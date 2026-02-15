https://crimea.ria.ru/20260215/novosti-svo-armiya-rossii-dvizhetsya-vpered-1153224682.html

Новости СВО: армия России движется вперед

Российские военные за сутки боев на всех направлениях фронта уничтожили еще более 1100 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения, информирует... РИА Новости Крым, 15.02.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев на всех направлениях фронта уничтожили еще более 1100 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения, информирует в воскресенье Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Потери ВСУ составили свыше 180 боевиков, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада материальных средств.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 160 человек, пять боевых бронированных машин, 16 автомобилей и американскую артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены пять складов боеприпасов."Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю, ликвидированы до 130 вражеских солдат, американский бронетранспортер М113, польская бронемашина Oncilla, два бронеавтомобиля "Казак", 16 пикапов и два артиллерийских орудия, склад боеприпасов, три склада материальных средств и склад горючего.Бойцы группировки "Центр" улучшили тактическое положение, ликвидировали свыше 270 украинских неонацистов, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили свыше 320 боевиков, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.В хоне работы группировки войск "Днепр" Киев потерял еще до 45 военных, 15 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средства ПВО уничтожили 222 беспилотника самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 114 297 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 704 танка и другие боевые бронированные машины, 1 664 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33 296 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 456 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила четыре населенных пункта в Запорожской области88 дронов сбили над Черным и Азовским морями и регионами РФ за два часаКогда закончится СВО

