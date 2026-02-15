https://crimea.ria.ru/20260215/na-gore-ilyas-kaya-v-sevastopole-obval--vozmozhen-skhod-valunov-1153223215.html

На горе Ильяс-Кая в Севастополе обвал – возможен сход валунов

На горе Ильяс-Кая в Севастополе обвал – возможен сход валунов

Участок Виа-Ферраты на горе Ильяс-Кая в Севастополе закрыли для туристов из-за обвала. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Участок Виа-Ферраты на горе Ильяс-Кая в Севастополе закрыли для туристов из-за обвала. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.До окончания работ по восстановлению оборудования маршрут запрещен для посещения, проинформировал глава региона и подчеркнул, что сообщит об окончании ремонтных работ. Также он обратился с убедительной просьбой воздержаться от посещения из-за опасности для жизни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

