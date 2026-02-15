https://crimea.ria.ru/20260215/nochyu-v-odnom-iz-parkov-sevastopolya-dvoe-podrostkov-napali-na-devushku-1153221718.html
Ночью в одном из парков Севастополя двое подростков напали на девушку
Правоохранители проверят информацию о нападении двоих подростков на девушку ночью в Комсомольском парке Севастополя, сообщает в воскресенье пресс-служба полиции РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Правоохранители проверят информацию о нападении двоих подростков на девушку ночью в Комсомольском парке Севастополя, сообщает в воскресенье пресс-служба полиции города.СК возбудит уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего, установит все обстоятельства произошедшего и условия проживания несовершеннолетних в семьях. Действия участников инцидента и их родителей будет дана правовая оценка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие преступления в Крыму чаще всего совершают несовершеннолетниеУгрозы для подростков в соцсетях – ученые составили рейтингПочему подростки нападают на одноклассников и учителей - мнение
