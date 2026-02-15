https://crimea.ria.ru/20260215/na-kubani-posle-ataki-vsu-tushat-pozhar-v-2000-kvadratov-1153221479.html

На Кубани после атаки ВСУ тушат пожар в 2000 "квадратов"

На Кубани после атаки ВСУ тушат пожар в 2000 "квадратов" - РИА Новости Крым, 15.02.2026

На Кубани после атаки ВСУ тушат пожар в 2000 "квадратов"

Пожар площадью более 2000 "квадратов" возник на Кубани после атаки вражеских беспилотников, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 15.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Пожар площадью более 2000 "квадратов" возник на Кубани после атаки вражеских беспилотников, сообщает региональный оперштаб.В борьбе с огнем участвуют 165 человек и 45 единиц техники, сообщили спасатели.В ночь на воскресенье украинские беспилотники массированно атаковали Кубань – повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы, сообщал ранее краевой губернатор Вениамин Кондратьев. Самая сложная ситуация – в поселке Волна, где повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, ранены два человека.Всего в ночь на воскресенье средства российской ПВО перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, сообщали в Минобороны РФ. Еще 88 дронов сбиты над Россией утром 15 февраля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

