На Земле началась магнитная буря – сколько будет бушевать
На Земле началась магнитная буря – сколько будет бушевать - РИА Новости Крым, 15.02.2026
На Земле началась магнитная буря – сколько будет бушевать
На планете ночью началась вторая магнитная буря февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. На планете ночью началась вторая магнитная буря февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Событие имеет понятные причины – на Солнце напротив Земли располагается довольно крупная корональная дыра – но началось примерно на сутки раньше ожиданий, сообщили в Лаборатории.Ранее магнитная буря была зарегистрирована 5 февраля. Перерыв, таким образом, составил 10 суток. Пока февраль 2026 года выглядит более спокойным, чем предыдущий месяц, говорят ученые. В прошедшем январе, который установил рекорд десятилетия по числу дней с магнитными бурями, основная активность наблюдалась во второй половине месяца.Ночью на фоне геомагнитных возмущений наблюдалось заметное увеличение яркости полярных сияний – индекс их интенсивности в пике достигал 8.6 по 10-балльной шкале, что считается довольно высоким значением, также сообщили ученые. Хорошие условия для наблюдения пришлись на интервал с 1 до 5 часов утра по московскому времени. В основном о наблюдениях сообщали из северо-западных регионов страны.Возможности для наблюдения сияний над территорией страны сохранятся еще около трех месяцев, до середины мая. Далее из-за сокращения продолжительности ночного времени и большой высоты Солнца над горизонтом наблюдения станут практически невозможны даже для рекордных по силе событий, отметили в Лаборатории.Приход новой магнитной бури ранее прогнозировали на 16 февраля. Как отмечают в Лаборатории солнечной астрономии, космические события в начале года подтверждают ожидания, что этот год станет самым геомагнитно активным за десятилетие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученыеСолнце побило рекорд XXI векаУ человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причина
На Земле началась магнитная буря – сколько будет бушевать
Магнитная буря началась на Земле – период возмущений может составить до двух суток
09:29 15.02.2026 (обновлено: 10:12 15.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. На планете ночью началась вторая магнитная буря февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На планете ночью началась вторая магнитная буря февраля, пока находящаяся в диапазоне от слабой до средней. Пик события на данный момент пришелся на время около 5 утра по Москве и составил G1.3 по шкале от 1 до 5", – рассказали ученые.
Событие имеет понятные причины – на Солнце напротив Земли располагается довольно крупная корональная дыра – но началось примерно на сутки раньше ожиданий, сообщили в Лаборатории.
Ранее магнитная буря была зарегистрирована 5 февраля
. Перерыв, таким образом, составил 10 суток. Пока февраль 2026 года выглядит более спокойным, чем предыдущий месяц, говорят ученые. В прошедшем январе, который установил рекорд десятилетия по числу дней с магнитными бурями, основная активность наблюдалась во второй половине месяца.
"Общая продолжительность начавшегося ночью периода возмущений может составить до 2 суток, но с сильно неравномерным воздействием: отдельные всплески и короткие бури в этот период могут перемежаться с довольно продолжительными "зелеными" участками. Выход бури на уровень выше G2 (средняя) в этот период считается маловероятным", – прогнозируют в Лаборатории.
Ночью на фоне геомагнитных возмущений наблюдалось заметное увеличение яркости полярных сияний – индекс их интенсивности в пике достигал 8.6 по 10-балльной шкале, что считается довольно высоким значением, также сообщили ученые. Хорошие условия для наблюдения пришлись на интервал с 1 до 5 часов утра по московскому времени. В основном о наблюдениях сообщали из северо-западных регионов страны.
Возможности для наблюдения сияний над территорией страны сохранятся еще около трех месяцев, до середины мая. Далее из-за сокращения продолжительности ночного времени и большой высоты Солнца над горизонтом наблюдения станут практически невозможны даже для рекордных по силе событий, отметили в Лаборатории.
Приход новой магнитной бури ранее прогнозировали на 16 февраля.
Как отмечают в Лаборатории солнечной астрономии, космические события в начале года подтверждают ожидания, что этот год станет самым геомагнитно активным
за десятилетие.
