО и поддержала Украину в надежде поучаствовать в разделе России, как предлагал Байден, и захватить часть нашей территории. В итоге Финляндия получила большие проблемы", – указал спикер российского парламента.Также Володин оценил заявление Зеленского, который в Мюнхене назвал главным своим преимуществом то, что "он молод и у него есть запас времени".62-я Мюнхенская конференция по безопасности 2026 года проходит в Германии с 13 по 15 февраля, фокусируется на "кризисе международного порядка, укреплении архитектуры обороны и безопасности Европы, поддержке Украины", а также милитаризации торговли и технологий. Накануне в рамках конференции состоялись переговоры о финансировании Украины европейских лидеров с Владимиром Зеленским. Как пишет немецкое издание Spiegel, они провалились.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что означает отмена встречи Рубио с лидерами ЕС по УкраинеЗеленскому придется двигаться к миру с Россией – ТрампДля чего в Европе заговорили о возобновлении диалога с Россией

