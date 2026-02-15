https://crimea.ria.ru/20260215/massirovannyy-udar-vsu-po-belgorodu-serezno-povrezhdena-energostruktura-1153233213.html
Массированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктура
Киевские боевики нанесли массированный удар по Белгороду и округу – повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли массированный удар по Белгороду и округу – повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.И подчеркнул, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений. Информация о последствиях уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
