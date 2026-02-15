Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются 15 поездов

https://crimea.ria.ru/20260215/iz-za-priostanovki-dvizheniya-po-krymskomu-mostu-zaderzhivayutsya-15-poezdov-1153218441.html
2026-02-15T07:36
2026-02-15T07:36
2026-02-15T07:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев РИА Новости Крым. 15 пассажирских поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути. Это связано с длительными перекрытием Крымского моста, сообщает Официальный новостной Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).Отстают от графика на время от 30 минут до 7 часов составы:№78 Санкт-Петербург – Симферополь;№8 Санкт-Петербург – Севастополь;№328 Кисловодск – Симферополь;№92 Москва – Севастополь;№316 Адлер – Симферополь;№196 Москва – Симферополь;№28 Москва – Симферополь;№27 Симферополь – Москва;№315 Симферополь – Адлер;№7 Севастополь – Санкт-Петербург;№67 Симферополь – Москва;№327 Симферополь – Кисловодск;№77 Симферополь – Санкт-Петербург;№195 Симферополь – Москва;№91 Севастополь – Москва.В настоящее время движение по Крымскому мосту возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов, подчеркнули в СКЖД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:36 15.02.2026 (обновлено: 07:52 15.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев РИА Новости Крым. 15 пассажирских поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути. Это связано с длительными перекрытием Крымского моста, сообщает Официальный новостной Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
"В связи с приостановкой движения по Крымскому мосту в пути следования задерживаются 15 пассажирских поездов", – сказано в сообщении.
Отстают от графика на время от 30 минут до 7 часов составы:
№78 Санкт-Петербург – Симферополь;
№8 Санкт-Петербург – Севастополь;
№328 Кисловодск – Симферополь;
№92 Москва – Севастополь;
№316 Адлер – Симферополь;
№196 Москва – Симферополь;
№28 Москва – Симферополь;
№27 Симферополь – Москва;
№315 Симферополь – Адлер;
№7 Севастополь – Санкт-Петербург;
№67 Симферополь – Москва;
№327 Симферополь – Кисловодск;
№77 Симферополь – Санкт-Петербург;
№195 Симферополь – Москва;
№91 Севастополь – Москва.
В настоящее время движение по Крымскому мосту возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов, подчеркнули в СКЖД.
