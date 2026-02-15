https://crimea.ria.ru/20260215/kost-v-gorle-kto-i-zachem-srezhissiroval-konflikt-zelenskogo-i-orbana-1153226994.html

Кость в горле: кто и зачем срежиссировал конфликт Зеленского и Орбана

2026-02-15T20:52

мнения

николай стариков

мюнхенская конференция

владимир зеленский

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский является марионеткой более крупных держав, ему поручено "уронить" рейтинги Орбана перед предстоящими парламентскими выборами в Венгрии. Такое мнение выразил российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков.Накануне Зеленский, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, по-хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот "думает о росте своего живота, а не армии". В ответ венгерский политик поблагодарил Зеленского за возможность всем оценить, насколько уместно принимать Украину в ЕС."Зеленский является инструментом в политике более крупных держав. Он действует не исходя из интересов Украины или своих личных интересов, хотя иногда они может как-то пытаются ими быть преследуемы – он выполняет определенное задание", – считает Стариков.В данном случае, по его мнению, задание Зеленского состоит в том, чтобы подорвать позиции Орбана на предстоящих парламентских выборах в Венгрии.Он напоминает, что аналогичную роль Зеленскому уже пытались выделить и во время выборов в США, когда глава киевского режима ездил с представителями демократической партии на американские предприятия и однозначно вставал на одну из сторон политического процесса."Орбан это понимает. И его заявления также направлены на венгерского избирателя. Он говорит: я не хочу, чтобы Венгрия воевала, я не хочу, чтобы молодежь Венгрии была отправлена умирать за интересы Зеленского, я не хочу, чтобы деньги венгерского избирателя были направлены на нужны коррумпированного киевского режима", – продолжает публицист.При этом, по его мнению, публичный конфликт Зеленского с Орбаном не повлияет на дальнейший диалог Украины с ЕС, поскольку те, кто вытолкнул Зеленского как актера на передний план и дали ему определенное направления для озвучивания его роли, прекрасно понимают, что происходит.Хамские выпады главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нацелены на то, чтобы отвлечь внимание от происходящего внутри Украины, в том числе – от коррупционных скандалов, в которых замешан сам Зеленский, считате украинский политолог Александр Семченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Криворожская школа дипломатии: к чему приведет хамство ЗеленскогоОрбан сделал громкое предсказание о будущем ЕвропыГордится собой и наглеет: зачем Зеленский облил грязью Европу в Давосе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

мнения, николай стариков, мюнхенская конференция, владимир зеленский