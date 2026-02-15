https://crimea.ria.ru/20260215/na-gore-ilyas-kaya-v-sevastopole-obval--vozmozhen-skhod-valunov-1153223215.html
На горе Ильяс-Кая в Севастополе обвал – возможен сход валунов
На горе Ильяс-Кая в Севастополе обвал – возможен сход валунов - РИА Новости Крым, 15.02.2026
На горе Ильяс-Кая в Севастополе обвал – возможен сход валунов
Участок Виа-Ферраты на горе Ильяс-Кая в Севастополе закрыли для туристов из-за обвала. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T12:01
2026-02-15T12:01
2026-02-15T12:24
новости севастополя
горы
севастополь
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153222920_0:461:602:800_1920x0_80_0_0_305464e267e4b22a71901a5d85c61787.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Участок Виа-Ферраты на горе Ильяс-Кая в Севастополе закрыли для туристов из-за обвала. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.До окончания работ по восстановлению оборудования маршрут запрещен для посещения, проинформировал глава региона и подчеркнул, что сообщит об окончании ремонтных работ. Также он обратился с убедительной просьбой воздержаться от посещения из-за опасности для жизни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
горы
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153222920_0:348:602:800_1920x0_80_0_0_7a6c28330a0d61112265296a1ac88c68.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, горы, севастополь, новости крыма, происшествия
На горе Ильяс-Кая в Севастополе обвал – возможен сход валунов
На горе Ильяс-Кая в Севастополе из-за обвала возможен сход валунов и горной породы
12:01 15.02.2026 (обновлено: 12:24 15.02.2026)