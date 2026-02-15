Рейтинг@Mail.ru
Как законно установить шлагбаум во дворе многоэтажки - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260215/kak-zakonno-ustanovit-shlagbaum-vo-dvore-mnogoetazhki-1153098948.html
Как законно установить шлагбаум во дворе многоэтажки
Как законно установить шлагбаум во дворе многоэтажки - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Как законно установить шлагбаум во дворе многоэтажки
Все чаще во дворах многоэтажных домов устанавливаются шлагбаумы и различного рода ограничители. Как определить их законность – в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T15:28
2026-02-15T15:28
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
транспорт
ограничение движения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0d/1120513304_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_ad07c3f5fe16f62d365a6f67e8124136.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Все чаще во дворах многоэтажных домов устанавливаются шлагбаумы и различного рода ограничители. Как определить их законность – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали заместитель главы администрации Симферополя Александр Семенченко и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Симферополю ГУ МЧС России по РК Сергей Киседобрый."Основной момент, который необходимо знать жителям многоквартирных домов, решившим установить себе какие-то ограничители – это можно сделать только в том случае, если территория дома уже является отмежёванной, то есть принадлежит дому. Если это условие выполняется, то жители проводят общедомовое собрание и большинством голосов принимают решение, что они хотят ограничить въезд в свой двор. Если большинство поддержало, то в этом случае они могут запускать процедуру установки ограничителей", – объяснил Александр Семенченко.Он также подчеркнул, что главное условие при установке подобного ограничителя – соблюдение беспрепятственного доступа во двор спецтехники: автотранспорта пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции.В свою очередь представитель МЧС напомнил, что 71 пунктом правил противопожарного режима запрещено перегораживать чем-либо пожарные проезды.Сергей Киседобрый также уточнил, что возможно использование аудио и видео связи, а также специальные автоматические шлагбаумы, открывающиеся от сигнала спецтехники скорой, МЧС или полиции.По его информации случаев, когда невозможно проехать во двор, становится все меньше."Мы проводим мониторинг данной ситуации, муниципальный контроль проводит мониторинг, поступают заявления от граждан. При поступлении жалобы проводим профилактические и контрольно-надзорные мероприятия. Если не соблюдаются три условия – нет открывающего шлагбаум человека, отсутствует видеокамера или автоматический звуковой сигнал – устанавливается собственник данного земельного участка, лицо, установившее данный шлагбаум, и принимаются меры административного воздействия. Выдается предписание об устранении данного нарушения или о его сносе", – подробно объяснил гость эфира.Александр Семенченко добавил, что при установке какого-либо ограничителя в обязательном порядке необходимо уведомление администрации города, а также уведомление пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0d/1120513304_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_93c7368ccaf5fa9b46bf67fdcac35c9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, транспорт, ограничение движения
Как законно установить шлагбаум во дворе многоэтажки

Как правильно установить шлагбаумы и другие ограничители при въезде во двор МКД

15:28 15.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШлагбаум
Шлагбаум - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Все чаще во дворах многоэтажных домов устанавливаются шлагбаумы и различного рода ограничители. Как определить их законность – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали заместитель главы администрации Симферополя Александр Семенченко и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Симферополю ГУ МЧС России по РК Сергей Киседобрый.
"Основной момент, который необходимо знать жителям многоквартирных домов, решившим установить себе какие-то ограничители – это можно сделать только в том случае, если территория дома уже является отмежёванной, то есть принадлежит дому. Если это условие выполняется, то жители проводят общедомовое собрание и большинством голосов принимают решение, что они хотят ограничить въезд в свой двор. Если большинство поддержало, то в этом случае они могут запускать процедуру установки ограничителей", – объяснил Александр Семенченко.
Он также подчеркнул, что главное условие при установке подобного ограничителя – соблюдение беспрепятственного доступа во двор спецтехники: автотранспорта пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции.
В свою очередь представитель МЧС напомнил, что 71 пунктом правил противопожарного режима запрещено перегораживать чем-либо пожарные проезды.
"Данный шлагбаум должен беспрепятственно пропускать пожарную технику, так же как скорую помощь и полицию. Для этого необходимо, чтобы возле шлагбаума постоянно дежурил человек, чтобы была возможность вручную открыть этот шлагбаум", – добавил специалист.
Сергей Киседобрый также уточнил, что возможно использование аудио и видео связи, а также специальные автоматические шлагбаумы, открывающиеся от сигнала спецтехники скорой, МЧС или полиции.
По его информации случаев, когда невозможно проехать во двор, становится все меньше.
"Мы проводим мониторинг данной ситуации, муниципальный контроль проводит мониторинг, поступают заявления от граждан. При поступлении жалобы проводим профилактические и контрольно-надзорные мероприятия. Если не соблюдаются три условия – нет открывающего шлагбаум человека, отсутствует видеокамера или автоматический звуковой сигнал – устанавливается собственник данного земельного участка, лицо, установившее данный шлагбаум, и принимаются меры административного воздействия. Выдается предписание об устранении данного нарушения или о его сносе", – подробно объяснил гость эфира.
Александр Семенченко добавил, что при установке какого-либо ограничителя в обязательном порядке необходимо уведомление администрации города, а также уведомление пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи.
"Если это не выполнено, то шлагбаум или какой-то ограничитель установлен незаконно. Все перечисленные службы выезжают и проверяют, есть ли возможность беспрепятственного проезда. Если такой возможности нет – эту установку никто не согласует", – подытожил гость эфира.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Радио "Спутник в Крыму"Совет экспертаТранспортОграничение движения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Как законно установить шлагбаум во дворе многоэтажки
15:10Конец с обнулением: что означают оскорбления Зеленского в адрес Орбана
14:43Задержка поездов "Таврия" – число составов с опозданием сокращается
14:28Эксперты назвали необходимые для современных военных качества
14:08Останется только Путин: Володин о будущем Зеленского и лидеров ЕС
13:49Криворожская школа дипломатии: к чему приведет хамство Зеленского
13:33102 беспилотника ликвидировали над регионами России за 4 часа
13:22Новости СВО: армия России движется вперед
13:12В Калужской области обломки БПЛА упали на больницу
13:03В Челябинске мужчина ранил ножом двух женщин в храме
12:56Хотел сбежать за границу: на Украине задержали экс-министра энергетики
12:49В Одессе после массированной атаки горят транспортные и ж/д объекты
12:37Задержка поездов крымского направления – актуальные данные
12:28Православные христиане празднуют Сретение Господне
12:08Армия России освободила четыре населенных пункта в Запорожской области
12:01На горе Ильяс-Кая в Севастополе обвал – возможен сход валунов
11:42В районе воинской части в Севастополе слышна стрельба
11:39Двойной удар: провал Зеленского в Мюнхене
11:20Ночью в одном из парков Севастополя двое подростков напали на девушку
11:00На Кубани после атаки ВСУ тушат пожар в 2000 "квадратов"
Лента новостейМолния