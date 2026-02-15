Рейтинг@Mail.ru
На Кубани после атаки ВСУ тушат пожар в 2000 "квадратов" - РИА Новости Крым, 15.02.2026
На Кубани после атаки ВСУ тушат пожар в 2000 "квадратов"
На Кубани после атаки ВСУ тушат пожар в 2000 "квадратов" - РИА Новости Крым, 15.02.2026
На Кубани после атаки ВСУ тушат пожар в 2000 "квадратов"
Пожар площадью более 2000 "квадратов" возник на Кубани после атаки вражеских беспилотников, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Пожар площадью более 2000 "квадратов" возник на Кубани после атаки вражеских беспилотников, сообщает региональный оперштаб.В борьбе с огнем участвуют 165 человек и 45 единиц техники, сообщили спасатели.В ночь на воскресенье украинские беспилотники массированно атаковали Кубань – повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы, сообщал ранее краевой губернатор Вениамин Кондратьев. Самая сложная ситуация – в поселке Волна, где повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, ранены два человека.Всего в ночь на воскресенье средства российской ПВО перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, сообщали в Минобороны РФ. Еще 88 дронов сбиты над Россией утром 15 февраля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На Кубани после атаки ВСУ тушат пожар в 2000 "квадратов"

На Кубани после атаки ВСУ тушат пожар в 2000 квадратных метров

11:00 15.02.2026 (обновлено: 11:14 15.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Пожар площадью более 2000 "квадратов" возник на Кубани после атаки вражеских беспилотников, сообщает региональный оперштаб.

"В пос. Волна Темрюкского района продолжают тушить пожар, возникший в результате атаки БПЛА. По состоянию на 10:00 15 февраля – это два очага возгорания общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров", м проинформировали в оперштабе.

В борьбе с огнем участвуют 165 человек и 45 единиц техники, сообщили спасатели.
В ночь на воскресенье украинские беспилотники массированно атаковали Кубань – повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы, сообщал ранее краевой губернатор Вениамин Кондратьев. Самая сложная ситуация – в поселке Волна, где повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, ранены два человека.
Всего в ночь на воскресенье средства российской ПВО перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, сообщали в Минобороны РФ. Еще 88 дронов сбиты над Россией утром 15 февраля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
