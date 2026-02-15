https://crimea.ria.ru/20260215/kak-pravilno-vybrat-muku-dlya-blinov-na-maslenitsu--sovety-eksperta-1153159605.html
Как правильно выбрать муку для блинов на Масленицу – советы эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Для выпечки блинов на Масленицу лучше всего брать муку первого сорта, блины из нее будут более мягкими, эластичными и пористыми. Такой рекомендацией поделилась заведующий испытательной лаборатории Азово-Черноморского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса Татьяна Тышкевич.По словам Тышкевич, качественная пшеничная мука имеет белый или слегка кремовый цвет, запах у нее должен быть без примеси плесени и затхлости.Те, кто придерживается здорового питания, могут использовать для приготовления блинов гречневую, кукурузную, рисовую, цельнозерновую, ржаную или льняную муку.Также подходит блинная мука – это полуфабрикат или готовая смесь, которую только надо развести молоком или водой. Она состоит из пшеничной, ржаной или гречишной муки, яичного порошка, сухого молока, разрыхлителя, соли и сахара. Но стоит дороже обычной.При покупке муки специалист также посоветовала не покупать продукцию в полиэтиленовых пакетах, поскольку в них мука "не дышит" и быстро плесневеет. Оптимальная упаковка – бумажная или картонная тара.Хорошая мука имеет однородную консистенцию, содержит равномерные частицы, ненавязчивый запах. А горький и кислый привкус – это признак некачественной продукции, добавила она.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Для выпечки блинов на Масленицу лучше всего брать муку первого сорта, блины из нее будут более мягкими, эластичными и пористыми. Такой рекомендацией поделилась заведующий испытательной лаборатории Азово-Черноморского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса Татьяна Тышкевич.
"Для блинов лучше выбирать первый сорт. За счет большего количества клетчатки и клейковины изделия из нее более мягкие, эластичные, пористые, тонкие, но плотные", – цитирует эксперта пресс-служба ведомства.
По словам Тышкевич, качественная пшеничная мука имеет белый или слегка кремовый цвет, запах у нее должен быть без примеси плесени и затхлости.
Те, кто придерживается здорового питания, могут использовать для приготовления блинов гречневую, кукурузную, рисовую, цельнозерновую, ржаную или льняную муку.
Также подходит блинная мука – это полуфабрикат или готовая смесь, которую только надо развести молоком или водой. Она состоит из пшеничной, ржаной или гречишной муки, яичного порошка, сухого молока, разрыхлителя, соли и сахара. Но стоит дороже обычной.
При покупке муки специалист также посоветовала не покупать продукцию в полиэтиленовых пакетах, поскольку в них мука "не дышит" и быстро плесневеет. Оптимальная упаковка – бумажная или картонная тара.
"Качественная мука скрипит при надавливании. Если ее растереть между пальцами, то она должна свободно рассыпаться, мягкая и рыхлая консистенция говорит, что продукт отсырел и блины из него будут толстыми, тяжелыми", – рассказала Тышкевич.
Хорошая мука имеет однородную консистенцию, содержит равномерные частицы, ненавязчивый запах. А горький и кислый привкус – это признак некачественной продукции, добавила она.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.