Музей обороны Севастополя создаст краеведческую экспозицию города - РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Музей обороны Севастополя активно работает над созданием новой экспозиции, посвященной истории города-героя – о готовящейся выставке в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора по развитию музея Альбина Тищенко.По словам Альбины Тищенко, историю Севастополя в учреждении изучают со времен его основания."У нас есть специализированные отделы научных сотрудников, которые изучают историю Великой Отечественной войны, Крымской войны, Первой обороны, а также именно историю Севастополя. У нашего директора возникла идея все-таки сделать экспозицию, которая расскажет о нашем городе", – пояснила собеседница.Специалист поделилась, что основная задача новой экспозиции – продемонстрировать историю Великой Отечественной и Крымской войны, отразить основные объекты города, которые составляют историко-архитектурный облик Севастополя. Расположена экспозиция об истории города-героя будет в здании панорамы, уточнила замдиректора музея.Альбина Тищенко надеется, что экспозиция станет изюминкой музея и тепло будет встречена как севастопольцами, так и гостями города-героя.
22:22 15.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Музей обороны Севастополя активно работает над созданием новой экспозиции, посвященной истории города-героя – о готовящейся выставке в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора по развитию музея Альбина Тищенко.
"Исторически сложилось, что в Севастополе нет краеведческого музея. Приезжая в любой город, вы можете посетить подобный музей и узнать, как минимум, об истории населенного пункта со времен его основания. Эту функцию в нашем городе взял на себя наш музей", – пояснила гостья эфира.
По словам Альбины Тищенко, историю Севастополя в учреждении изучают со времен его основания.
"У нас есть специализированные отделы научных сотрудников, которые изучают историю Великой Отечественной войны, Крымской войны, Первой обороны, а также именно историю Севастополя. У нашего директора возникла идея все-таки сделать экспозицию, которая расскажет о нашем городе", – пояснила собеседница.
Специалист поделилась, что основная задача новой экспозиции – продемонстрировать историю Великой Отечественной и Крымской войны, отразить основные объекты города, которые составляют историко-архитектурный облик Севастополя. Расположена экспозиция об истории города-героя будет в здании панорамы, уточнила замдиректора музея.
"Раньше внутри панорамы была экспозиция, которая рассказывала о создании панорамы, но в ближайшее время мы решили, что эту тему можно включить в состав экскурсии. И, более того, мы рассчитываем, что, когда будет завершена реконструкция Исторического бульвара, у нас появится целый корпус, где мы можем представлять как стационарные экспозиции, так и временные выставки", – подытожила спикер.
Альбина Тищенко надеется, что экспозиция станет изюминкой музея и тепло будет встречена как севастопольцами, так и гостями города-героя.
Радио "Спутник в Крыму"СевастопольНовости СевастополяНовости КрымаИстория
 
