На горе Ильяс-Кая в Севастополе обвал – возможен сход валунов - РИА Новости Крым, 15.02.2026
На горе Ильяс-Кая в Севастополе обвал – возможен сход валунов
На горе Ильяс-Кая в Севастополе обвал – возможен сход валунов - РИА Новости Крым, 15.02.2026
На горе Ильяс-Кая в Севастополе обвал – возможен сход валунов
Участок Виа-Ферраты на горе Ильяс-Кая в Севастополе закрыли для туристов из-за обвала. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T12:01
2026-02-15T12:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Участок Виа-Ферраты на горе Ильяс-Кая в Севастополе закрыли для туристов из-за обвала. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.До окончания работ по восстановлению оборудования маршрут запрещен для посещения, проинформировал глава региона и подчеркнул, что сообщит об окончании ремонтных работ. Также он обратился с убедительной просьбой воздержаться от посещения из-за опасности для жизни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На горе Ильяс-Кая в Севастополе обвал – возможен сход валунов

На горе Ильяс-Кая в Севастополе из-за обвала возможен сход валунов и горной породы

12:01 15.02.2026 (обновлено: 12:24 15.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Участок Виа-Ферраты на горе Ильяс-Кая в Севастополе закрыли для туристов из-за обвала. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"В связи с обвалом участок Виа-ферраты З-Е на Ильяс-Кая закрыт для прохождения. На некоторых участках трассы вырваны тросы, повреждены анкера. Возможен сход валунов и горной породы", – сказано в сообщении.
До окончания работ по восстановлению оборудования маршрут запрещен для посещения, проинформировал глава региона и подчеркнул, что сообщит об окончании ремонтных работ. Также он обратился с убедительной просьбой воздержаться от посещения из-за опасности для жизни.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
