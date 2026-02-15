Рейтинг@Mail.ru
Криворожская школа дипломатии: к чему приведет хамство Зеленского - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Криворожская школа дипломатии: к чему приведет хамство Зеленского
Криворожская школа дипломатии: к чему приведет хамство Зеленского - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Криворожская школа дипломатии: к чему приведет хамство Зеленского
Хамскими заявлениями в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана глава киевского режима Владимир Зеленский ставит под удар собственные интересы и членство... РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Хамскими заявлениями в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана глава киевского режима Владимир Зеленский ставит под удар собственные интересы и членство Украины в ЕС. Такое мнение выразил историк, первый зампред комиссии по просвещению Общественной палаты РФ Армен Гаспарян, передает радио Sputnik.Накануне Зеленский, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, по-хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот "думает о росте своего живота, а не армии". В ответ венгерский политик поблагодарил Зеленского за возможность всем оценить, насколько уместно принимать Украину в ЕС.Более того, продолжает эксперт, Венгрия способна заблокировать вступление в Украины в ЕС, о чем Зеленскому справедливо напомнил сам Орбан. По мнению Гаспаряна, хамское поведение Зеленскому позволили сами чиновники ЕС, которые долгое время воспринимали его предыдущие оскорбительные высказывания с улыбкой, воспринимая их как эстрадное представление от актера-юмориста."А он (Зеленский – ред.) воспринял это как "дорожную карту" и с каждым разом поток хамства, абсолютно характерный для винницкого рынка, становился все более мощным. Ну и вот, мюнхенская конференция по безопасности закономерно продолжила эту линию. Есть точная и красивая формула: когда невежество переходит в хамство – становится грустно. Я бы это формулу продолжил: когда хамство становится единственно возможной политической линией, становится уже безнадежно", – констатировал эксперт.Оскорбления со стороны Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана говорят о растущем напряжении главы киевского режима, который все отчетливее осознает неизбежность своего конца, считает профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский вновь нахамил ОрбануОрбан пообещал блокировать выделение денег Украине через ЕСТрамп пообещал Орбану поддержку на выборах
Криворожская школа дипломатии: к чему приведет хамство Зеленского

Хамство члену ЕС все больше приближает Зеленского к безнадежному финалу – мнение

13:49 15.02.2026 (обновлено: 15:12 15.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Хамскими заявлениями в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана глава киевского режима Владимир Зеленский ставит под удар собственные интересы и членство Украины в ЕС. Такое мнение выразил историк, первый зампред комиссии по просвещению Общественной палаты РФ Армен Гаспарян, передает радио Sputnik.
Накануне Зеленский, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, по-хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот "думает о росте своего живота, а не армии". В ответ венгерский политик поблагодарил Зеленского за возможность всем оценить, насколько уместно принимать Украину в ЕС.
"Криворожская дипломатическая школа это "мощь". Действительно, когда ты целиком и полностью с финансовой точки зрения зависишь от Брюсселя, главное, что ты должен делать в этой ситуации – это хамить стране, которая входит в ЕС, которая может блокировать предоставление тебе финансовой помощи", – иронизирует Гаспарян.
Более того, продолжает эксперт, Венгрия способна заблокировать вступление в Украины в ЕС, о чем Зеленскому справедливо напомнил сам Орбан. По мнению Гаспаряна, хамское поведение Зеленскому позволили сами чиновники ЕС, которые долгое время воспринимали его предыдущие оскорбительные высказывания с улыбкой, воспринимая их как эстрадное представление от актера-юмориста.
"А он (Зеленский – ред.) воспринял это как "дорожную карту" и с каждым разом поток хамства, абсолютно характерный для винницкого рынка, становился все более мощным. Ну и вот, мюнхенская конференция по безопасности закономерно продолжила эту линию. Есть точная и красивая формула: когда невежество переходит в хамство – становится грустно. Я бы это формулу продолжил: когда хамство становится единственно возможной политической линией, становится уже безнадежно", – констатировал эксперт.
Оскорбления со стороны Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана говорят о растущем напряжении главы киевского режима, который все отчетливее осознает неизбежность своего конца, считает профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
