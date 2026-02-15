Рейтинг@Mail.ru
Интервью Сергея Аксенова и замедление Telegram: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260215/intervyu-sergeya-aksenova-i-zamedlenie-telegram-top-novostey-nedeli-1153180258.html
Интервью Сергея Аксенова и замедление Telegram: топ новостей недели
Интервью Сергея Аксенова и замедление Telegram: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Интервью Сергея Аксенова и замедление Telegram: топ новостей недели
Интервью главы Крыма Сергея Аксенова и ограничения на Крымском мосту. Ограничения в работе мессенджера Telegram. Смертельная стрельба в индустриальном техникуме РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T16:07
2026-02-15T16:38
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151900405_0:294:3071:2021_1920x0_80_0_0_ed374cb2b70473ea91c2a18d2d098bd2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Интервью главы Крыма Сергея Аксенова и ограничения на Крымском мосту. Ограничения в работе мессенджера Telegram. Смертельная стрельба в индустриальном техникуме Анапы. Задержания по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Удары ВСУ по мирным регионам России и сложная ситуация в Белгородской области. Ложь и разоблачение главы киевского режима Владимира Зеленского о сроках урегулирования украинского конфликта. Землетрясения в Краснодарском крае.Самые главные события этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Интервью Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в понедельник в интервью радио "Спутник в Крыму" и РИА Новости Крым ответил на вопросы о безопасности полуострова, международном положении Крыма, а также рассказал о развитии транспортной и туристической отраслей региона. В частности, он объяснил ограничительные меры на Крымском мосту – это является необходим для безопасности проезда и защиты объекта, а также для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе.Замедление работы TelegramНа этой неделе россияне массово сообщали о плохой работе мессенджера Telegram. Как сообщил во вторник зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов, вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждался на заседаниях комитета.При этом в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательство. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.В замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять. Так прокомментировал заявление Роскомнадзора об ограничении работы мессенджера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Стрельба в техникуме АнапыВ среду днем в Анапе 17-летний студент открыл стрельбу в одном из колледжей, в результате один человек погиб и двое получили ранения. Как сообщила мэр города Светлана Маслова, речь идет об Анапском индустриального техникуме (АИТ). Погибший – охранник техникума, который первый принял на себя удар, вызвал правоохранительные органы и не дал нападавшему пройти дальше в колледж. Пострадавшие – несовершеннолетний учащийся и сотрудница учебного заведения.В связи с происшествием Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. 12 февраля правоохранители задержали соучастника студента – одногруппника фигуранта. Ему инкриминируют подстрекательство к убийству и покушению на убийство. Подростка, который расстрелял людей, заключили под стражу.Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Задержания по делу генерала АлексееваПокушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве, в жилом доме на Волоколамском шоссе. Алексеев был ранен и госпитализирован. В пресс-службе СК РФ сообщили детали инцидента: исполнитель – гражданин России – прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины. Его задержали при содействии партнеров из ОАЭ и передали РФ. Пособниками были россияне – мужчина и женщина. Мужчину задержали в Москве, женщина выехала на Украину. 10 февраля стало известно о задержании еще одного соучастника. Розыск организаторов покушения продолжается. Задержанные исполнитель и его пособник признали вину.Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого.Покушение на Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Вражеские удары по регионам РоссииНа этой неделе ВСУ атаковали мирные регионы России, в том числе Крым и Севастополь.Сложная обстановка из-за ударов ВСУ сложилась в Белгороде. В регионе ввели веерные отключения света.12 февраля при ракетной атаке ВСУ по Волгоградской области произошел пожар на территории военного объекта. Для безопасности жителей близлежащего населенного пункта было принято решение об их эвакуации. 13 числа при новой атаке ВСУ на Волгоград ранения получили двое детей и женщина.Ложь ЗеленскогоВоенные действия на Украине планируется завершить до лета. С таким предложением после трехсторонних переговоров в Абу-Даби выступила американская сторона, писали в субботу украинские СМИ со ссылкой на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского. Однако в понедельник в США Зеленского обвинили во лжи. Американская сторона не обозначала точных сроков завершения военных действий на Украине, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. При этом, по его словам, Штаты действительно хотят привести стороны к согласию и мирному соглашению как можно скорее. Но в таких вопросах установление точных сроков опасно, указал постпред США.Землетрясения на КубаниВ ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения на Кубани в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок. Утром 10 февраля в Крымском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3.4.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260213/geroy-rossii-vladimir-manokhin-naznachen-zamministra-sporta-kryma-1153192102.html
https://crimea.ria.ru/20260211/ogranicheniya-v-telegram--ekspert-otsenil-mery-i-sprognoziroval-buduschee-1153113437.html
https://crimea.ria.ru/20260211/10-chelovek-pogibli-i-25-raneny-pri-strelbe-v-shkole-v-kanade-1153109352.html
https://crimea.ria.ru/20260213/fsb-vyyavila-v-krymu-yacheyku-mezhdunarodnykh-terroristov-1153176477.html
https://crimea.ria.ru/20260214/ataka-vsu-na-sevastopol-otrazhena-sbity-9-dronov-1153211674.html
https://crimea.ria.ru/20260215/konets-s-obnuleniem-chto-oznachayut-oskorbleniya-zelenskogo-v-adres-orbana-1153225993.html
https://crimea.ria.ru/20260215/na-zemle-nachalas-magnitnaya-burya-1153220045.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151900405_430:269:2802:2048_1920x0_80_0_0_6bd2df25e283b58c7f287e039f73e31d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости
Интервью Сергея Аксенова и замедление Telegram: топ новостей недели

Интервью главы Крыма Сергея Аксенова и ограничение работы Telegram – топ новостей недели

