На Кубани после атаки ВСУ тушат пожар в 2000 "квадратов"
На Кубани после атаки ВСУ тушат пожар в 2000 "квадратов"
2026-02-15T11:00
2026-02-15T11:00
2026-02-15T11:14
новости
краснодарский край
темрюкский район
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Пожар площадью более 2000 "квадратов" возник на Кубани после атаки вражеских беспилотников, сообщает региональный оперштаб.В борьбе с огнем участвуют 165 человек и 45 единиц техники, сообщили спасатели.В ночь на воскресенье украинские беспилотники массированно атаковали Кубань – повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы, сообщал ранее краевой губернатор Вениамин Кондратьев. Самая сложная ситуация – в поселке Волна, где повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, ранены два человека.Всего в ночь на воскресенье средства российской ПВО перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, сообщали в Минобороны РФ. Еще 88 дронов сбиты над Россией утром 15 февраля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
11:00 15.02.2026 (обновлено: 11:14 15.02.2026)