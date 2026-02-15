https://crimea.ria.ru/20260215/intervyu-sergeya-aksenova-i-zamedlenie-telegram-top-novostey-nedeli-1153180258.html

Интервью Сергея Аксенова и замедление Telegram: топ новостей недели

Интервью Сергея Аксенова и замедление Telegram: топ новостей недели

15.02.2026

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Интервью главы Крыма Сергея Аксенова и ограничения на Крымском мосту. Ограничения в работе мессенджера Telegram. Смертельная стрельба в индустриальном техникуме Анапы. Задержания по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Удары ВСУ по мирным регионам России и сложная ситуация в Белгородской области. Ложь и разоблачение главы киевского режима Владимира Зеленского о сроках урегулирования украинского конфликта. Землетрясения в Краснодарском крае.Самые главные события этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Интервью Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в понедельник в интервью радио "Спутник в Крыму" и РИА Новости Крым ответил на вопросы о безопасности полуострова, международном положении Крыма, а также рассказал о развитии транспортной и туристической отраслей региона. В частности, он объяснил ограничительные меры на Крымском мосту – это является необходим для безопасности проезда и защиты объекта, а также для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе.Замедление работы TelegramНа этой неделе россияне массово сообщали о плохой работе мессенджера Telegram. Как сообщил во вторник зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов, вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждался на заседаниях комитета.При этом в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательство. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.В замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять. Так прокомментировал заявление Роскомнадзора об ограничении работы мессенджера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Стрельба в техникуме АнапыВ среду днем в Анапе 17-летний студент открыл стрельбу в одном из колледжей, в результате один человек погиб и двое получили ранения. Как сообщила мэр города Светлана Маслова, речь идет об Анапском индустриального техникуме (АИТ). Погибший – охранник техникума, который первый принял на себя удар, вызвал правоохранительные органы и не дал нападавшему пройти дальше в колледж. Пострадавшие – несовершеннолетний учащийся и сотрудница учебного заведения.В связи с происшествием Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. 12 февраля правоохранители задержали соучастника студента – одногруппника фигуранта. Ему инкриминируют подстрекательство к убийству и покушению на убийство. Подростка, который расстрелял людей, заключили под стражу.Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Задержания по делу генерала АлексееваПокушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве, в жилом доме на Волоколамском шоссе. Алексеев был ранен и госпитализирован. В пресс-службе СК РФ сообщили детали инцидента: исполнитель – гражданин России – прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины. Его задержали при содействии партнеров из ОАЭ и передали РФ. Пособниками были россияне – мужчина и женщина. Мужчину задержали в Москве, женщина выехала на Украину. 10 февраля стало известно о задержании еще одного соучастника. Розыск организаторов покушения продолжается. Задержанные исполнитель и его пособник признали вину.Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого.Покушение на Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Вражеские удары по регионам РоссииНа этой неделе ВСУ атаковали мирные регионы России, в том числе Крым и Севастополь.Сложная обстановка из-за ударов ВСУ сложилась в Белгороде. В регионе ввели веерные отключения света.12 февраля при ракетной атаке ВСУ по Волгоградской области произошел пожар на территории военного объекта. Для безопасности жителей близлежащего населенного пункта было принято решение об их эвакуации. 13 числа при новой атаке ВСУ на Волгоград ранения получили двое детей и женщина.Ложь ЗеленскогоВоенные действия на Украине планируется завершить до лета. С таким предложением после трехсторонних переговоров в Абу-Даби выступила американская сторона, писали в субботу украинские СМИ со ссылкой на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского. Однако в понедельник в США Зеленского обвинили во лжи. Американская сторона не обозначала точных сроков завершения военных действий на Украине, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. При этом, по его словам, Штаты действительно хотят привести стороны к согласию и мирному соглашению как можно скорее. Но в таких вопросах установление точных сроков опасно, указал постпред США.Землетрясения на КубаниВ ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения на Кубани в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок. Утром 10 февраля в Крымском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3.4.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