16:07 15.02.2026 (обновлено: 16:38 15.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Интервью главы Крыма Сергея Аксенова и ограничения на Крымском мосту. Ограничения в работе мессенджера Telegram. Смертельная стрельба в индустриальном техникуме Анапы. Задержания по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Удары ВСУ по мирным регионам России и сложная ситуация в Белгородской области. Ложь и разоблачение главы киевского режима Владимира Зеленского о сроках урегулирования украинского конфликта. Землетрясения в Краснодарском крае.
Самые главные события этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Интервью Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник в интервью радио "Спутник в Крыму" и РИА Новости Крым ответил на вопросы о безопасности полуострова, международном положении Крыма, а также рассказал о развитии транспортной и туристической отраслей региона. В частности, он объяснил ограничительные меры на Крымском мосту – это является необходим для безопасности проезда и защиты объекта, а также для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе.
Владимир Манохин
13 февраля, 16:52
Герой России Владимир Манохин назначен замминистра спорта Крыма

Замедление работы Telegram

На этой неделе россияне массово сообщали о плохой работе мессенджера Telegram. Как сообщил во вторник зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов, вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждался на заседаниях комитета.
При этом в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательство. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.
В замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять. Так прокомментировал заявление Роскомнадзора об ограничении работы мессенджера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
11 февраля, 11:18Радио "Спутник в Крыму"
Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее

Стрельба в техникуме Анапы

В среду днем в Анапе 17-летний студент открыл стрельбу в одном из колледжей, в результате один человек погиб и двое получили ранения. Как сообщила мэр города Светлана Маслова, речь идет об Анапском индустриального техникуме (АИТ). Погибший – охранник техникума, который первый принял на себя удар, вызвал правоохранительные органы и не дал нападавшему пройти дальше в колледж. Пострадавшие – несовершеннолетний учащийся и сотрудница учебного заведения.
В связи с происшествием Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. 12 февраля правоохранители задержали соучастника студента – одногруппника фигуранта. Ему инкриминируют подстрекательство к убийству и покушению на убийство. Подростка, который расстрелял людей, заключили под стражу.
Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Скорая помощь в Канаде. Архивное фото
11 февраля, 07:49
10 человек погибли и 25 ранены при стрельбе в школе в Канаде

Задержания по делу генерала Алексеева

Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве, в жилом доме на Волоколамском шоссе. Алексеев был ранен и госпитализирован. В пресс-службе СК РФ сообщили детали инцидента: исполнитель – гражданин России – прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины. Его задержали при содействии партнеров из ОАЭ и передали РФ. Пособниками были россияне – мужчина и женщина. Мужчину задержали в Москве, женщина выехала на Украину. 10 февраля стало известно о задержании еще одного соучастника. Розыск организаторов покушения продолжается. Задержанные исполнитель и его пособник признали вину.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого.
Покушение на Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
13 февраля, 09:57
ФСБ выявила в Крыму ячейку международных террористов

Вражеские удары по регионам России

На этой неделе ВСУ атаковали мирные регионы России, в том числе Крым и Севастополь.
Сложная обстановка из-за ударов ВСУ сложилась в Белгороде. В регионе ввели веерные отключения света.
12 февраля при ракетной атаке ВСУ по Волгоградской области произошел пожар на территории военного объекта. Для безопасности жителей близлежащего населенного пункта было принято решение об их эвакуации. 13 числа при новой атаке ВСУ на Волгоград ранения получили двое детей и женщина.
Памятник Затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Вчера, 19:59
Атака ВСУ на Севастополь: осколки упали на дом и во дворы

Ложь Зеленского

Военные действия на Украине планируется завершить до лета. С таким предложением после трехсторонних переговоров в Абу-Даби выступила американская сторона, писали в субботу украинские СМИ со ссылкой на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского. Однако в понедельник в США Зеленского обвинили во лжи. Американская сторона не обозначала точных сроков завершения военных действий на Украине, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. При этом, по его словам, Штаты действительно хотят привести стороны к согласию и мирному соглашению как можно скорее. Но в таких вопросах установление точных сроков опасно, указал постпред США.
Владимир Зеленский
15:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Конец с обнулением: что означают оскорбления Зеленского в адрес Орбана

Землетрясения на Кубани

В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения на Кубани в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок. Утром 10 февраля в Крымском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3.4.
Вспышка на Солнце
09:29
На Земле началась магнитная буря – сколько будет бушевать
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
 
Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Как правильно выбрать муку для блинов на Масленицу – советы эксперта
17:28Курс на потепление – улицы Симферополя приводят в порядок после зимы
17:09Демонстрация "потужности": что прячет Зеленский за хамством Орбану
16:52Беспилотники атакуют Москву
16:28Все опаздывающие поезда в Крым прибыли на станции
16:07Интервью Сергея Аксенова и замедление Telegram: топ новостей недели
15:50Двоих детей насмерть завалило снегом во время катания на тюбингах
15:28Как законно установить шлагбаум во дворе многоэтажки
15:10Конец с обнулением: что означают оскорбления Зеленского в адрес Орбана
14:43Задержка поездов "Таврия" – число составов с опозданием сокращается
14:28Эксперты назвали необходимые для современных военных качества
14:08Останется только Путин: Володин о будущем Зеленского и лидеров ЕС
13:49Криворожская школа дипломатии: к чему приведет хамство Зеленского
13:33102 беспилотника ликвидировали над регионами России за 4 часа
13:22Новости СВО: армия России движется вперед
13:12В Калужской области обломки БПЛА упали на больницу
13:03В Челябинске мужчина ранил ножом двух женщин в храме
12:56Хотел сбежать за границу: на Украине задержали экс-министра энергетики
12:49В Одессе после массированной атаки горят транспортные и ж/д объекты
12:37Задержка поездов крымского направления – актуальные данные
Лента новостейМолния