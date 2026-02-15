https://crimea.ria.ru/20260215/muzey-oborony-sevastopolya-sozdast-kraevedcheskuyu-ekspozitsiyu-goroda-1153067015.html

Музей обороны Севастополя создаст краеведческую экспозицию города

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Музей обороны Севастополя активно работает над созданием новой экспозиции, посвященной истории города-героя – о готовящейся выставке в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора по развитию музея Альбина Тищенко.По словам Альбины Тищенко, историю Севастополя в учреждении изучают со времен его основания."У нас есть специализированные отделы научных сотрудников, которые изучают историю Великой Отечественной войны, Крымской войны, Первой обороны, а также именно историю Севастополя. У нашего директора возникла идея все-таки сделать экспозицию, которая расскажет о нашем городе", – пояснила собеседница.Специалист поделилась, что основная задача новой экспозиции – продемонстрировать историю Великой Отечественной и Крымской войны, отразить основные объекты города, которые составляют историко-архитектурный облик Севастополя. Расположена экспозиция об истории города-героя будет в здании панорамы, уточнила замдиректора музея.Альбина Тищенко надеется, что экспозиция станет изюминкой музея и тепло будет встречена как севастопольцами, так и гостями города-героя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Панорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытиемГод открытий чудных: как Севастополь изменится в 2026 годуВ Севастополе готовятся реконструировать Исторический бульвар

