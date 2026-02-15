https://crimea.ria.ru/20260215/muzey-oborony-sevastopolya-sozdast-kraevedcheskuyu-ekspozitsiyu-goroda-1153067015.html
Музей обороны Севастополя создаст краеведческую экспозицию города
Музей обороны Севастополя создаст краеведческую экспозицию города - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Музей обороны Севастополя создаст краеведческую экспозицию города
Музей обороны Севастополя активно работает над созданием новой экспозиции, посвященной истории города-героя – о готовящейся выставке в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T22:22
2026-02-15T22:22
2026-02-15T22:22
радио "спутник в крыму"
севастополь
новости севастополя
новости крыма
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110006/38/1100063889_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_c31114a3408f759e6b5b260a77715472.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Музей обороны Севастополя активно работает над созданием новой экспозиции, посвященной истории города-героя – о готовящейся выставке в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора по развитию музея Альбина Тищенко.По словам Альбины Тищенко, историю Севастополя в учреждении изучают со времен его основания."У нас есть специализированные отделы научных сотрудников, которые изучают историю Великой Отечественной войны, Крымской войны, Первой обороны, а также именно историю Севастополя. У нашего директора возникла идея все-таки сделать экспозицию, которая расскажет о нашем городе", – пояснила собеседница.Специалист поделилась, что основная задача новой экспозиции – продемонстрировать историю Великой Отечественной и Крымской войны, отразить основные объекты города, которые составляют историко-архитектурный облик Севастополя. Расположена экспозиция об истории города-героя будет в здании панорамы, уточнила замдиректора музея.Альбина Тищенко надеется, что экспозиция станет изюминкой музея и тепло будет встречена как севастопольцами, так и гостями города-героя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Панорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытиемГод открытий чудных: как Севастополь изменится в 2026 годуВ Севастополе готовятся реконструировать Исторический бульвар
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110006/38/1100063889_425:0:3154:2047_1920x0_80_0_0_e40b35d2fb7259e47d9c1aeacd76142e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, новости крыма, история
Музей обороны Севастополя создаст краеведческую экспозицию города
В Музее обороны Севастополя создадут экспозицию об истории города
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым
. Музей обороны Севастополя активно работает над созданием новой экспозиции, посвященной истории города-героя – о готовящейся выставке в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала заместитель директора по развитию музея Альбина Тищенко.
"Исторически сложилось, что в Севастополе нет краеведческого музея. Приезжая в любой город, вы можете посетить подобный музей и узнать, как минимум, об истории населенного пункта со времен его основания. Эту функцию в нашем городе взял на себя наш музей", – пояснила гостья эфира.
По словам Альбины Тищенко, историю Севастополя в учреждении изучают со времен его основания.
"У нас есть специализированные отделы научных сотрудников, которые изучают историю Великой Отечественной войны, Крымской войны, Первой обороны, а также именно историю Севастополя. У нашего директора возникла идея все-таки сделать экспозицию, которая расскажет о нашем городе", – пояснила собеседница.
Специалист поделилась, что основная задача новой экспозиции – продемонстрировать историю Великой Отечественной и Крымской войны, отразить основные объекты города, которые составляют историко-архитектурный облик Севастополя. Расположена экспозиция об истории города-героя будет в здании панорамы, уточнила замдиректора музея.
"Раньше внутри панорамы была экспозиция, которая рассказывала о создании панорамы, но в ближайшее время мы решили, что эту тему можно включить в состав экскурсии. И, более того, мы рассчитываем, что, когда будет завершена реконструкция Исторического бульвара, у нас появится целый корпус, где мы можем представлять как стационарные экспозиции, так и временные выставки", – подытожила спикер.
Альбина Тищенко надеется, что экспозиция станет изюминкой музея и тепло будет встречена как севастопольцами, так и гостями города-героя.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: