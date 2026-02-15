Рейтинг@Mail.ru
Останется только Путин: Володин о будущем Зеленского и лидеров ЕС - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Останется только Путин: Володин о будущем Зеленского и лидеров ЕС
Останется только Путин: Володин о будущем Зеленского и лидеров ЕС - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Останется только Путин: Володин о будущем Зеленского и лидеров ЕС
Глава киевского режима Владимир Зеленский не имеет политического будущего, как и его кураторы – лидеры стран Евросоюза. Об этом заявил председатель Госдумы РФ... РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T14:08
2026-02-15T14:08
мнения
владимир путин (политик)
россия
вячеслав володин
европа
мюнхенская конференция
владимир зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский не имеет политического будущего, как и его кураторы – лидеры стран Евросоюза. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.По мнению Володина, к лидерам стран ЕС уже начало приходить осознание, что они остались на обочине политических процессов, однако своих ошибок кураторы киевского режима признать не могут из-за недостатка политической силы, поэтому "пытаются выкрутиться, по-разному обосновывая ранее принятые ими решения". Особенно, по мнению Володина, в этом преуспел президент Финляндии Александр Стубб, заявления которого можно расценивать как оправдание перед гражданами своей страны за вступление в НАТО."Финляндии никто и ничто не угрожало. Государство развивалось благодаря российским дешевым природным ресурсам и инвестициям. Сегодня нет ни первого, ни второго…Финляндия вступила в НАТО и поддержала Украину в надежде поучаствовать в разделе России, как предлагал Байден, и захватить часть нашей территории. В итоге Финляндия получила большие проблемы", – указал спикер российского парламента.Также Володин оценил заявление Зеленского, который в Мюнхене назвал главным своим преимуществом то, что "он молод и у него есть запас времени".62-я Мюнхенская конференция по безопасности 2026 года проходит в Германии с 13 по 15 февраля, фокусируется на "кризисе международного порядка, укреплении архитектуры обороны и безопасности Европы, поддержке Украины", а также милитаризации торговли и технологий. Накануне в рамках конференции состоялись переговоры о финансировании Украины европейских лидеров с Владимиром Зеленским. Как пишет немецкое издание Spiegel, они провалились.
россия
европа
мнения, владимир путин (политик), россия, вячеслав володин, европа, мюнхенская конференция, владимир зеленский
Останется только Путин: Володин о будущем Зеленского и лидеров ЕС

Володин спрогнозировал будущее Зеленского и европейских лидеров

14:08 15.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Владимир Путин. Архивное фото
Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский не имеет политического будущего, как и его кураторы – лидеры стран Евросоюза. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Все эти дрожащие и убеждающие окружающих в своем звездном будущем вылетят со своих кресел. Кто-то в этом году, кто-то в следующем. И только во главе России останется Путин", – написал Володи в своем Telegram-канале по итогам прошедших накануне в Мюнхене переговоров европейских лидеров с Зеленским о финансировании Украины.

По мнению Володина, к лидерам стран ЕС уже начало приходить осознание, что они остались на обочине политических процессов, однако своих ошибок кураторы киевского режима признать не могут из-за недостатка политической силы, поэтому "пытаются выкрутиться, по-разному обосновывая ранее принятые ими решения". Особенно, по мнению Володина, в этом преуспел президент Финляндии Александр Стубб, заявления которого можно расценивать как оправдание перед гражданами своей страны за вступление в НАТО.
"Финляндии никто и ничто не угрожало. Государство развивалось благодаря российским дешевым природным ресурсам и инвестициям. Сегодня нет ни первого, ни второго…Финляндия вступила в НАТО и поддержала Украину в надежде поучаствовать в разделе России, как предлагал Байден, и захватить часть нашей территории. В итоге Финляндия получила большие проблемы", – указал спикер российского парламента.
Также Володин оценил заявление Зеленского, который в Мюнхене назвал главным своим преимуществом то, что "он молод и у него есть запас времени".

"Как-то ранее об аналогичных превосходствах заявлял бывший президент Грузии Саакашвили. Где он сейчас все мы знаем. Вообще эти разговоры о молодости и временном запасе говорят о психических расстройствах их авторов, фобиях и жажде сохранить свою личную власть", – подытожил председатель Госдумы РФ.

62-я Мюнхенская конференция по безопасности 2026 года проходит в Германии с 13 по 15 февраля, фокусируется на "кризисе международного порядка, укреплении архитектуры обороны и безопасности Европы, поддержке Украины", а также милитаризации торговли и технологий. Накануне в рамках конференции состоялись переговоры о финансировании Украины европейских лидеров с Владимиром Зеленским. Как пишет немецкое издание Spiegel, они провалились.
Мнения, Владимир Путин (политик), Россия, Вячеслав Володин, Европа, Мюнхенская конференция, Владимир Зеленский
 
