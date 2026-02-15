https://crimea.ria.ru/20260215/kak-soblyudat-tsifrovuyu-gigienu-polzovatelyam-seti-internet-1153105723.html
Как соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернет
Как соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернет - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Как соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернет
В условиях современных реалий стремительно развиваются и новые компьютерные технологии. Какие угрозы таит в себе интернет и как безопасно пользоваться Всемирной РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T21:08
2026-02-15T21:08
2026-02-15T21:08
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
интернет
искусственный интеллект
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147998569_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_17e1bf1ac191525653e731877436ff79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В условиях современных реалий стремительно развиваются и новые компьютерные технологии. Какие угрозы таит в себе интернет и как безопасно пользоваться Всемирной сетью, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.По мнению специалиста, изначальная настройка человека и его способ использования данного ресурса является ключевой причиной того, к чему может привести использование интернета – к негативному или позитивному результату."На мой взгляд, самое главное, что нужно делать – это поднимать уровень образованности в использовании технологий, осведомленности по вопросам информационной безопасности. Необходимо также развивать и законодательную базу для того, чтобы находить нарушителей и наказывать преступников. И также развивать техническую сторону вопроса. И, если мы говорим о разработке новых продуктов, программ, технологий, того же самого ИИ или каких-то приложений с элементами искусственного интеллекта, то вопросы безопасности при разработке таких систем должны быть первоочередными", – подчеркнул эксперт.К сожалению, считает он, в современном мире технологии развиваются настолько опережающими темпами, что законодательная база не успевает разрабатывать технологии защиты от различных угроз.Позитивным шагом к цивилизованному использованию ИИ специалист считает предварительную добровольную маркировку контента, созданного искусственным интеллектом."Стоит начать, наверное, с каких-то базовых вещей информационной гигиены. Таких как обновление операционных систем, пакеты обновлений, касающиеся безопасности", – отметил спикер.Руководитель аналитического центра выразил мнение, что развитие технологий, с одной стороны, дает новые возможности, но и одновременно несет дополнительные риски.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Медицинские советы ИИ: где проходит грань между помощью и рискомКакие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнениеСимоньян рассказала, как ИИ изменит облик человечества
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147998569_153:0:1128:731_1920x0_80_0_0_c2eb50d26d4c2da4715f72818f74830d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет эксперта, интернет, искусственный интеллект, кибербезопасность
Как соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернет
Уберечь от угроз в интернете поможет повышение уровня образованности – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым
. В условиях современных реалий стремительно развиваются и новые компьютерные технологии. Какие угрозы таит в себе интернет и как безопасно пользоваться Всемирной сетью, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
"Самая главная угроза и одновременно и самый главный фильтр и главный инструмент безопасности – это сам пользователь. Потому что все те вещи, которые происходят, так или иначе завязаны на пользователя. И большинство мошеннических схем так или иначе задействуют самого пользователя", – сказал эксперт.
По мнению специалиста, изначальная настройка человека и его способ использования данного ресурса является ключевой причиной того, к чему может привести использование интернета – к негативному или позитивному результату.
"На мой взгляд, самое главное, что нужно делать – это поднимать уровень образованности в использовании технологий, осведомленности по вопросам информационной безопасности. Необходимо также развивать и законодательную базу для того, чтобы находить нарушителей и наказывать преступников. И также развивать техническую сторону вопроса. И, если мы говорим о разработке новых продуктов, программ, технологий, того же самого ИИ или каких-то приложений с элементами искусственного интеллекта, то вопросы безопасности при разработке таких систем должны быть первоочередными", – подчеркнул эксперт.
К сожалению, считает он, в современном мире технологии развиваются настолько опережающими темпами, что законодательная база не успевает разрабатывать технологии защиты от различных угроз.
Позитивным шагом к цивилизованному использованию ИИ специалист считает предварительную добровольную маркировку контента, созданного искусственным интеллектом.
"Стоит начать, наверное, с каких-то базовых вещей информационной гигиены. Таких как обновление операционных систем, пакеты обновлений, касающиеся безопасности", – отметил спикер.
Руководитель аналитического центра выразил мнение, что развитие технологий, с одной стороны, дает новые возможности, но и одновременно несет дополнительные риски.
"Именно поэтому я призываю внедрение технологий сделать чуть более аккуратным, скажем так, взвешенным и не торопиться. Не всегда удобство перевешивают те риски, которые существуют. Поэтому плавное внедрение с учетом вопросов информационной безопасности позволит нам быть более эффективными", – подытожил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: