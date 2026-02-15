Рейтинг@Mail.ru
Ночью в одном из парков Севастополя двое подростков напали на девушку - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Ночью в одном из парков Севастополя двое подростков напали на девушку
Ночью в одном из парков Севастополя двое подростков напали на девушку - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Ночью в одном из парков Севастополя двое подростков напали на девушку
Правоохранители проверят информацию о нападении двоих подростков на девушку ночью в Комсомольском парке Севастополя, сообщает в воскресенье пресс-служба полиции РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Правоохранители проверят информацию о нападении двоих подростков на девушку ночью в Комсомольском парке Севастополя, сообщает в воскресенье пресс-служба полиции города.СК возбудит уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего, установит все обстоятельства произошедшего и условия проживания несовершеннолетних в семьях. Действия участников инцидента и их родителей будет дана правовая оценка.
Ночью в одном из парков Севастополя двое подростков напали на девушку

Двое подростков напали на девушку ночью в Севастополе

11:20 15.02.2026
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Правоохранители проверят информацию о нападении двоих подростков на девушку ночью в Комсомольском парке Севастополя, сообщает в воскресенье пресс-служба полиции города.
"В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о применении в темное время суток в Комсомольском парке Севастополя насилия в отношении девушки со стороны группы сверстников", – сказано в сообщении.
СК возбудит уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего, установит все обстоятельства произошедшего и условия проживания несовершеннолетних в семьях. Действия участников инцидента и их родителей будет дана правовая оценка.
