Как законно установить шлагбаум во дворе многоэтажки

Как законно установить шлагбаум во дворе многоэтажки

Все чаще во дворах многоэтажных домов устанавливаются шлагбаумы и различного рода ограничители. Как определить их законность – в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 15.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Все чаще во дворах многоэтажных домов устанавливаются шлагбаумы и различного рода ограничители. Как определить их законность – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали заместитель главы администрации Симферополя Александр Семенченко и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Симферополю ГУ МЧС России по РК Сергей Киседобрый."Основной момент, который необходимо знать жителям многоквартирных домов, решившим установить себе какие-то ограничители – это можно сделать только в том случае, если территория дома уже является отмежёванной, то есть принадлежит дому. Если это условие выполняется, то жители проводят общедомовое собрание и большинством голосов принимают решение, что они хотят ограничить въезд в свой двор. Если большинство поддержало, то в этом случае они могут запускать процедуру установки ограничителей", – объяснил Александр Семенченко.Он также подчеркнул, что главное условие при установке подобного ограничителя – соблюдение беспрепятственного доступа во двор спецтехники: автотранспорта пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции.В свою очередь представитель МЧС напомнил, что 71 пунктом правил противопожарного режима запрещено перегораживать чем-либо пожарные проезды.Сергей Киседобрый также уточнил, что возможно использование аудио и видео связи, а также специальные автоматические шлагбаумы, открывающиеся от сигнала спецтехники скорой, МЧС или полиции.По его информации случаев, когда невозможно проехать во двор, становится все меньше."Мы проводим мониторинг данной ситуации, муниципальный контроль проводит мониторинг, поступают заявления от граждан. При поступлении жалобы проводим профилактические и контрольно-надзорные мероприятия. Если не соблюдаются три условия – нет открывающего шлагбаум человека, отсутствует видеокамера или автоматический звуковой сигнал – устанавливается собственник данного земельного участка, лицо, установившее данный шлагбаум, и принимаются меры административного воздействия. Выдается предписание об устранении данного нарушения или о его сносе", – подробно объяснил гость эфира.Александр Семенченко добавил, что при установке какого-либо ограничителя в обязательном порядке необходимо уведомление администрации города, а также уведомление пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

