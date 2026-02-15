https://crimea.ria.ru/20260215/massirovannyy-udar-vsu-po-belgorodu-serezno-povrezhdena-energostruktura-1153233213.html

Массированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктура

Массированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктура - РИА Новости Крым, 15.02.2026

Массированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктура

Киевские боевики нанесли массированный удар по Белгороду и округу – повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 15.02.2026

2026-02-15T22:55

2026-02-15T22:55

2026-02-15T22:57

новости

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

атака всу на белгород

энергетика

обстрелы белгородской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111839/52/1118395211_0:0:3307:1861_1920x0_80_0_0_a2fe0e386d02c290716a8d6ea9cdb623.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли массированный удар по Белгороду и округу – повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.И подчеркнул, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений. Информация о последствиях уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260215/vsu-bolee-12-chasov-vedut-massirovannuyu-ataku-na-bryanskuyu-oblast-1153232548.html

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, вячеслав гладков, белгород, белгородская область, атака всу на белгород, энергетика, обстрелы белгородской области