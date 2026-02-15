Рейтинг@Mail.ru
Массированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктура - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Массированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктура
Массированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктура - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Массированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктура
Киевские боевики нанесли массированный удар по Белгороду и округу – повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T22:55
2026-02-15T22:57
новости
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
атака всу на белгород
энергетика
обстрелы белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли массированный удар по Белгороду и округу – повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.И подчеркнул, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений. Информация о последствиях уточняется.
белгород
белгородская область
Новости
новости, вячеслав гладков, белгород, белгородская область, атака всу на белгород, энергетика, обстрелы белгородской области
Массированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктура

После массированного удара ВСУ по Белгороду и округу серьезно повреждена энергоструктура

22:55 15.02.2026 (обновлено: 22:57 15.02.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМигалка на крыше автомобиля полиции
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли массированный удар по Белгороду и округу – повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированном обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
И подчеркнул, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений. Информация о последствиях уточняется.
Новости Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область Атака ВСУ на Белгород Энергетика Обстрелы Белгородской области
 
