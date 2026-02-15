Рейтинг@Mail.ru
Как соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернет - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Как соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернет
Как соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернет - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Как соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернет
В условиях современных реалий стремительно развиваются и новые компьютерные технологии. Какие угрозы таит в себе интернет и как безопасно пользоваться Всемирной РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T21:08
2026-02-15T21:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В условиях современных реалий стремительно развиваются и новые компьютерные технологии. Какие угрозы таит в себе интернет и как безопасно пользоваться Всемирной сетью, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.По мнению специалиста, изначальная настройка человека и его способ использования данного ресурса является ключевой причиной того, к чему может привести использование интернета – к негативному или позитивному результату."На мой взгляд, самое главное, что нужно делать – это поднимать уровень образованности в использовании технологий, осведомленности по вопросам информационной безопасности. Необходимо также развивать и законодательную базу для того, чтобы находить нарушителей и наказывать преступников. И также развивать техническую сторону вопроса. И, если мы говорим о разработке новых продуктов, программ, технологий, того же самого ИИ или каких-то приложений с элементами искусственного интеллекта, то вопросы безопасности при разработке таких систем должны быть первоочередными", – подчеркнул эксперт.К сожалению, считает он, в современном мире технологии развиваются настолько опережающими темпами, что законодательная база не успевает разрабатывать технологии защиты от различных угроз.Позитивным шагом к цивилизованному использованию ИИ специалист считает предварительную добровольную маркировку контента, созданного искусственным интеллектом."Стоит начать, наверное, с каких-то базовых вещей информационной гигиены. Таких как обновление операционных систем, пакеты обновлений, касающиеся безопасности", – отметил спикер.Руководитель аналитического центра выразил мнение, что развитие технологий, с одной стороны, дает новые возможности, но и одновременно несет дополнительные риски.
Как соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернет

Уберечь от угроз в интернете поможет повышение уровня образованности – эксперт

21:08 15.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В условиях современных реалий стремительно развиваются и новые компьютерные технологии. Какие угрозы таит в себе интернет и как безопасно пользоваться Всемирной сетью, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
"Самая главная угроза и одновременно и самый главный фильтр и главный инструмент безопасности – это сам пользователь. Потому что все те вещи, которые происходят, так или иначе завязаны на пользователя. И большинство мошеннических схем так или иначе задействуют самого пользователя", – сказал эксперт.
По мнению специалиста, изначальная настройка человека и его способ использования данного ресурса является ключевой причиной того, к чему может привести использование интернета – к негативному или позитивному результату.
"На мой взгляд, самое главное, что нужно делать – это поднимать уровень образованности в использовании технологий, осведомленности по вопросам информационной безопасности. Необходимо также развивать и законодательную базу для того, чтобы находить нарушителей и наказывать преступников. И также развивать техническую сторону вопроса. И, если мы говорим о разработке новых продуктов, программ, технологий, того же самого ИИ или каких-то приложений с элементами искусственного интеллекта, то вопросы безопасности при разработке таких систем должны быть первоочередными", – подчеркнул эксперт.
К сожалению, считает он, в современном мире технологии развиваются настолько опережающими темпами, что законодательная база не успевает разрабатывать технологии защиты от различных угроз.
Позитивным шагом к цивилизованному использованию ИИ специалист считает предварительную добровольную маркировку контента, созданного искусственным интеллектом.
"Стоит начать, наверное, с каких-то базовых вещей информационной гигиены. Таких как обновление операционных систем, пакеты обновлений, касающиеся безопасности", – отметил спикер.
Руководитель аналитического центра выразил мнение, что развитие технологий, с одной стороны, дает новые возможности, но и одновременно несет дополнительные риски.
"Именно поэтому я призываю внедрение технологий сделать чуть более аккуратным, скажем так, взвешенным и не торопиться. Не всегда удобство перевешивают те риски, которые существуют. Поэтому плавное внедрение с учетом вопросов информационной безопасности позволит нам быть более эффективными", – подытожил эксперт.
