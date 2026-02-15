https://crimea.ria.ru/20260215/kak-soblyudat-tsifrovuyu-gigienu-polzovatelyam-seti-internet-1153105723.html

Как соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернет

Как соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернет - РИА Новости Крым, 15.02.2026

Как соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернет

В условиях современных реалий стремительно развиваются и новые компьютерные технологии. Какие угрозы таит в себе интернет и как безопасно пользоваться Всемирной РИА Новости Крым, 15.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В условиях современных реалий стремительно развиваются и новые компьютерные технологии. Какие угрозы таит в себе интернет и как безопасно пользоваться Всемирной сетью, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.По мнению специалиста, изначальная настройка человека и его способ использования данного ресурса является ключевой причиной того, к чему может привести использование интернета – к негативному или позитивному результату."На мой взгляд, самое главное, что нужно делать – это поднимать уровень образованности в использовании технологий, осведомленности по вопросам информационной безопасности. Необходимо также развивать и законодательную базу для того, чтобы находить нарушителей и наказывать преступников. И также развивать техническую сторону вопроса. И, если мы говорим о разработке новых продуктов, программ, технологий, того же самого ИИ или каких-то приложений с элементами искусственного интеллекта, то вопросы безопасности при разработке таких систем должны быть первоочередными", – подчеркнул эксперт.К сожалению, считает он, в современном мире технологии развиваются настолько опережающими темпами, что законодательная база не успевает разрабатывать технологии защиты от различных угроз.Позитивным шагом к цивилизованному использованию ИИ специалист считает предварительную добровольную маркировку контента, созданного искусственным интеллектом."Стоит начать, наверное, с каких-то базовых вещей информационной гигиены. Таких как обновление операционных систем, пакеты обновлений, касающиеся безопасности", – отметил спикер.Руководитель аналитического центра выразил мнение, что развитие технологий, с одной стороны, дает новые возможности, но и одновременно несет дополнительные риски.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Медицинские советы ИИ: где проходит грань между помощью и рискомКакие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнениеСимоньян рассказала, как ИИ изменит облик человечества

