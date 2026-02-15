https://crimea.ria.ru/20260215/kurs-na-poteplenie--ulitsy-simferopolya-privodyat-v-poryadok-posle-zimy-1153191834.html

Курс на потепление – улицы Симферополя приводят в порядок после зимы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Весна в Крыму уже не за горами, и коммунальные службы города планирую мероприятия по подготовке улиц столицы к потеплению. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" директор МБУ "Город" Роман Гусынин.В нынешнее февральское потепление МБУ "Город" очищают дороги и тротуары от грязи и остатков реагентов, отметил спикер.Каждое утро, по данным директора предприятия, на улицы города выходит порядка 450 дворников."Эта цифра варьируется изо дня в день в соответствии с графиком. Сейчас мы планируем, что чуть подсохнет, и уже на улично-дорожной сети будем работать механизировано – это наши пылесосы, вакуумные машины", – разъяснил специалист.В дальнейшем, добавил спикер, начнутся работы по обновлению, покраске скамеек и дорожных ограждений. Стандартно обновляют и дорожную разметку. Ежегодно, дополнил он, город принято украшать цветами.Роман Гусынин также обозначил, что в планах МБУ "Город" обрезка деревьев, вывоз мусора, уборка улиц.По словам директора, в данный момент предприятие в достаточной мере укомплектовано техникой и рабочей силой, и на благо столицы Крыма трудятся около 590 сотрудников, а в целом деятельностью по содержанию города занимается более тысячи человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие спортивные объекты построят в Крыму в следующем годуВ Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОККапремонт стадиона в Керчи близится к завершению

