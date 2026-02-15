https://crimea.ria.ru/20260215/kurs-na-poteplenie--ulitsy-simferopolya-privodyat-v-poryadok-posle-zimy-1153191834.html
Курс на потепление – улицы Симферополя приводят в порядок после зимы
Курс на потепление – улицы Симферополя приводят в порядок после зимы
радио "спутник в крыму"
мбу "город"
симферополь
городская среда
благоустройство
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым
Весна в Крыму уже не за горами, и коммунальные службы города планирую мероприятия по подготовке улиц столицы к потеплению. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" директор МБУ "Город" Роман Гусынин.
директор МБУ "Город" Роман Гусынин.
В нынешнее февральское потепление МБУ "Город" очищают дороги и тротуары от грязи и остатков реагентов, отметил спикер.
"Основной негативный момент после зимнего периода – это грязная прибордюрная часть уличной дорожной сети, на газонах тоже есть проблемы, поэтому активно убираем прибордюрную часть, подметаем, где остался реагент, который не растаял. Этим занимаются дворники", – рассказал собеседник.
Каждое утро, по данным директора предприятия, на улицы города выходит порядка 450 дворников.
"Эта цифра варьируется изо дня в день в соответствии с графиком. Сейчас мы планируем, что чуть подсохнет, и уже на улично-дорожной сети будем работать механизировано – это наши пылесосы, вакуумные машины", – разъяснил специалист.
В дальнейшем, добавил спикер, начнутся работы по обновлению, покраске скамеек и дорожных ограждений. Стандартно обновляют и дорожную разметку. Ежегодно, дополнил он, город принято украшать цветами.
"В центре города будем вывешивать кашпо. Сейчас в планах у нас в первых числах марта вывешивать весенние цветы, но будем смотреть по погоде. Потом, ближе к лету, весенние цветы будем менять на летние", – рассказал гость студии.
Роман Гусынин также обозначил, что в планах МБУ "Город" обрезка деревьев, вывоз мусора, уборка улиц.
По словам директора, в данный момент предприятие в достаточной мере укомплектовано техникой и рабочей силой, и на благо столицы Крыма трудятся около 590 сотрудников, а в целом деятельностью по содержанию города занимается более тысячи человек.
