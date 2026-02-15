Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост после ночного перекрытия движения: оперативная обстановка - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост после ночного перекрытия движения: оперативная обстановка
На Крымскому мосту, который был закрыт ночью, в очереди на досмотр находятся 350 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной...
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту, который был закрыт ночью, в очереди на досмотр находятся 350 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост после ночного перекрытия движения: оперативная обстановка

Крымский мост сейчас – проезда ждут 350 автомобилей с двух сторон

09:11 15.02.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту, который был закрыт ночью, в очереди на досмотр находятся 350 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 270 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 80 транспортных средств.", – сказано в сообщении по состоянию на 9 утра воскресенья.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
