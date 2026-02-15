https://crimea.ria.ru/20260215/konets-s-obnuleniem-chto-oznachayut-oskorbleniya-zelenskogo-v-adres-orbana-1153225993.html

Конец с обнулением: что означают оскорбления Зеленского в адрес Орбана

Конец с обнулением: что означают оскорбления Зеленского в адрес Орбана - РИА Новости Крым, 15.02.2026

Конец с обнулением: что означают оскорбления Зеленского в адрес Орбана

Оскорбления со стороны Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана говорят о растущем напряжении главы киевского режима, который все... РИА Новости Крым, 15.02.2026

2026-02-15T15:10

2026-02-15T15:10

2026-02-15T15:10

мнения

андрей манойло

мюнхенская конференция

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149251510_168:28:1207:612_1920x0_80_0_0_571df5a75fac0242bea6ebc70a654abd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Оскорбления со стороны Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана говорят о растущем напряжении главы киевского режима, который все отчетливее осознает неизбежность своего конца. Такое мнение РИА Новости Крым выразил профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Накануне Зеленский, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, по-хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот "думает о росте своего живота, а не армии". В ответ венгерский политик поблагодарил Зеленского за возможность всем оценить, насколько уместно принимать Украину в ЕС.Особенных подтекстов, по мнению Манойло, в этой ситуации нет, но есть важный момент, свидетельствующий о крайнем нервном напряжении главы киевского режима, подчеркивает политолог.Переговоры лидеров ЕС с Зеленским в Мюнхене о финансировании Украины провалились – решений найти не удалось, а заявления госсекретаря США Марко Рубио стали для главы киевского режима ударом.Британская газета Financial Times ранее сообщила, что Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященной конфликту на Украине. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, вместо встречи с главами стран ЕС в Мюнхене Рубио встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан пообещал блокировать выделение денег Украине через ЕСДвойной удар: провал Зеленского в МюнхенеОрбан сделал громкое предсказание о будущем Европы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей манойло, мюнхенская конференция, владимир зеленский