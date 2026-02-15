Рейтинг@Mail.ru
Конец с обнулением: что означают оскорбления Зеленского в адрес Орбана - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Оскорбления со стороны Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана говорят о растущем напряжении главы киевского режима, который все... РИА Новости Крым, 15.02.2026
Конец с обнулением: что означают оскорбления Зеленского в адрес Орбана

Поведение Зеленского говорит о его напряжении в ожидании неизбежного конца – мнение

15:10 15.02.2026
 
Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Оскорбления со стороны Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана говорят о растущем напряжении главы киевского режима, который все отчетливее осознает неизбежность своего конца. Такое мнение РИА Новости Крым выразил профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Накануне Зеленский, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, по-хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот "думает о росте своего живота, а не армии". В ответ венгерский политик поблагодарил Зеленского за возможность всем оценить, насколько уместно принимать Украину в ЕС.

"Зеленский просто хамит. Он хам по своей натуре, поэтому ничего удивительного здесь нет. Нужно подчеркнуть, что Орбан в этой ситуации очень ловко поставил его на место", – констатирует политолог.

Особенных подтекстов, по мнению Манойло, в этой ситуации нет, но есть важный момент, свидетельствующий о крайнем нервном напряжении главы киевского режима, подчеркивает политолог.
"У Зеленского произошел очередной срыв, поскольку ситуация для него нервная. Ситуация для киевского режима достигает той точки, когда его глава уже не может держать себя в руках. И это свидетельствует, в том числе, о том ужасе, который он испытывает при приближении неизбежного конца. Для него точно будет конец с обнулением", – убежден эксперт.
Переговоры лидеров ЕС с Зеленским в Мюнхене о финансировании Украины провалились – решений найти не удалось, а заявления госсекретаря США Марко Рубио стали для главы киевского режима ударом.
Британская газета Financial Times ранее сообщила, что Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященной конфликту на Украине. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, вместо встречи с главами стран ЕС в Мюнхене Рубио встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Лента новостейМолния